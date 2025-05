Nhiều dự án chung cư chưa bàn giao tại Nam Từ Liêm, giá rao bán đã vượt ngưỡng 60 triệu đồng/m2

Giá chung cư tăng mạnh tại Nam Từ Liêm: Cảnh báo cho người mua nhà

Thống kê từ nhiều sàn giao dịch bất động sản cho thấy, giá chung cư tại Nam Từ Liêm liên tục leo thang trong những năm gần đây, bám sát xu hướng tăng của toàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, điều khiến giới chuyên môn và người dân quan tâm là mức giá này không chỉ áp dụng với các dự án đã hoàn thiện, mà còn cả những dự án chưa bàn giao, thậm chí chỉ mới khởi công.

Trên nền tảng giao dịch trực tuyến batdongsan.com.vn do Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam sở hữu, hàng loạt căn hộ tại các dự án chung cư cao cấp đang được rao bán với mức giá gây bất ngờ.

Một ví dụ điển hình là dự án The Matrix One tọa lạc trên đường Lê Quang Đạo, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, do MIK Group phát triển. Dự án này được khởi công từ quý II/2024, dự kiến hoàn thành vào quý II/2027, hiện vẫn trong quá trình xây dựng. Dù vậy, một căn hộ có diện tích 80m² tại đây đang được rao bán với giá 10,4 tỷ đồng, tương đương 130 triệu đồng/m² – mức giá cao gấp đôi so với mặt bằng chung của nhiều khu vực lân cận.

Không chỉ The Matrix One, dự án Hausman Premium Residences thuộc KĐT FLC Premier Parc cũng đang là tâm điểm chú ý. Với vị trí đắc địa tại ngã tư Lê Quang Đạo kéo dài, dự án được rao giá dự kiến 5 tỷ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ, rộng 70m², tương đương 71 triệu đồng/m², dù thời điểm bàn giao dự kiến là quý IV/2026.

Một dự án khác là Lumi Hanoi (CapitalLand Development làm chủ đầu tư), nằm trong khu đô thị mới Tây Mỗ – Đại Mỗ, hiện cũng được bán nhà với mức giá cao. Căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 54m², đang được rao giá 3,8 tỷ đồng, tương đương hơn 70 triệu đồng/m² – dù dự án chỉ mới khởi công quý IV/2023 và dự kiến bàn giao vào năm 2026.

Giá chung cư tại Hà Nội năm 2025: Chững lại nhưng không giảm

Năm 2024 đánh dấu giai đoạn tăng giá đột biến của phân khúc căn hộ chung cư, khiến nhiều người có nhu cầu mua nhà cảm thấy e ngại, đặc biệt là các gia đình trẻ có thu nhập trung bình. Bước sang năm 2025, thị trường bắt đầu ghi nhận sự chững lại về giá nhà, song điều này không đồng nghĩa với việc giá giảm. Trên thực tế, giá nhà đang có xu hướng đi ngang, duy trì ở mức cao và chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt".

Các chuyên gia cho rằng, sự thiếu hụt nguồn cung trong phân khúc trung cấp và bình dân, kết hợp với chi phí đầu vào tăng cao (đất, vật liệu, pháp lý…) là nguyên nhân chính đẩy giá lên. Nam Từ Liêm, với vị trí chiến lược và cơ sở hạ tầng đồng bộ, đang trở thành "điểm nóng" hút đầu tư, góp phần làm gia tăng giá chung cư trên địa bàn.

Thị trường chung cư tại Nam Từ Liêm đang phát triển sôi động với hàng loạt dự án cao cấp được tung ra thị trường. Tuy nhiên, giá bán quá cao so với thực tế bàn giao và tiện ích có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với nhà đầu tư lẫn người có nhu cầu thực sự. Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và chi phí đầu vào chưa giảm, giá chung cư nhiều khả năng sẽ còn neo ở mức cao trong thời gian tới. Người mua và nhà đầu tư cần tỉnh táo, cân nhắc kỹ các yếu tố về pháp lý, tiến độ, uy tín chủ đầu tư và vị trí dự án trước khi đưa ra quyết định mua nhà hay bán nhà tại khu vực đang nóng sốt này.