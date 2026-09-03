Danh sách 30 biển số xe bị Công an Cao Bằng thông báo phạt nguội (từ ngày 19 - 25/8/2026)

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Danh sách phương tiện vi phạm bị phạt nguội từ ngày 19 - 25/8/2026

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Cao Bằng, Công an tỉnh thông báo kết quả phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông (từ ngày 19-25/8/2026).

Thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 49 trường hợp vi phạm giao thông. Danh sách phương tiện vi phạm cụ thể như sau:

Thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 30 trường hợp vi phạm giao thông.

Danh sách phương tiện vi phạm bị phạt nguội như sau:

Hình ảnh một số phương tiện bị phạt nguội:

Xe ôtô BKS: 30E-545.73 vi phạm quá tốc độ từ 10 Km/h đến dưới 20 Km/h tại Km2+980, Võ Nguyên Giáp.

Xe ôtô BKS: 11A-075.06 vi phạm quá tốc độ từ 05 Km/h đến dưới 10 Km/h tại Km2+980, Võ Nguyên Giáp.

Xe môtô BKS: 11AA-014.14 vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu tại Ngã tư Hoàng Đình Giong – Bế Văn Đàn, phường Thục Phán.

Xe môtô BKS: 11B1-380.16 vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệutại Ngã tư Hoàng Đình Giong – Bế Văn Đàn, phường Thục Phán.

Theo Cơ quan Công an, sau khi đăng thông báo này yêu cầu người vi phạm đến trụ sở: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng, địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thanh, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng để giải quyết theo quy định.

Nếu người vi phạm không đến giải quyết, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.

Trong thời hạn 20 ngày, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, cập nhật trạng thái cảnh báo cho Cơ quan Đăng kiểm (đối với loại xe phải kiểm định) để xử lý.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Nhân dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi.

Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị các cơ quan, tổ chức tiếp tục quán triệt đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông vì sự an toàn cho mình và cho người khác.

Cách tra cứu phạt nguội 1. Tra cứu phạt nguội trên website của Cục Cảnh sát Giao thông Bước 1: Truy cập website Cục CSGT. Bước 2: Cột bên phải màn hình, nhấn vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh. Bước 3: Nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra. Bước 4: Chọn loại phương tiện (Ô tô/Xe máy/Xe đạp điện). Bước 5: Nhập mã bảo mật và nhấn Tra cứu để xem kết quả. 2. Tra cứu phạt nguội qua ứng dụng VNeTraffic Bước 1: Tải ứng dụng VNeTraffic từ App Store (iOS) hoặc CH Play (Android). Bước 2: Đăng nhập vào ứng dụng và điền thông tin biển số xe của bạn để hệ thống kiểm tra. 3. Tra cứu phạt nguội trên website Cục Đăng kiểm Việt Nam Bước 1: Truy cập cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Bước 2: Vào mục Tra cứu phương tiện -> Tra cứu kiểm định xe cơ giới. Bước 3: Nhập biển số, số tem/giấy chứng nhận đăng kiểm hiện tại và mã xác thực, sau đó ấn Tra cứu. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo phạt nguội (nếu có) ở phần dưới cùng của kết quả.

Công an Cao Bằng thông báo danh sách 48 biển số xe bị phạt nguội (từ ngày 12 - 19/8/2026) GĐXH - Công an tỉnh Cao Bằng công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 12 - 19/8/2026.

Công an Cao Bằng thông báo danh sách 49 biển số xe bị phạt nguội (từ ngày 5 - 11/8/2026) GĐXH - Công an tỉnh Cao Bằng công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 5 - 11/8/2026.



