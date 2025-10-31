Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái gây chú ý liên quan đến Hoa hậu Hương Giang

Hương Giang đối đáp khéo léo khiến fan trầm trồ GĐXH - Hương Giang thu hút sự chú ý với phần đối đáp thông minh tại buổi họp báo trước khi lên đường thi Miss Universe 2025. Cô khẳng định bản thân có hồ sơ hợp pháp và một tinh thần mạnh mẽ.

Sáng sớm 31/10, Hương Giang xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trong chiếc áo dài nhung đỏ nổi bật, chính thức lên đường sang Thái Lan thi Miss Universe 2025. Sự kiện thu hút đông đảo người hâm mộ. Dù không trực tiếp có mặt tại sân bay tiễn đàn em nhưng động thái của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng thu hút sự chú ý không kém.

Cụ thể, cùng thời điểm đó, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh đầy kiêu hãnh của Hoa hậu Hương Giang trong sự kiện send-off Miss Universe 2025. Đi kèm là lời chúc ngắn gọn nhưng chân thành: "Chúc em lên đường may mắn và thành công!".

Điều đặc biệt khiến khán giả chú ý là trong đoạn clip, phần nhạc nền là ca khúc hoàn toàn mới do Nguyễn Văn Chung sáng tác riêng cho giọng hát của Hương Giang, mang tên "Trọn vẹn chính mình". Không chỉ thế, ngay dưới bài đăng, nam nhạc sĩ còn đăng tải đầy đủ lời bài hát.

Video được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ đúng vào thời điểm Hương Giang chính thức bay sang Thái Lan, mở đầu hành trình mới tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

"Trọn vẹn chính mình" được xem như một bản tự sự chân thật về hành trình đi tìm bản ngã và sự tự do trong tâm hồn - điều mà Hương Giang đã và đang thể hiện trong suốt chặng đường sự nghiệp của mình. Câu hát "Rằng mỗi người sinh ra đều mang những khác biệt/ Hãy tin rằng sau cơn mưa, nắng lên sẽ thấy cầu vồng rực rỡ" không chỉ là hình ảnh thơ mộng, "cầu vồng" trong ca khúc còn mang ý nghĩa biểu tượng - đại diện cho cộng đồng LGBTQ+, cho niềm tin và hy vọng, và Hương Giang chính là hiện thân của "cầu vồng rực rỡ ấy": Mạnh mẽ, khác biệt và luôn tỏa sáng sau những giông bão.

Về lần đầu hợp tác của Hương Giang và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, trước đó vài ngày, cả hai đã khiến mạng xã hội xôn xao vì màn tương tác thú vị. Cụ thể, trên trang cá nhân, Nguyễn Văn Chung đăng tải hình ảnh chụp cùng Hương Giang, kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: "Bài hát đã có!". Cùng thời điểm, Hương Giang cũng chia sẻ bài viết của mình: "Trời ơi, bài hát hay và xúc động quá anh Nguyễn Văn Chung!". Màn "bắt tay" đầy hứa hẹn giữa giọng ca hoa hậu và nam nhạc sĩ sở hữu loạt hit gắn liền với cảm xúc.

Nguyễn Văn Chung và Hương Giang.

Hiện tại Hương Giang đã chính thức gia nhập đường đua Miss Universe 2025. Nàng hậu chia sẻ, dự kiến cô sẽ bay sang Thái Lan vào chiều tối 2/11. Tuy nhiên lịch trình phải thay đổi gấp vì có cuộc phỏng vấn và hoạt động tại trụ sở Miss Universe Thái Lan. Vì thế, lịch bay thay đổi sát nút và khung giờ quá sớm 6h sáng 31/10.

Dù nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết không sắp xếp để đến tiễn Hương Giang nhưng vẫn rất đông người hâm mộ vẫn có mặt, hô vang tên Hương Giang, gửi lời chúc may mắn trước thềm đấu trường quốc tế.

Hình ảnh Hương Giang lên đường sang Thái Lan nhập cuộc Miss Universe 2025: