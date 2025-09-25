Vì sao người đẹp chuyển giới Hương Giang lại được dự thi Miss Universe?

Hương Giang: Mạnh mẽ trong ‘Sao nhập ngũ’, quyến rũ đời thường GĐXH - Trong Sao nhập ngũ, Hương Giang ghi dấu với hình ảnh kỷ luật. Ngoài đời, nàng hậu tiếp tục khẳng định sức hút với phong cách thời trang cuốn hút.

Người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam thi Miss Universe

Tối 24/9, fanpage Miss Universe Vietnam bất ngờ công bố cử đại diện tham gia Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ 2025) được tổ chức tại Thái Lan vào tháng 11 chính là người đẹp chuyển giới Hương Giang. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng fan sắc đẹp.

"Tổ chức Miss Universe Vietnam đã đưa ra một quyết định đặc biệt, handpick một đại diện ưu tú, một người hội tụ vẻ đẹp nữ tính, trí tuệ, sự tự tin, bản lĩnh và trên hết là một trái tim ngoan cường không ngừng nỗ lực. Người được trao sứ mệnh ấy, không ai khác chính là Hoa hậu Nguyễn Hương Giang", BTC Miss Universe Vietnam thông báo.

Nói về lý do lựa chọn Hoa hậu chuyển giới Hương Giang, theo tổ chức Miss Universe Vietnam, người đẹp này là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự nghị lực và tài năng. Hành trình đầy cảm hứng và đáng tự hào của Hương Giang trải dài trên nhiều vai trò: ca sĩ, diễn viên, người mẫu, MC, giám khảo và nhà sản xuất. Chỉ mới năm ngoái, Hương Giang đã đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất của Miss Universe Vietnam 2024, một lần nữa khẳng định rằng cô chưa bao giờ ngừng thử thách bản thân. Trong mọi vai trò, cô đều tỏa sáng với nội lực vững vàng, sự sáng tạo và lòng tự hào, đúng với hình ảnh của một người phụ nữ Việt Nam hiện đại và mạnh mẽ.

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang trong bức ảnh hồ sơ cá nhân do Miss Universe Vietnam đăng tải tối 24/9.

Với việc đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ 2025), Hương Giang trở thành người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam tham dự đấu trường này.

Chính vì thế, ngay sau đó, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội nhiều ý kiến thắc mắc khi thấy sân chơi nhan sắc từng chứng kiến nhiều nàng hậu đình đám của Việt Nam dự thi như: H'Hen Niê, Phạm Hương, Võ Hoàng Yến, Thùy Lâm,.... lại có thí sinh chuyển giới tham gia.

Tuy nhiên, thực tế, tổ chức Miss Universe cho phép người chuyển giới tham gia từ năm 2013.

Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng sở hữu toàn bộ cổ phần của Miss Universe Organization.

Năm 2015, tổ chức được bán cho công ty IMG của CEO Amy Emmerich và chủ tịch Paula Shugart. Hai người này giữ nguyên vai trò cho đến khi doanh nhân chuyển giới Thái Lan, Anne Jakkaphong Jakrajutatip, đại diện tập đoàn JKN Global Group có trụ sở chính ở Thái Lan, mua lại tổ chức từ cuối năm 2022 và điều hành. Thế nhưng, người này nộp đơn từ chức hồi giữa năm. Hiện Miss Universe do tập đoàn Legacy Holding Group USA có trụ sở chính tại Mexico, đại diện là ông Raul Rocha Cantu quản lý.

Những năm gần đây, cuộc thi thay đổi nhiều luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng, tôn vinh không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn là bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ. Từ năm 2023, tổ chức Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) cho biết chấp nhận phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ dự thi.

Cuộc thi lần thứ 74 diễn ra ở Thái Lan vào tháng 11, dự kiến hơn 100 thí sinh khắp thế giới tham gia. Hoa hậu Victoria Kjær Theilvig, người Đan Mạch, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Trước đó, năm 2024, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi được tổ chức ở Mexico và lọt vào top 30.

Hình ảnh nữ tính của Hương Giang trong tà áo dài truyền thống.

Hương Giang nổi tiếng nhưng cũng không ít tai tiếng, từng bị tẩy chay

Hương Giang sinh năm 1991 tại Hà Nội, tên thật là Nguyễn Ngọc Hiếu. Tháng 3/2011, Hương Giang thực hiện phẫu thuật chuyển giới thành nữ tại Thái Lan, sau đó tham gia hoạt động nghệ thuật.

Năm 2012, Hương Giang gây chú ý khi tham dự Vietnam Idol và vào top 4 chung cuộc. Sau cú hích đó, ca sĩ chuyển giới Hương Giang bước chân vào giới giải trí, dù cô chưa từng được đánh giá cao về giọng hát. Thời điểm đó, giám khảo Mỹ Tâm cho rằng Hương Giang là người "có giọng hát yếu nhất trong cuộc thi", được đi sâu nhờ tình yêu thương của khán giả.

Hương Giang trở thành cái tên quen mặt khi xuất hiện ở sự kiện, danh hiệu quán quân "Cuộc đua kỳ thú 2014", chuyện tình với Việt kiều Cris Lai... là cú hích để ca sĩ chuyển giới đến gần công chúng, có lượng fan nhất định.

Nữ ca sĩ dần nổi tiếng hơn, xuất hiện trên nhiều game show, cho đến khi gặp mâu thuẫn với nghệ sĩ Trung Dân chỉ vì phát ngôn thiếu chừng mực khi ghi hình chương trình năm 2017. Cụ thể, trong chương trình, khi gặp câu hỏi Cát Tường hay than phiền anh Trung Dân thích tìm tòi khám phá máy móc, xem nó hoạt động như thế nào. Có một lần, ông ấy đút đầu vào… (ba chấm) và bị thương, Hương Giang đưa ra đáp án "cầu tiêu".

Lúc đó, nghệ sĩ Trung Dân nhận xét câu trả lời của ca sĩ chuyển giới là xúc phạm, không có văn hóa. Mạng xã hội chỉ trích Hương Giang, nhiều nghệ sĩ cũng không hài lòng với nữ ca sĩ, cho rằng cô quá vô lễ khi đưa ra đáp án thiếu tôn trọng người hoạt động lâu năm trong nghề như nghệ sĩ Trung Dân.

Dù giải thích "không để ý có tên chú Trung Dân trong câu hỏi", Hương Giang vẫn bị tẩy chay, gần như mất sóng khỏi các chương trình.

Hương Giang từng vướng nhiều scandal trong sự nghiệp.

Cho đến khi cô đăng quang Hoa hậu Chuyển giới 2018. Danh hiệu Miss International Queen giúp Hương Giang trở lại ngoạn mục. Cô "biết điều hơn", xuất hiện với hình ảnh Hương Giang mới, phát hành MV đạt Top trending, ngồi ghế nóng Giọng hát Việt nhí, tham gia Ơn giời cậu đây rồi,...

Và màn xuất hiện tại "Người ấy là ai" cùng Trấn Thành giúp Hương Giang viral hơn. Sau đó Hoa hậu chuyển giới thực sự trở lại, liên tục xuất hiện trong hàng loạt game show, ngồi tư vấn chuyện chồng con, bí quyết giữ chồng... cùng NSND Lê Khanh, Hari Won và nhiều tên tuổi nổi tiếng khác của giới giải trí.

Tuy nhiên, việc dễ dàng được đón nhận khi xuất hiện trên gameshow khiến Hương Giang bị "cuốn đi" mà quên mất vị trí của mình. Những câu nói bị cộng đồng mạng cho là "dạy đời", Hương Giang bị lập nhóm anti với vài chục nghìn thành viên. Đỉnh điểm là khi xảy ra vụ việc "báo công an đến nhà antifan" năm 2020, Hương Giang chính thức bị tẩy chay lần thứ hai.

Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới 2018.

Nhiều người cho rằng hành động của Hương Giang là quá ngông, thậm chí cô còn muốn lập hẳn series "Đến nhà antifan". Nhóm anti của Hương Giang sau đó có đến 200.000 thành viên.

Hương Giang sau đó đã phải xóa video đến nhà antifan, ngừng làm host "Người ấy là ai". Sau khi sự việc antifan lắng xuống, Hương Giang trở lại với vai trò nhà sản xuất, host của nhiều chương trình: The Next Gentleman, Đại sứ Hoàn mỹ The New Mentor, Hoa hậu Việt Nam,... cô cũng tham gia nhiều gameshow tích cực như: Sao nhập ngũ.