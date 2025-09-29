Mới nhất
Nhân sư “trở về” từ đáy Địa Trung Hải sau 2.000 năm mất tích

Thứ hai, 07:40 29/09/2025 | Chuyện đó đây
Ba pho tượng khổng lồ bao gồm một nhân sư mang chân dung Pharaoh Ramses II đã được đem về từ "thành phố mất tích" của Ai Cập.

Các nhà khảo cổ Ai Cập vừa trục vớt thành công 3 pho tượng khổng lồ từ vịnh Abu Qir, một phần của Địa Trung Hải. Trong đó đáng chú ý nhất là bức tượng nhân sư bằng thạch anh khổng lồ mang chân dung của pharaoh lừng danh Ramses II.

Hai bức tượng còn lại bao gồm tượng một người đàn ông bằng đá granite từ cuối thời Ptolemaic (năm 305-30 trước Công Nguyên) và tượng đá cẩm thạch trắng nguyên sơ của một quý tộc La Mã.

Nhân sư “trở về” từ đáy Địa Trung Hải sau 2.000 năm mất tích - Ảnh 1.

Một trong các bức tượng được đem lên từ đáy biển Ai Cập, bao gồm một tượng nhân sư thạch anh, một tượng đá granite và một tượng cẩm thạch trắng - Ảnh: BỘ DU LỊCH VÀ CỔ VẬT AI CẬP

Theo Ancient Origins, các chuyên gia cho rằng các bức tượng này có nguồn gốc từ phần mở rộng của thành phố cổ Canopus, một phần của quần thể Thonis-Heracleion rộng lớn, là trung tâm thương mại - tôn giáo ảnh hưởng sâu rộng đến các tuyến đường thương mại Địa Trung Hải cổ xưa.

Được ví như "Atlantis của Ai Cập", thành phố Canopus cũng như toàn bộ Thonis-Heracleion đã chìm sâu dưới đáy biển từ khoảng 2.000 năm trước.

Pharaoh Ramses II trị vì những năm 1279-1213 trước Công nguyên. Bức tượng nhân sư có thể đã hiện diện từ hơn 3.200 năm trước và là hiện vật quý giá đại diện cho thời kỳ đỉnh cao của Đế quốc Ai Cập.

Đây là thời kỳ Tân Vương quốc Ai Cập, một trong những thời kỳ huy hoàng nhất của Ai Cập cổ đại, với tầm ảnh hưởng được thiết lập trên khắp phía Đông Địa Trung Hải.

Trong khi đó, bức tượng khổng lồ bằng đá granit khắc họa một người đàn ông vô danh từ cuối thời kỳ Ptolemaic, phản ánh truyền thống nghệ thuật Hy Lạp hóa thịnh vượng ở Ai Cập sau cuộc chinh phạt của Alexander Đại đế.

Bức tượng này là bằng chứng quý giá về sự giao thoa văn hóa đặc trưng của Ai Cập trong những thế kỷ cuối cùng được trị vì bởi các pharaoh.

Ba bức tượng được đem về nhờ một chuỗi hoạt động trục vớt quy mô lớn mà Ai Cập đang thực hiện.

Nhà khảo cổ học dưới nước cấp cao Mohamed Mustafa tiết lộ rằng sẽ còn nhiều khám phá nữa đang chờ đợi từ khu vực này, bao gồm một con tàu cổ được bảo tồn trong trạng thái đáng kinh ngạc, đang được nghiên cứu.

Top