Nhặt được “viên đá lạ” trong công viên, người phụ nữ sốc khi biết đó là báu vật hàng nghìn người cùng tìm kiếm
Một người phụ nữ Mỹ bất ngờ tìm thấy viên kim cương trắng nặng 3,09 carat tại công viên công cộng nổi tiếng Crater of Diamonds State Park. Nơi đây được mệnh danh là “mỏ kim cương duy nhất trên thế giới mở cửa cho tất cả mọi người”.
Theo truyền thông Mỹ, nhân vật may mắn là Keshia Smith, sống tại bang Pennsylvania. Trong chuyến đi tới bang Arkansas hồi tháng 4/2026, cô cùng người thân đã tham gia trải nghiệm đào tìm đá quý tại công viên Crater of Diamonds State Park.
Sau một ngày “trắng tay”, đến ngày thứ hai, Smith bất ngờ nhặt được một viên đá nhỏ lấp lánh trong bùn đất. Ban đầu, cô chỉ nghĩ đó là đá bình thường. Nhưng khi mang tới khu kiểm định, các chuyên gia xác nhận đây là kim cương trắng tự nhiên nặng 3,09 carat - một kích thước lớn hiếm gặp.
Đáng chú ý, viên đá này được đánh giá là một trong những viên kim cương lớn nhất được tìm thấy tại công viên trong năm 2026.
May mắn này đến vào thời điểm rất đặc biệt trong cuộc đời Smith, khi cô đang vượt qua cú sốc mất cha và con trai. Người phụ nữ tin rằng khoảnh khắc này “như một định mệnh”, mang lại sự an ủi và hy vọng.
Cô đặt tên viên kim cương là “Za'Novia Liberty Diamond” - kết hợp giữa tên các cháu của mình và gắn với dấu mốc 250 năm thành lập nước Mỹ.
Công viên kim cương độc nhất vô nhị
Crater of Diamonds State Park nằm trên một miệng núi lửa cổ hình thành cách đây khoảng 100 triệu năm. Khi phun trào, magma đã mang kim cương từ sâu trong lòng đất lên gần bề mặt.
Điểm đặc biệt khiến nơi đây nổi tiếng toàn cầu là chính sách: du khách được tự do tìm kiếm và giữ lại bất cứ viên kim cương nào họ phát hiện. Với khu vực tìm kiếm rộng khoảng 37 mẫu Anh (hơn 15 ha), trung bình mỗi ngày có khoảng 1 - 2 viên kim cương được tìm thấy. Điều này khiến nơi đây thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch mỗi năm.
Tuy nhiên, phần lớn kim cương tìm được thường rất nhỏ, chỉ khoảng 0,2 - 0,3 carat. Những viên trên 2 carat như của Smith được xem là cực kỳ hiếm.
Ngoài kim cương, du khách còn có thể tìm thấy nhiều loại khoáng vật khác như thạch anh, thạch anh tím (amethyst), đá mã não…
Những con số ấn tượng
Theo số liệu chính thức, kể từ khi trở thành công viên bang vào năm 1972, nơi đây đã ghi nhận hơn 37.377 viên kim cương được du khách phát hiện.
Nếu tính từ khi phát hiện mỏ vào năm 1906, tổng số kim cương được tìm thấy đã vượt 75.000 viên.
Dù vậy, cơ hội tìm thấy “báu vật” là không hề dễ dàng. Thống kê cho thấy xác suất để một du khách tìm được kim cương chỉ khoảng 1/400 - 500 người.
Viên kim cương lớn nhất từng được phát hiện tại đây, cũng là lớn nhất nước Mỹ mang tên “Uncle Sam”. Được biết, khối lượng của nó là 40,23 carat và được tìm thấy từ năm 1924.
Ngoài ra, nhiều phát hiện đáng chú ý khác gần đây cũng liên tục được ghi nhận, như viên 6,03 carat đầu năm 2026 hay các viên trên 1 carat mỗi năm.
Không chỉ là điểm du lịch, Crater of Diamonds State Park còn được xem như nơi nuôi dưỡng giấc mơ “đổi đời trong tích tắc”. Hàng nghìn người đổ về đây mỗi năm, mang theo xẻng, rây, thậm chí cả hy vọng để thử vận may giữa lớp đất núi lửa cổ xưa.
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