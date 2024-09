Nhiều nạn nhân sập bẫy dịch vụ theo dõi, đọc trộm tin nhắn của người khác

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Dương vừa tiến hành khởi tố 2 đối tượng Nguyễn Quang Huy và Nguyễn Văn Dũng (cùng SN 2004, trú tại xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra của cơ quan công an, ngày 19/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hải Dương) nhận được đơn trình báo của anh Đ.C.H (SN 1994, trú tại phường Cẩm Thượng, TP. Hải Dương) về việc bản thân anh bị đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội.

Cụ thể, ngày 13/8, anh H. có truy cập mạng xã hội Facebook và thấy nhóm "Phần mềm theo dõi tin nhắn, định vị zalo, facebook, viber" đăng bài quảng cáo cung cấp dịch vụ theo dõi, đọc tài khoản mạng xã hội của người khác. Nếu khách có nhu cầu thì liên hệ với tài khoản "Thường Media" để được hướng dẫn.

Do có nhu cầu sử dụng dịch vụ nên anh H. đã liên hệ với tài khoản "Thường media", sau đó được tài khoản này hướng dẫn gửi tài khoản cần theo dõi, thông báo giá từng gói dịch vụ (phần mềm theo dõi) và cung cấp số tài khoản ngân hàng MSB để nạn nhân chuyển tiền.

Do tin tưởng, ngày 13 và 14/8, anh H. đã 2 lần chuyển tiền tới tài khoản trên với tổng số tiền 2,5 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, đối tượng đã chặn mọi liên lạc với anh H. Nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên nạn nhân đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Ngay khi nhận được thông tin trình báo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hải Dương) tiến hành xác minh làm rõ; đồng thời truy bắt được 2 đối tượng đã gây ra sự việc.

Quá trình điều tra xác định: Từ tháng 2/2023 đến ngày 19/8/2024, các đối tượng nói trên đã bàn bạc, thống nhất sử dụng nhiều tài khoản, nhóm đăng thông tin không có thật lên mạng xã hội Facebook để quảng cáo cung cấp dịch vụ theo dõi, giám sát, đọc tin nhắn tài khoản mạng xã hội của người khác. Sau đó, liên hệ qua zalo, sử dụng tài khoản ngân hàng (không chính chủ) để nhận tiền, với mục đích để người khác tin tưởng, chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều người ở nhiều địa phương, với tổng số tiền khoảng 100 triệu đồng. Trong đó, vào ngày 13 và 14/8, các đối tượng đã lừa, chiếm đoạt 2,5 triệu đồng của anh H.

Cũng theo cơ quan công an Huy và Dũng là anh em họ, có hiểu biết về công nghệ thông tin nhưng không có công ăn việc làm ổn định.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hải Dương) đã chuyển nguồn tin về tội phạm kèm theo tài liệu có liên quan đến cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Dương để giải quyết theo thẩm quyền.

