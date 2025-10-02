Xúc động dòng chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung về NSND Thế Hiển

Nhạc sĩ Thế Hiển 'Tóc em đuôi gà' qua đời vì bạo bệnh Sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, nhạc sĩ Thế Hiển đã trút hơi thở cuối cùng.

Nhạc sĩ Lê Anh Tú - Phó chánh văn phòng Hội Âm nhạc TP.HCM cho biết NSND Thế Hiển qua đời lúc 21h30' ngày 1/10 tại Bệnh viện Quân Y 175 (phường Hạnh Thông, TPHCM) do bệnh ung thư, hưởng thọ 70 tuổi.

Trước đó, ông nhập viện cấp cứu từ khuya 30/9. Các bác sĩ chẩn đoán tình trạng của nhạc sĩ là suy hô hấp cấp. Dù đã ra đi song những ca khúc của ông vẫn sẽ sống mãi trong lòng người hâm mộ.

NSND Mỹ Uyên vừa cùng nhiều văn nghệ sĩ đã đến Bệnh viện Quân y 175 để thăm hỏi sức khỏe của nhạc sĩ Thế Hiển hôm 1/10. Chị không khỏi bàng hoàng khi vài tiếng sau đã hay tin dữ.

Với NSND Mỹ Uyên, nhạc sĩ Thế Hiển luôn là người anh đáng kính: "Anh Hiển là người anh thương em trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ở chỗ vui chơi, tiệc tùng, cưới hỏi, sinh nhật hay bất kỳ sự kiện nghệ thuật nào, anh cũng hay gọi điện: "Uyên ơi, anh đang ngồi với mấy người bạn biết em, ai cũng hỏi thăm em nè nhỏ ơi". Rồi anh lại hỏi: "À, em đang diễn hả, đang quay hả? Quay tốt nhé, diễn đi, hôm nào anh em mình gặp. Anh ơi, anh ra đi thanh thản anh nhé".

Hình ảnh ôm guitar quen thuộc của NSND Thế Hiển lúc sinh thời.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mới đến thăm NSND Thế Hiển hồi cuối tháng 9, khi đó ông đã rất yếu nhưng vẫn cố nở nụ cười khi gặp hậu bối. Khi hay tin, Nguyễn Văn Chung anh ngậm ngùi: "Tạm biệt chú ạ. Chú lên đường bình an".

"Chú cũng là một trong những anh, những chú nhạc sĩ gần gũi thân thiết và động viên tôi từ những ngày đầu gia nhập Hội Âm Nhạc Tp.HCM, chú luôn lan toả năng lượng tích cực, vui vẻ với hình ảnh một người nghệ sĩ không tuổi sẵn sàng cầm guitar lên và hát bằng một chất giọng hào sảng vô tư như trẻ con", Nguyễn Văn Chung tâm sự.

Tác giả "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" nhớ lại mấy ngày trước đến thăm NSND Thế Hiển: "Đến thăm chú vào một chiều mưa, nhìn thấy chú ốm hơn trước rất nhiều nhưng tinh thần vẫn như vậy, vẫn nhớ thằng Chung con của Hiếu Văn Nghệ, vẫn nói về những ca khúc của chú với đôi mắt chứa đầy đam mê. Có lẽ âm nhạc luôn chính là ngọn lửa sự sống giúp cho người nhạc sĩ tồn tại và cảm thấy ý nghĩa với cuộc đời này!"

Nghệ sĩ Thanh Hoa bùi ngùi để lại lời nhắn: "Cho dù có đi nơi đâu, những tác phẩm âm nhạc và giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thế Hiển còn mãi trong lòng người yêu âm nhạc Việt Nam. Xin vĩnh biệt". Ca sĩ Phương Thanh cũng không giấu nổi xúc động: "Tạm biệt anh… nhạc sĩ Thế Hiển" kèm đoạn clip nhạc sĩ biểu diễn "Nhánh lan rừng" khiến người xem không khỏi tiếc thương. Ca sĩ Huỳnh Lợi chia sẻ chan chứa yêu thương dành cho người nhạc sĩ tài hoa: "Yên nghỉ anh nhé, anh em sẽ luôn nhớ đến anh - Nhánh lan rừng".

Hình ảnh nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mới thăm NSND Thế Hiển vài ngày trước.

NSND Tạ Minh Tâm chia sẻ lại video bản song ca Hát về anh cùng nhạc sĩ Thế Hiển trên sân khấu cùng lời tiễn biệt: "Thương tiếc anh Thế Hiển". Trong khi đó, NSƯT Việt Hoàn viết: "Em chào anh, người nhạc sĩ của những tác phẩm Hát về anh, Nhánh lan rừng, Cho dù có đi nơi đâu... Em và những ca sỹ hát nhạc chính thống sẽ mãi tôn vinh, biết ơn và nhớ anh".

Nhạc sĩ Thế Hiển (tên đầy đủ là Lại Thế Hiển) sinh năm 1955, quê ở Nam Định. Ông có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, tự học đàn piano và guitar. Ông bắt đầu sự nghiệp năm 1982, sau đó có nhiều ca khúc nổi tiếng như Tóc em đuôi gà, Chuyện lứa đôi, Hoài niệm dấu yêu, Đợi chờ trong cơn mưa, Chuyện đời xưa - Chuyện đời nay, Hành khúc thanh niên tình nguyện, Hát trên nông trường xanh, Dấu chấm hỏi…

Nhạc sĩ Thế Hiển được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2012. Tháng 3/2024, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Nhạc sĩ từng chia sẻ ở tuổi xế chiều, ông quan tâm nhiều cho sức khỏe, dành thời gian nghỉ ngơi, ưu tiên gia đình, con cái. Bên cạnh đó, nhạc sĩ Thế Hiển vẫn tham gia các buổi hội thảo về âm nhạc, làm giám khảo một số cuộc thi.