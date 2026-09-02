Sau lễ Quốc khánh 2/9, người lao động lại sắp nghỉ lễ dài 4 ngày?

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Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 người lao động nghỉ 4 ngày liên tục?

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 28/2026/QH16 quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam; người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Năm nay, ngày Văn hóa Việt Nam rơi vào thứ Ba ngày 24/11/2026. Theo đó, toàn thể người lao động, các bộ công chức và viên chức sẽ được nghỉ làm hưởng nguyên lương.

Tuy nhiên, theo Báo Chính phủ, Bộ Nội vụ đã đề xuất 2 phương án nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Cụ thể:

Phương án 1: Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 nghỉ 4 ngày liên tục.

Theo đó, nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11/2026 Dương lịch.

Hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28/11/2026.

Như vậy, dịp nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 21/11/2026 đến hết thứ Ba ngày 24/11/2026 và làm bù vào thứ Bảy ngày 28/11/2026.

Phương án 2: Nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11/2026, không hoán đổi ngày làm việc.

Bộ Nội vụ đề xuất lựa chọn phương án 1. Theo đó, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục.

Nguồn: Báo Chính phủ

Bộ Nội vụ cho biết, việc bố trí kỳ nghỉ 4 ngày liên tục tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, góp phần phát huy ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đồng thời tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ và thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng.

Bên cạnh đó, phương án này chỉ thực hiện hoán đổi 01 ngày làm việc và vẫn bảo đảm đầy đủ thời gian làm việc theo quy định.

Đối với năm 2027, ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 rơi vào thứ Tư, Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện nghỉ đúng ngày theo Nghị quyết 28/2026/QH16, không thực hiện hoán đổi.

Ngày 24/11 là “Ngày Văn hoá Việt Nam”. Ảnh minh họa: TL

Đi làm ngày Văn hóa Việt Nam người lao động được hưởng chế độ thế nào?

Căn cứ Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 chế độ người lao động được hưởng khi đi làm lễ như sau:

- Nếu người lao động đi làm vào ban ngày thì được hưởng mức lương gồm:

+ 300% mức tiền lương đi làm thêm vào ngày lễ.

+ 100% mức tiền lương làm việc của ngày bình thường.

- Nếu người lao động đi làm vào ban đêm thì được hưởng mức lương gồm:

+ 300% mức tiền lương đi làm thêm vào ngày lễ.

+ 100% mức tiền lương làm việc của ngày bình thường.

+ 30% mức tiền lương đi làm thêm vào ban đêm.

+ 60% mức tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm.

Như vậy, người lao động đi làm vào ngày lễ sẽ được nhận mức lương như sau:

- Nếu người lao động thêm giờ vào ban ngày thì người lao động được hưởng ít nhất bằng 400% tiền lương.

- Nếu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì người lao động được hưởng ít bằng 490% tiền lương.

Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).