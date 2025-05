Nhà thuốc An An bán thuốc điều trị hen phế quản giả, không có số đăng ký, không tem nhãn phụ

Có tên trong danh sách mỹ phẩm làm giả ở Bắc Giang, serum khử mùi hôi nách Hải Sen 'nổ' công dụng, kênh bán hàng chính thức bất ngờ 'biến mất' GĐXH - Là sản phẩm có tên trang danh sách mỹ phẩm làm giả bằng công nghệ xô chậu ở Bắc Giang, serum Hải Sen đang được quảng cáo như thuốc điều trị bệnh lý với công dụng "đặc trị", "khử mùi" hôi vùng nách, chân.

Cục Quản lý Dược cho biết, Cục nhận được hồ sơ phân tích của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm thực phẩm Hà Nội về việc mẫu sản phẩm thuốc Theophylline Extended-release Tablets 200mg (Theophylin 200mg) có số lô 21127, NSX 26/02/2022, HD 26/02/2026; nơi sản xuất Pharmacy Laboratories Plus nhưng không có thông tin về số GĐKLH và/hoặc số GPNK, cơ sở nhập khẩu trên nhãn.

Mẫu thuốc trên do Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm thực phẩm Hà Nội lấy tại Nhà thuốc An An (số 153, Tổ dân phố 14, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội) và kết quả kiểm nghiệm là không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu Định lượng Theophylin (chỉ đạt 6,3% so với hàm lượng ghi trên nhãn).

Theophylline Extended Release Tablets 200mg (Theophylin 200mg) trị hen suyễn.

Cục QLD cho biết, trước đó, ngày 31/12/2024 Cục đã có thông báo về việc thuốc giả THEOPHYLLINE 200mg, trên nhãn có thông tin: số lô 21127, NSX 20/8/2022, HD 20/8/2026; nơi sản xuất: Pharmacy Laboratories Plus (Warszawa); mẫu thuốc không có thông tin về số GĐKLH và/hoặc số GPNK trên nhãn.

Tại công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trước đó, Cục Quản lý Dược đã đề nghị các Sở Y tế phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, truy tìm nguồn gốc thuốc giả nói trên và chỉ đạo Trung tâm kiểm nghiệm tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng thuốc lưu hành trên địa bàn đối với thuốc có nguy cơ bị làm giả hoặc kém chất lượng.

Trước vấn nạn thuốc giả được bán công khai tại nhà thuốc, Cục QLD đề nghị Sở Y tế Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với Nhà thuốc An An.

Đồng thời, truy tìm nguồn gốc lô sản phẩm có thông tin ghi trên nhãn Theophylline Extended-release Tablets 200mg (Theophylin 200mg), nơi sản xuất: Pharmacy Laboratories Plus, trên nhãn không có thông tin về GĐKLH và/hoặc số GPNK, thông tin về cơ sở nhập khẩu; xử lý nghiêm cơ sở vi phạm theo qui định.

Theo biên bản lấy mẫu của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm (Sở Y tế Hà Nội), tại buổi kiểm tra ngày 8/5 vừa qua, Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu 3 sản phẩm để kiểm nghiệm chất lượng, bao gồm: Viên nén bao phim Nexium 40mg do trên nhãn ghi thông tin bằng tiếng nước ngoài và không có số đăng ký, không có nhãn phụ tiếng Việt; viên nén bao phim Theophylin 200mg (lọ 200 viên, do trên nhãn khôgn có số đăng kỹ, không có nhãn phụ) và sản phẩm kem dưỡng da Vitamin E (xuất xứ Thái Lan nhưng trên nhãn không có số công bố, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt).

Thuốc Theophylin thuộc nhóm thuốc giãn phế quản, có thành phần chính là Theophylin. Theophylin có tác dụng làm giãn cơ trơn phế quản, làm giảm co thắt phế quản và kích thích hô hấp. Ngoài ra, Theophylin còn kích thích cơ tim và hệ thần kinh trung ương, làm giảm sức cản ngoại vi và áp lực tĩnh mạch, lợi tiểu.

