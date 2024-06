Nhiều thí sinh 'lắc đầu' trước sự thay đổi trong kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an

Đây là ngành học đang nhận về đánh giá tích cực trong thời gian gần đây GĐXH - Ngành học này đang được nhiều nước trên thế giới đánh giá tích cực bởi tiềm năng trong thị trường việc làm hiện nay.

Năm nay, so với kỳ thi tuyển sinh của năm ngoái, đề thi văn bằng 2 của Bộ Công an đối với thí sinh đã tốt nghiệp trình độ đại học có nhiều sự thay đổi mới. Theo đó, so với những năm trước kia, các thí sinh sẽ làm 2 bài thi bắt buộc, mỗi bài thi là 180 phút. Năm nay, bài thi đánh giá năng lực của Bộ Công an thay đổi còn một bài thi với 4 câu hỏi, theo đó, phần thời gian thi chỉ còn 150 phút.

Theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, nhiều thí sinh tỏ ra lo lắng sau khi hoàn thành bài thi đánh giá năng lực kiểu mới của Bộ Công an. Thí sinh Lê Quốc Mạnh (SN 2000 đến từ Tuyên Quang) cho biết: "Năm nay đề thi của bộ khác so với năm ngoái. Thay bằng 2 môn bắt buộc như mọi năm thì một môn là Nghị luận xã hội là bắt buộc; còn lại các môn Triết, Lý luận Nhà nước và Pháp luật; Kinh tế vĩ mô hay Toán cao cấp là các môn tự chọn. Tuy nhiên, khoảng thời gian làm bài hơi ngắn nên rất khó để phân tích kĩ được.

Bản thân em nhận thấy, đề thi năm nay khá hay nhưng quá dài so với thời gian; đòi hỏi các thí sinh như chúng em không chỉ phải nảy số thật nhanh mà còn phải nắm rất chắc kiến thức. Như mọi năm, 3 câu là 180 phút, năm nay 4 câu là 150 phút. Phần nghị luận xã hội thì sát với những thứ xảy ra trong thực tế rồi. Phần thi Lý luận chung về nhà nước và pháp luật thì nội dung đề hỏi có phần mở rộng hơn. Chủ yếu là đánh giá tư duy chứ không đơn thuần là hỏi kiến thức cơ bản hay là đòi hỏi phân tích sâu vào các phần cơ bản như mọi năm."

Tương tự, thí sinh Hoàng Xuân Sơn (24 tuổi, đến từ Bắc Kạn) cũng chia sẻ: "Năm nay em dự thi văn bằng 2 vào trường Học viện CSND lần thứ 2. So với đề thi năm ngoái, đề thi năm nay em thấy thực tiễn và có phần đòi hỏi phải tư duy hơn nhiều. Tuy nhiên, đề cũng không phải là quá khó so với em nhưng thời gian hạn chế nên có phần em không kịp ghi vào bài. Em cũng không biết kết quả thế nào nhưng năm nay chỉ tiêu lấy ít hơn năm ngoái."

Nhiều thí sinh 'lắc đầu' trước sự thay đổi trong kì thi đánh giá năng lực của Bộ Công an.

Trước đó, Bộ Công an cũng đã đưa ra thông báo cụ thể về hình thức thi cũng như mục đích thay đổi phần thi đánh giá. Theo đó, thí sinh sẽ dự thi 2 phần:

- Phần tự luận 1, chiếm 30% tổng điểm bài thi theo thang điểm 100:

Thí sinh trình bày, đánh giá, phân tích về một trong các vấn đề chính trị hoặc kinh tế hoặc văn hóa - xã hội theo chủ đề đưa ra, nhằm đánh giá khả năng nắm bắt, tái hiện thông tin đã được tiếp nhận trong quá trình học tập, thu thập từ cuộc sống, tra cứu, tìm hiểu của thí sinh về chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội. Từ đó đánh giá về thái độ chính trị, khả năng phân tích, phán đoán sự vật, hiện tượng trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của thí sinh.

- Phần tự luận 2, chiếm 70% tổng điểm bài thi theo thang điểm 100: thí sinh được lựa chọn môn thi phù hợp để đăng ký dự tuyển theo ngành/ trường đăng ký dự tuyển, cụ thể:

+ Đăng ký dự tuyển vào T01 (ngành nghiệp vụ an ninh); T02, T04, T05: thí sinh được lựa chọn 1 trong 04 môn để dự thi: (1) Toán cao cấp; (2) Kinh tế học vĩ mô; (3) Triết học; (4) Lý luận nhà nước và pháp luật;

+ Đăng ký dự tuyển vào T01 (ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao/An toàn thông tin), T06: thí sinh dự thi môn Toán cao cấp;

+ Đăng ký dự tuyển vào T07: thí sinh được lựa chọn 1 trong 02 môn để dự thi: (1) Toán cao cấp; (2) Kinh tế học vĩ mô.

Hiện nay, kì thi đã hoàn thành, các thí sinh đang tiếp tục thời gian chờ đợi kết quả thi./.

