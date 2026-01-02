Nhiều trường top đầu Hà Nội công bố lịch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027

Tuyển sinh lớp 6 tại các trường top ở Hà Nội hằng năm luôn căng thẳng do chỉ tiêu ít trong khi số lượng thí sinh đăng ký đông, tỷ lệ chọi cao. Nhiều trường ghi nhận mức cạnh tranh lên tới 1 chọi 18-20 thí sinh.

Học sinh Trường Trung học cơ sở Archimedes Academy trong một tiết học trên lớp.

Để trúng tuyển, thí sinh phải trải qua kỳ đánh giá năng lực ba môn Toán, tiếng Việt và tiếng Anh với áp lực lớn, khiến không ít phụ huynh và học sinh lo lắng.

Tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm, nhà trường dự kiến phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 6 từ ngày 15/12/2025 tại cả cơ sở 1 và cơ sở 2, hiện chưa công bố lịch đánh giá năng lực. Thời gian đăng ký dự tuyển thẳng bắt đầu từ ngày 10/1/2026; trong đó, đợt 1 từ ngày 10/1 - 15/3/2026 (hưởng học bổng), đợt 2 từ ngày 10/1 - 7/4/2026 và đợt 3 từ ngày 10/1 - 15/4/2026.

Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh tuyển sinh 720 chỉ tiêu tại hai cơ sở theo hình thức xét tuyển thẳng kết hợp đánh giá năng lực. Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến từ ngày 10/12 - 31/3/2026.

Kỳ đánh giá năng lực diễn ra ngày 5/4/2026, học sinh làm bài trực tiếp trên máy tính. Nội dung khảo sát gồm tư duy Toán học, tiếng Việt và tiếng Anh. Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm khảo sát hai môn (tư duy logic và tư duy ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt) cộng điểm ưu tiên (nếu có).

Trường THCS Archimedes Academy dự kiến tuyển sinh khoảng 700 học sinh tại hai cơ sở trong năm học tới. Nhà trường nhận hồ sơ trực tuyến đến khi đủ chỉ tiêu. Điều kiện đầu vào là học sinh được xếp loại tốt về năng lực, phẩm chất trong năm học 2025-2026 và đạt mức điểm yêu cầu trong bài khảo sát ATS 2026 do trường tổ chức.

Cách tính điểm xét tuyển vào lớp chương trình chuẩn là Toán nhân hệ số 2, cộng điểm tiếng Việt và tiếng Anh nhân hệ số 2. Nhà trường tuyển bốn lớp chất lượng cao theo các định hướng Toán, Vật lý, Hóa học và tiếng Anh. Học sinh phải đủ điều kiện vào lớp chương trình chuẩn và được xét điểm các môn nâng cao tương ứng. Ngoài ra, Archimedes Academy còn có lớp dành cho học sinh có năng khiếu thể thao.

Trong khi đó, Trường Ngôi sao Hoàng Mai tuyển sinh 15 lớp, mỗi lớp 34 học sinh. Đối tượng tuyển sinh là học sinh lớp 5 năm học 2025-2026. Thời gian đăng ký từ ngày 7/10/2025 đến khi đủ chỉ tiêu.

Từ tháng 12/2025 đến hết tháng 2/2026, nhà trường thực hiện xét tuyển thẳng thông qua hình thức phỏng vấn với học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi. Hồ sơ xét tuyển thẳng gồm thư giới thiệu của giáo viên, bản sao hoặc bản scan các giấy chứng nhận thành tích và bài luận giới thiệu bản thân bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, tối đa 1.000 từ.

Ngoài ra, trường xét tuyển thông qua kết quả đánh giá năng lực tổ chức ngày 10/1/2026 và kết quả kỳ thi học bổng. Học sinh đang học lớp 5 tại trường được ưu tiên cộng 1 điểm cho mỗi môn.

Theo thông báo của Trường Liên cấp Tiểu học và THCS tư thục Ngôi Sao Hà Nội, thời gian đăng ký tuyển sinh lớp 6 từ ngày 19/10/2025 đến khi đủ chỉ tiêu. Phụ huynh có thể đăng ký trực tiếp hoặc trực tuyến.

Nhà trường áp dụng hai phương thức tuyển sinh là xét tuyển thẳng và xét tuyển qua đánh giá năng lực. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển thẳng từ ngày 19/10/2025 - 31/1/2026; phỏng vấn xét tuyển thẳng diễn ra từ tháng 11/2025 đến tháng 2/2026. Kỳ đánh giá năng lực được tổ chức vào ngày 8/3/2026.

Trường THCS - THPT Newton tuyển sinh theo hình thức làm bài thi trực tiếp tại trường kết hợp phỏng vấn với giáo viên. Nhà trường tuyển sinh các hệ gồm song ngữ quốc tế, song ngữ Cambridge, song ngữ Mỹ và hệ chất lượng cao.

Nhà trường cũng thông báo tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực vào lớp 6 đợt 1. Theo đó, học sinh đăng ký môn thi hệ Bán quốc tế gồm Toán và tiếng Anh; hệ Song ngữ Mỹ/Cambridge gồm Toán, tiếng Anh và bài tiếng Anh tổng hợp; lớp Chuyên Anh – ICT gồm Toán, tiếng Anh và Tin học. Thời gian thi dự kiến vào ngày 24/1/2026.

Theo thông báo của Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, năm học 2026-2027, trường tuyển sinh 180 học sinh với ba mô hình lớp gồm chất lượng cao, nâng cao và song ngữ. Thời gian tuyển sinh từ ngày 22/9 đến khi đủ chỉ tiêu, theo hình thức đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp. Các phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng và xét tuyển dựa trên đánh giá năng lực, được tổ chức vào thứ bảy hằng tuần, bắt đầu từ ngày 22/9/2025.

Các chuyên gia giáo dục cho rằng, việc các trường công bố thông tin tuyển sinh sớm giúp phụ huynh chủ động hơn trong việc chuẩn bị cho con em. Tuy nhiên, điều này cũng phản ánh áp lực và sự lo lắng ngày càng gia tăng trước mức độ cạnh tranh gay gắt vào các trường "hot" tại Hà Nội.