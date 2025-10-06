Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ có tuyên bố cứng rắn

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'tổn thương' khi bị gọi chú GĐXH - Vừa trở lại "ghế nóng”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ cảm giác bị "tổn thương” khi thí sinh gọi bằng "chú".

Tiếp tục đồng hành trên hành trình hoàn thiện của các thí sinh "Tỏa sáng ước mơ" mùa 4 là sự góp mặt của bộ đôi ban giám khảo: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Hải Yến Idol. Bên cạnh đó, nhạc sĩ Đông Thiên Đức cũng góp mặt trong tập lần này với vai trò giám khảo khách mời đặc biệt.

Ngay từ màn chào sân, bộ ba ban giám khảo đã cho thấy tinh thần phấn khởi, hào hứng chờ mong những phần thi đến từ các bạn thí sinh. Hải Yến Idol chia sẻ: “Nếu ở những tập trước chúng ta đã có cơ hội thấy được sự kết hợp ăn ý giữa các cặp thí sinh thì tuần này Hải Yến mong rằng các bạn thí sinh sẽ cho thấy được sự bứt phá và màu sắc âm nhạc cá nhân đặc biệt của chính mình”.

Trong khi đó, giám khảo Nguyễn Văn Chung khiến nhiều người bất ngờ khi tuyên bố nếu các bạn thí sinh chọn bài hát do anh sáng tác thì nam nhạc sĩ sẽ chấm điểm “khắt khe” hơn nhiều. Về phía nhạc sĩ Đông Thiên Đức, anh dành lời khen đến sự đầu tư chỉn chu của các bạn trẻ ngày nay trên con đường phát triển đam mê âm nhạc của chính mình.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ chấm "khắt khe" hơn nếu thí sinh chọn ca khúc do mình sáng tác.

Mở màn đêm thi là phần trình diễn của thí sinh Thành Quân với bài hát “Thương em là điều anh không thể ngờ”, một sáng tác của nhạc sĩ Triết Phạm. Với bài hát sở trường, Thành Quân đã tự tin thể hiện được thế mạnh của bản thân. Tuy nhiên cả ba giám khảo đều đồng quan điểm rằng trong phần trình diễn này, Thành Quân đã chưa xử lý tốt ở một số câu hát khiến bài hát còn lê thê. Do đó, nội dung cảm xúc mà bài hát muốn truyền tải chưa được thể hiện một cách trọn vẹn.

Tiếp nối đêm thi là phần trình diễn đến từ thí sinh Kha Thi với ca khúc mang tên “Xa khơi”. Kha Thi nhận nhiều lời khen vì sự chỉn chu khi lựa chọn tà áo dài thướt tha mang sắc xanh của biển cả. Với phần trình diễn tự tin và phong độ thi ổn định, Kha Thi được ban giám khảo đánh giá cao khi có phần thi “chạm” đến trái tim. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và nhạc sĩ Đông Thiên Đức cho rằng giọng hát của Kha Thi không chỉ đơn thuần là giọng hát trời phú, mà còn là sự khổ luyện mà khi mọi câu hát đều được thể hiện một cách trọn vẹn.

Sau phần thi của Kha Thi là phần trình diễn đến từ thí sinh Trà My với bài hát mang tên “Cơn gió lạ”, một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Quân. Cả ba ban giám khảo đều đánh giá cao cách lựa chọn bài hát thông minh, phù hợp với giọng hát của Trà My. Tuy nhiên, giám khảo Hải Yến có chút tiếc nuối khi Trà My vẫn chưa thể thoát được hoàn toàn bản phối cũ khi đâu đó trong phần trình diễn vẫn còn mang hình bóng của ca sĩ đi trước thể hiện.

Các thí sinh lần lượt thể hiện tài năng trong tập 5 “Tỏa sáng ước mơ”.

Hoàng Thái cùng ca khúc “Huyền thoại hồ núi Cốc”, một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương là phần thi tiếp theo của đêm thi. Ca sĩ Hải Yến Idol dành mưa lời khen cho phần thi lần này của Hoàng Thái. Nữ ca sĩ đánh giá cao sự mới lạ trong cách thể hiện bài hát và sự đầu tư về phần trình diễn của thí sinh, góp phần mang đến phần trình diễn bùng nổ cả về phần hình lẫn phần tiếng. Nữ ca sĩ khẳng định: “Ngoài vị trí là một giám khảo chấm thi, trong phần trình diễn này chị còn là một khán giả thực sự bị em chinh phục hoàn toàn".

Nối tiếp phần thi của Hoàng Thái là phần trình diễn đến từ thí sinh Gia Huy với ca khúc “Hoàng hôn tháng tám”. Với trang phục năng động cùng phần trình diễn không thể “cháy” hơn, Gia Huy đã chinh phục hoàn toàn bộ ba ban giám khảo chương trình.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã phải thốt lên: “Ở phần thi này anh như thấy một sự lột xác thật sự đến từ Gia Huy". Nam giám khảo cũng chia sẻ anh đã dành số điểm rất cao cho phần thi này. Đồng tình với giám khảo Nguyễn Văn Chung, nhạc sĩ Đông Thiên Đức và ca sĩ Hải Yến Idol đều dành những lời nhận xét “có cánh” cho phần trình diễn lần này của Gia Huy.

Phần thi của thí sinh Lan Anh.

Khép lại đêm thi là phần thể hiện của thí sinh Lan Anh với ca khúc mang tên “Chơi vơi”. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và nhạc sĩ Đông Thiên Đức đều đánh giá cao giọng hát của Lan Anh. Dù vậy, cả hai vị giám khảo đều có chút tiếc nuối vì Lan Anh chưa thực sự thể hiện hết ưu thế trong phần trình diễn này.

Trong khi đó, ca sĩ Hải Yến Idol có ý kiến ngược lại. Nữ giám khảo nhận thấy giọng hát Lan Anh phát triển qua từng cung bậc cảm xúc của bài hát, góp phần truyền tải được thông điệp mà bài hát hướng đến.

Như vậy, với chủ đề “Bài hát của tôi”, trong tập phát sóng tuần này, 6 thí sinh đầu tiên trong top 12 đã mang đến những phần trình diễn đầy màu sắc, nơi cá tính, màu sắc cá nhân được thể hiện rõ nét.