Hương Giang gây bất ngờ dù chưa chính thức nhập cuộc Miss Universe 2025

Vì sao người đẹp chuyển giới Hương Giang lại được dự thi Miss Universe? GĐXH - Thông tin Hương Giang - Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2018 - sẽ dự thi Miss Universe 2025 đã lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng fan sắc đẹp.

Miss Universe 2025 chưa chính thức diễn ra nhưng ngay từ giai đoạn đầu, đại diện nhan sắc Việt Nam là người đẹp chuyển giới Hương Giang đã gây chú ý mạnh mẽ trên đấu trường quốc tế.

Điểm đầu tiên khiến nàng hậu Việt được quan tâm chính là tài khoản Instagram của Hương Giang hiện đang dẫn đầu về lượng người theo dõi với con số 4,8 triệu. Thành tích này bỏ xa nhiều đối thủ khác như: Bangladesh (1,8 triệu), Thái Lan (1,2 triệu), Palestine (1,2 triệu) hay Chile (1 triệu). Với lượng theo dõi "khủng" giúp Hương Giang có độ nhận diện cao trên phạm vi toàn cầu. Cô dễ dàng lọt vào tầm ngắm của truyền thông quốc tế và nhận được sự chú ý từ khán giả, giám khảo cũng như ban tổ chức.

Trong bối cảnh Miss Universe ngày càng đề cao yếu tố sức ảnh hưởng và khả năng lan tỏa thông điệp, đây là điểm cộng lớn.

Một lợi thế khác chính là khả năng thu hút nguồn lực. Khi được chú ý nhiều, Hương Giang có cơ hội nhận được sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ, chuyên gia và ekip đồng hành. Điều này giúp cô có sự chuẩn bị tốt hơn về hình ảnh, trang phục, kỹ năng và chiến lược truyền thông tại đấu trường sắc đẹp khốc liệt nhất hành tinh.

Dù chưa chính thức nhập cuộc nhưng đại diện nhan sắc Việt là Hương Giang đang nhận được dự đoán vị trí cao tại Miss Universe 2025.

Vì thế, không ngạc nhiên khi mới đây, Pageantadia Chronicles đánh giá đại diện nhan sắc Việt là Hương Giang ở vị trí số 1, sau đó mới đến các đại diện Mexico, Chile, Bờ Biển Ngà, Thái Lan.

Ngoài ra, fanpage sắc đẹp quốc tế Sash Factor một trong những trang chuyên dự đoán và phân tích các cuộc thi nhan sắc uy tín, đã công bố bảng xếp hạng dự đoán cho đấu trường Miss Universe 2025.

Đáng chú ý, vượt qua nhiều ứng viên nặng ký khác, đại diện Việt Nam – Hoa hậu Hương Giang đã bất ngờ được dự đoán xếp vị trí số 13.

Dù chỉ là bảng xếp hạng mang tính tham khảo và chưa chính thức, nhưng việc cái tên Hương Giang được đặt ở vị trí này đã nhanh chóng tạo nên sự phấn khích lớn trong cộng đồng yêu sắc đẹp tại Việt Nam.

Hương Giang còn tích cực tương tác với fan sắc đẹp, "trưng cầu" ý kiến xem cô nên để tóc dài hay tóc ngắn khi đến với Miss Universe năm nay.

Ngay sau khi bảng xếp hạng được công bố, hàng loạt bình luận tích cực đã xuất hiện trên các diễn đàn sắc đẹp như: "Tự hào quá, Việt Nam ngày càng được đánh giá cao tại Miss Universe!", "Hương Giang xứng đáng với vị trí này, mong em giữ vững phong độ và toả sáng", "Đây là động lực rất lớn cho đại diện Việt Nam, hy vọng năm nay sẽ là kỳ tích".

Nhiều người còn so sánh Hương Giang với các đại diện Việt Nam thành công trước đây như H'Hen Niê (Top 5 Miss Universe 2018), Nguyễn Thị Loan, Khánh Vân hay Kim Duyên và cho rằng cô hoàn toàn có khả năng viết tiếp hành trình chinh phục vương miện Miss Universe mà Việt Nam vẫn đang khao khát.



