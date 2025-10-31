Hương Giang đối đáp khéo léo khiến fan trầm trồ

Hương Giang thu hút ánh nhìn khi diện áo dài trên đường phố châu Âu GĐXH - Hương Giang gây chú ý trong trang phục áo dài truyền thống tại Copenhagen (Đan Mạch), mang đến vẻ đẹp Việt Nam giữa trời Âu. Nhan sắc dịu dàng và phong thái tự tin của cô khiến công chúng không khỏi trầm trồ.

Thời gian gần đây, thông tin Hương Giang trở thành đại diện chính thức của Việt Nam tại Miss Universe 2025 đã thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp.

Tuy nhiên, cách đây vài ngày, mạng xã hội lan truyền tờ đơn nặc danh về việc kiểm tra, xác minh tính hợp pháp về giới tính trên giấy tờ dự thi Miss Universe 2025 của Hoa hậu Hương Giang, tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong khán giả. Trong buổi họp báo trước khi lên đường tham dự Miss Universe 2025, Hương Giang chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này.

Theo Hương Giang, Miss Universe mở ra cơ hội cho tất cả phụ nữ trên thế giới. Thời gian đầu, cô khá hoang mang, không biết bản thân có phù hợp với cuộc thi này hay không. Mỗi năm, cuộc thi sẽ có những thay đổi mới về luật lệ và thông tin này được gửi đến giám đốc của mỗi quốc gia.

"Tôi và giám đốc quốc gia đã ngồi với nhau để trao đổi mọi tiêu chí của cuộc thi năm nay. Tôi sẽ không thể ngồi ở đây và đại diện Việt Nam nếu không đáp ứng đủ vấn đề pháp lý. Tôi khẳng định mình tham gia với hồ sơ đầy đủ, đúng với yêu cầu của tổ chức quốc tế", Hoa hậu Hương Giang nói.

Hình ảnh chính thức của Hương Giang tại Miss Universe 2025 (Ảnh: FBNV).

Khi nhận câu hỏi cho rằng đã có những cuộc thi nhan sắc dành riêng cho người chuyển giới nên việc một người chuyển giới thi Miss Universe có thể đang giành mất cơ hội của những phụ nữ khác? - Hương Giang trả lời bằng tiếng Anh, nhấn mạnh việc trở thành phụ nữ không chỉ về ngoại hình hay giới tính sinh học mà là về tình yêu, tinh thần và sống thật với bản thân.

"Tôi không lấy đi bất kỳ thứ gì từ những người phụ nữ khác mà đang cùng nhau định nghĩa về sức mạnh và thành công của phụ nữ trong mọi hoàn cảnh. Đây không chỉ là cuộc thi cho một cô gái đẹp nữa. Thời đại đó đã qua rồi", cô khẳng định.

Đồng thời Hương Giang dẫn chứng 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đến năm 2030, luôn nhấn mạnh về bình đẳng giới và giảm bất bình đẳng. Cô cho rằng sự xuất hiện của những người như mình, những người mẹ hay phụ nữ đã có gia đình chính là minh chứng cho sự đa dạng mà Miss Universe đang theo đuổi.

Bên cạnh đó, điều khiến mạng xã hội bùng nổ lại là phần trả lời của Hương Giang khi bị hỏi "Tại sao không nhường cơ hội thi Miss Universe cho người trẻ hơn?" - Nàng hậu chuyển giới đáp: "Trong hành trình làm nghề của mình, tôi luôn tạo điều kiện, nâng đỡ và hỗ trợ các bạn trẻ… Nhưng ở tuổi 33, nếu cứ hỏi tại sao không nghỉ để nhường chỗ cho người khác thì cũng không công bằng. Giang nghĩ tuổi nghỉ hưu ngoài xã hội chắc tầm 50 - 60 tuổi, nếu bây giờ nghỉ thì chưa công bằng cho lắm.

Phần trả lời của Hương Giang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trong 13 năm làm nghề, chưa ai nhường tôi điều gì, mọi cơ hội tôi đều tự nỗ lực giành lấy. Và tôi tin rằng, khi các bạn trẻ nhìn vào, họ sẽ không nghĩ Hương Giang lấy đi cơ hội của ai, mà sẽ thấy được tinh thần làm việc của một người chưa bao giờ ngừng cố gắng".

Về việc chuẩn bị cho cuộc thi, Hương Giang cho biết suốt 13 năm qua, mỗi ngày cô đều trên hành trình hướng đến khát vọng và sứ mệnh của riêng mình chứ không phải chuẩn bị cho bất kỳ cuộc thi nào cụ thể. Cô thú nhận không có vương miện khi xuất hiện trong buổi họp báo nhưng cho rằng điều này lại phù hợp với chủ đề Miss Universe năm nay: Beyond the crown - Vượt ra ngoài vương miện.

Hương Giang sẽ lên đường tới Thái Lan chinh chiến Miss Universe 2025 vào ngày 31/10. Cuộc thi năm nay dự kiến sẽ quy tụ hơn 130 thí sinh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đêm chung kết diễn ra ngày 21/11.

Hình ảnh đầy nữ tính của Hương Giang khi xuất hiện ở trời Tây.

Hương Giang sinh năm 1991 tại Hà Nội. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp với vai trò ca sỹ sau thành tích Top 4 Vietnam Idol 2012. Năm 2018, cô đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế. Thành tích này được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của người đẹp 9X khi cô trở thành tên tuổi được săn đón, tham gia nhiều chương trình truyền hình ăn khách lúc bấy giờ. Những năm qua, Hương Giang không ngại thử sức với những địa hạt mới, khẳng định hình ảnh nghệ sỹ đa năng.



