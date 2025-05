Có tên trong danh sách mỹ phẩm làm giả ở Bắc Giang, serum khử mùi hôi nách Hải Sen 'nổ' công dụng, kênh bán hàng chính thức bất ngờ 'biến mất'

Có tên trong danh sách mỹ phẩm làm giả ở Bắc Giang, serum hỗ trợ giảm mụn 'Demi skin 3 day' đang đánh lừa người tiêu dùng bằng quảng cáo như thế nào? GĐXH - Mặc dù sản phẩm mỹ phẩm Demi skin 3 day chỉ có công dụng hỗ trợ điều trị mụn nhưng sản phẩm này đang có dấu hiệu quảng cáo quá công dụng, quảng có như một sản phẩm có thể xử lý được rất nhiều vấn đề về da.

Serum khử mùi hôi nách Hải Sen là một trong những sản phẩm có tên trang danh sách mỹ phẩm làm giả bằng công nghệ xô chậu tại Bắc Giang, vừa được lực lượng chức năng triệt phá.

Serum khử mùi hôi nách Hải Sen là sản phẩm mỹ phẩm, được Sở Y tế Hòa Bình cấp phiếu công bố số 109/23/CBPM-HB, do Công ty TNHH Hải Bé (ở Thôn Thành Tây, xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Là sản phẩm có tên trang danh sách mỹ phẩm làm giả bằng công nghệ xô chậu ở Bắc Giang, serum Hải Sen đang được quảng cáo như thuốc điều trị bệnh lý. Ảnh internet.

Sản phẩm này có công dụng chủ yếu là "làm thơm da, khử mùi hôi, giữ cho vùng da dưới cánh tay luôn khô thoáng, góp phần ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn gây mùi".

Tuy nhiên, trên một số website và sàn thương mại điện tử, sản phẩm serum khử mùi hôi nách Hải Sen đang có dấu hiệu quảng cáo quá công dụng của sản phẩm, quảng cáo mập mờ về thành phần, dễ dàng khiến người tiêu dùng hiểu lầm rằng, đây là sản phẩm điều trị bệnh lý có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên.

Đơn cử, tại website http://haibe.vn (chưa hoàn thiện nghĩa vụ thông báo thương mại điện tử với Bộ Công thương), serum khử mùi hôi nách Hải Sen đang được quảng cáo có thành phần chiết xuất từ thiên nhiên như chiết xuất trầu không, chiết xuất hoa sen hồng, chiết xuất cỏ biển… và một số thành phần khác.

Nội dung quảng cáo "nổ" công dụng trên trang website http://nhathuocductin.com dễ gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng về công dụng. Ảnh chụp màn hình

Thế nhưng, trên bảng thành phần in trên nhãn sản phẩm có sự xuất hiện của thành phần Aluminium chlorohydrate (muối nhuôm), đây là thành phần phổ biến, có mặt trong các sản phẩm lăn khử mùi. Theo đó, các hợp chất nhôm hoạt động theo cơ chế bịt các ống dẫn mồ hôi ở dưới cánh tay, không cho mồ hôi thoát lên bề mặt da. Kết quả là độ ẩm ở vùng nách giảm, gây ức chế cho hoạt động sinh sôi của vi khuẩn gây mùi. Đây cũng là thành phần chính trong các sản phẩm ngăn mồ hôi y tế.

Sản phẩm Serum khử hôi nách Hải Sen và những quảng cáo dễ gây hiểu nhầm là thuốc điều trị bệnh lý, trên website http://hangngoaichinhhang.com. Ảnh chụp màn hình.



Muối nhôm đã được chứng minh là có thể hấp thụ vào da qua việc sử dụng lăn khử mùi, xịt khử mùi. Sử dụng khử mùi chứa muối nhôm ở vùng nách còn khiến muối nhôm hấp thụ nhiều gấp 6 lần. Đặt biệt, nếu dùng ở liều lượng cao, muối nhôm có thể gây độc hại cho thần kinh, gây tổn thương cho DNA. Do đó, muối nhuôm sử dụng trong mỹ phẩm cần tuân thủ giới hạn nồng độ an toàn do cơ quan quản lý quy định. Đồng thời, sản phẩm chứa muối nhôm phải được công bố hợp quy, công bố mỹ phẩm đầy đủ và nhà sản xuất cũng cần có các thử nghiệm đánh giá độ an toàn và nồng độ sử dụng hợp lý.

Đặc biệt, Liên minh Châu Âu đã từng đưa ra chỉ thị khuyến cáo người tiêu dùng không nên sử dụng lăn nách chống mồ hôi khi da bị tổn thương, đặc biệt là sau khi cạo lông nách, cạo vùng nách. Lưu ý đặc biệt này cũng không được các kênh bán hàng của Hải Sen nhắc đến hoặc lưu ý tới người dùng.

Trên website http://shopthinhphat.com, sản phẩm serum khử mùi hôi nách Hải Sen được quảng cáo dùng cho cả phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Ảnh chụp màn hình

Chưa hết, trên website http://hangngoaichinhhang.com và http://nhathuocductin.com, serum khử mùi hôi nách Hải Sen đang quảng bá tới người tiêu dùng rằng: "Tác dụng chính của lọ Serum khử mùi hôi nách Hải Sen là làm teo nhỏ các tuyến nhày hôi và mồ hôi ở nách, hạn chế việc tiết chất nhờn ra bên ngoài. Do đó mà tình trạng hôi nách cũng giảm theo…; khử mùi tuyệt đối 100% ngay từ lần sử dụng đầu tiên, hiệu quả nhanh, tắm rửa thoải mái mà không mất tác dụng; kiểm soát đến 80% lượng mồ hôi sau vài ngày sử dụng, là sản phẩm ngăn ngừa mồ hôi vùng da dưới cánh tay cực kỳ hiệu quả chỉ với 1 lần sử dụng".

Những nội dung quảng cáo thổi phồng công dụng như trên, người tiêu dùng tin rằng, sản phẩm này có công dụng như thuốc điều trị bệnh lý và hoàn toàn trái với quy định tại Điều 3 Thông tư 06/2011/TT-BYT, Điều 8 Luật Quảng cáo 2012 và Nghị định 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Được biết, Công ty TNHH Hải Bé được thành lập vào năm 2022, tại Thôn Thành Tây, xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Công ty do ông Lê Văn Hải là đại diện pháp luật. Ông Hải cũng là một tiktoker nổi tiếng và thường xuyên quảng cáo các sản phẩm mang thương hiệu Hải Sen như Kem tẩy lông Hải Sen, sữa rửa mặt YLE, tẩy da chết Hải Sen, siro ăn ngon Hải Bé.

Đến ngày 28/5, kênh bán hàng chính thức của sản phẩm xịt khử mùi Hải Sen trên sàn thương mại điện tử Shoppe đã bất ngờ "biến mất" một cách khó hiểu.

Trong thời gian thực hiện bài viết này, phóng viên đã nhiều lần liên hệ đường dây nóng ghi trên nhãn sản phẩm 0852041995 và tài khoản Zalo kết nối từ số điện thoại trên có tên "Gia đình Hải Sen", đều không thể liên lạc.

Cũng trong thời gian thực hiện bài viết, phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã tiếp nhận ý kiến từ một độc giả ở quận Hà Đông (xin được giấu tên) về việc nghi ngờ sản phẩm siro ăn ngon Hải Bé có dấu hiệu chưa đủ điều kiện pháp lý trước khi quảng cáo và bán rộng rãi tới tay người tiêu dùng.

Trong bối cảnh các Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương ráo riết thực hiện "Kế hoạch triển khai tháng cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ" theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế thì ghi nhận của phóng viên trong ngày 28/5 cho thấy, các kênh bán hàng chính thức của Gia đình Hải Sen, Hải Bé trên sàn thương mại điện tử Shopee và Tiktok đã bất ngờ "biến mất" không còn dấu vết.

Thậm chí, thông tin đại diện pháp lý của Công ty TNHH Hải Bé cũng chuyển từ Lê Văn Hải sang Trần Đại Phúc.

(còn nữa...)!.

Ngày 20/5, sau khi rà soát một số gian hàng thương mại điện tử đang bán serum khử mùi hôi nách Hải Sen, kết quả cho thấy, đã có không ít người tiêu dùng phản hồi không hài lòng sau khi trải nghiệm sản phẩm, như: "…mình xịt trước khi đi ngủ thì sản phẩm chỉ khử được khoảng thời gian đó, còn đến sáng hôm sau mình vận động có ra mồ hôi thì lại tiết ra mùi khó chịu hơn"; "Sản phẩm mình dùng không thấy hiệu quả mà còn bị mùi thêm. Khuyên mọi người nên cân nhắc trước khi mua… mình nhắn tin để shop giải quyết thì shop rất lòng vòng kiểu không muốn giải quyết. Làm ăn quá chán";…

Trước đó, ngày 21/5, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1703/QĐ-BYT về "Kế hoạch triển khai tháng cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ". Theo đó, tháng cao điểm truy quét, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Bộ Y tế bắt đầu từ ngày 15/5 đến hết ngày 15/5/2025. Bộ Y tế yêu cầu triển khai tháng cao điểm trong toàn ngành Y tế kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các hoạt động buôn bán, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị y tế nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, lưu thông hàng giả (đối với các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc cổ truyền, thiết bị y tế); bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc cổ truyền, thiết bị y tế giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Bộ Y tế yêu cầu triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực Y tế. Tăng cường hiệu quả quản lý, tạo chuyển biến đột phá trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế.

