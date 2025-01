Nhân viên 'thó' kiện hàng có 32 chiếc điện thoại vì bí tiền

Ngày 20/1, Công an phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng nhận được trình báo của công ty du lịch B. (trụ sở tại địa bàn phường), về việc bị mất trộm tài sản là 32 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 14 promax, trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Qua xác minh, công ty du lịch B có nhận dịch vụ vận chuyển hàng, và số điện thoại bị mất cắp là một trong những đơn hàng mà doanh nghiệp nhận vận chuyển.

Tiến hành điều tra, Công an phường Minh Khai và Công an quận Hai Bà Trưng đã xác định và triệu tập đối tượng nghi vấn là Trần Quang Lâm (SN 1994, trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng). Lâm cũng là nhân viên vận chuyển hàng của công ty B.

Hai đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu)

Trước tài liệu cơ quan điều tra thu thập, Lâm khai nhận do "bí" tiền tiêu Tết nên đã lợi dụng sơ hở của công ty lấy trộm một bọc hàng bên trong có 32 chiếc điện thoại iPhone 14 promax.

Sau khi trộm xong Lâm cùng với Lương Văn Kiên (SN 1984, trú tại xã Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội) là đồng nghiệp cũ mang đi bán.

Căn cứ lời khai của Lâm và tài liệu thu thập được, công an triệu tập làm việc đối với Lương Văn Kiên. Tại cơ quan điều tra 2 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Công an thu giữ 29/32 chiếc điện thoại bị đánh cắp.

Hiện Công an Hai Bà Trưng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Lâm và Lương Văn Kiên.