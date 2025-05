Cửa hàng lớn ở trung tâm phố Cổ Hà Nội công khai kinh doanh hàng ngàn chai nước hoa giả

Vụ việc được phát hiện vào sáng nay (28/5) khi lực lượng chức năng bất ngờ ập vào kiểm tra một địa điểm kinh doanh tại phố Hàng Giấy.

Tại đây, Đoàn kiểm tra đã phát hiện số lượng lớn sản phẩm là nước hoa mang các thương hiệu danh tiếng toàn cầu như Giovani, Dior, Louis Vuitton, Armani...

Tuy nhiên, bước đầu kiểm tra, Đoàn kiểm tra nhận định, các sản phẩm này đều có dấu hiệu bị làm giả rất tinh vi từ nhãn mác cho đến cách đóng hộp.

Theo đại diện pháp chế của một số thương hiệu có mặt tại hiện trường, phần lớn các sản phẩm tại kho hàng này đã bị sao chép một cách bất hợp pháp, dù trên thị trường những sản phẩm chính hãng có giá trị lên tới hàng triệu đồng.

Hiện tại, công tác kiểm đếm, phân loại hàng hóa vi phạm vẫn đang được Đoàn kiểm tra khẩn trương triển khai. Chủ số nước hoa nghi giả nhãn hiệu nổi tiếng này vẫn chưa đến làm việc với cơ quan chức năng.

GĐXH - Ngày 26/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Chi cục An toàn thực phẩm TP Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm liên quan đến Ngân Collagen.