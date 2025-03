Nhiều vị trí việc làm chờ người lao động có nhu cầu tại Nghệ An

Mức lương hấp dẫn từ 20 - 40 triệu đồng

Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An, hiện có 44 doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng hơn 17.000 lao động. Trong đó, ngành điện tử đứng đầu với hơn 11.000 nhân viên. Ngành dệt may cũng ghi nhận nhu cầu tuyển dụng lớn, với 11 doanh nghiệp cần tuyển hơn 1.900 lao động. Bên cạnh đó, một số ngành khác như hợp kim, sản xuất kim loại, chế biến thực phẩm, chăn nuôi, xây dựng, điện dân dụng, du lịch nghỉ dưỡng và giày da… cũng đang có nhu cầu tuyển số lao động lớn.

Người lao động tìm hiểu chính sách tuyển dụng của doanh nghiệp.

Vào trung tuần tháng 2 vừa qua, tại ngày hội việc làm tổ chức tại Khu Công nghiệp (KCN) VSIP Nghệ An, ông Teng Wel Hong, Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An cho biết, KCN VSIP Nghệ An đạt tỷ lệ lấp đầy gần 90%, với 52 nhà đầu tư đa quốc gia trong nhiều lĩnh vực, thu hút khoảng 23.000 lao động. Dự kiến trong năm 2025, các doanh nghiệp tại KCN này sẽ tạo ra hơn 30.000 cơ hội việc làm mới.

Ông Teng Wel Hong cũng đánh giá cao lao động Nghệ An, cho rằng họ là những người trẻ, tài năng, thông minh và chăm chỉ.

Cũng theo Giám đốc KCN VSIP, những người lao động ở xa cũng có nhiều cơ hội việc làm tại KCN nhờ các doanh nghiệp cung cấp chính sách bố trí ký túc xá cho công nhân. Tham khảo các cơ hội việc làm tại KCN VSIP, các vị trí lao động phổ thông có mức lương từ 7 - 12 triệu đồng, trong khi các lao động chất lượng cao có thể nhận mức lương từ 20 - 40 triệu đồng.

Niềm vui của người lao động và doanh nghiệp khi được kết nối.

Còn tại Công ty Luxshare - ICT Nghệ An, thuộc KCN VSIP, hoạt động trong lĩnh vực điện, điện tử, hiện có gần 11.000 lao động đang làm việc. Trong năm 2025 và những năm tiếp theo, công ty dự kiến sẽ tuyển dụng thêm 33.000 công nhân và các vị trí nhân sự hành chính, kế toán, kỹ sư...

Đại diện công ty cho biết, thu nhập của người lao động tại đây dao động từ 7 triệu đồng đến 30 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào vị trí công việc.

Ngoài mức lương cơ bản, công nhân còn được hưởng nhiều phụ cấp, bao gồm tiền nhà ở (dành cho công nhân thuê trọ), tiền xăng xe, thưởng chuyên cần, thâm niên, tiền ăn ca... với tổng phụ cấp lên tới hơn 2 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, công ty cung cấp khu ký túc xá miễn phí, với đầy đủ tiện nghi cho công nhân.

Hay tại, Công ty TNHH Radiant Opto-Electronics Việt Nam Nghệ An, một doanh nghiệp có vốn 100% từ Đài Loan và Trung Quốc, vừa đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại KCN VSIP Nghệ An vào quý 3 năm 2024. Hiện công ty cần tuyển 1.100 lao động chất lượng cao.

Tuyển lao động đến 50 tuổi

Đến phiên giao dịch việc làm vào mỗi sáng thứ 2 hàng tuần, tại sàn giao dịch việc làm thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Bà Hoàng Thị Lộc phụ trách nhân sự tại Công ty TNHH Well King - một công ty sản xuất các linh kiện nhựa trong các máy móc đóng tại KCN VSIP cho biết: "Hiện doanh nghiệp đang cần 50 lao động chất lượng cao với mức lương 20 triệu đồng/tháng cho các vị trí văn phòng, kế toán. Tuy nhiên, từ ra Tết chúng tôi chỉ mới tuyển được vài người".

Có hơn 2.000 người đến tìm kiếm cơ hội tại Ngày hội việc làm tỉnh Nghệ An đợt 1, năm 2025.

Tương tự, Công ty TNHH Innovation chuyên sản xuất các sản phẩm hợp kim nhôm cũng đang tìm kiếm 1.500 lao động chất lượng cao. Tuy nhiên, chỉ dựa vào các trang mạng xã hội hoặc phát tờ rơi thì các công ty này khó có thể tuyển đủ số lượng lao động cần thiết. Do đó, nhu cầu lớn nhất của các doanh nghiệp là mong các địa phương và ngành lao động tăng cường kết nối cung - cầu lao động hiệu quả hơn.

Hoạt động trong lĩnh vực may mặc, Công ty TNHH may An Nam Matsuoka (KCN VSIP) có nhu cầu tuyển dụng 2.000 lao động trong năm nay. Doanh nghiệp này đưa ra nhiều đãi ngộ hấp dẫn để thu hút lao động như tiền lương từ 5,5 triệu đồng/tháng đối với lao động chưa có tay nghề, các khoản phụ cấp/trợ cấp từ hơn 1,3 triệu đồng/tháng trở lên, thưởng Tết 1,5 tháng lương cơ bản, hỗ trợ xe buýt và tiền thuê nhà trọ...



"Chúng tôi có thể khẳng định là một trong những doanh nghiệp có đãi ngộ dành cho người lao động tốt nhất KCN Vsip. Người lao động của công ty có mức lương bình quân 7-10 triệu đồng, nhiều công nhân có thể đạt thu nhập 15-16 triệu đồng/tháng. Công ty tuyển dụng lao động đến 50 tuổi, cho vị trí phụ việc hoặc nếu có tay nghề bố trí thợ chính với yêu cầu là phải đảm bảo về sức khỏe", ông Vi Văn Dương, Trưởng phòng nhân sự Công ty may THNN An Nam Matsuoka, nói.

Tại các phiên giao dịch việc làm này có sự tham gia của các doanh nghiệp lớn, uy tín như Công ty Everwin tại KCN VSIP cần tuyển dụng 3.500 lao động hoạt động trong lĩnh vực điện, điện tử; Công ty TNHH công nghệ Everwin Precision cần tuyển 2.300 lao động để sản xuất linh kiện điện tử; Công ty TNHH Gaojia Optics Technology Việt Nam đóng tại KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng hơn 1.800 công nhân sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học; Công ty CP may Minh Anh Kim Liên đóng tại KCN Bắc Vinh, dịp đầu năm cũng có nhu cầu tuyển dụng gần 600 lao động phổ thông; Công ty TNHH May thời trang xuất khẩu Fanning tại xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương tuyển dụng hơn 400 lao động...

Ông Trần Phi Hùng - Trưởng phòng Lao động, Việc làm, ATLĐ, Sở LĐTB&XH Nghệ An cho hay: Theo khảo sát của ngành LĐTB&XH, năm 2025, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh cần tới 40.000 - 45.000 lao động. Trước tình hình đó, Sở LĐTB&XH có nhiều phương án để kết nối cung - cầu, giúp người lao động và doanh nghiệp gặp nhau. Đó là việc thường xuyên tổ chức các sàn giao dịch việc làm cả trực tuyến và trực tiếp ngay tại trụ sở trung tâm và tại các địa phương cả đồng bằng và miền núi.