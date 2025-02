Tin sáng 22/2: Tin vui cho người lao động về chính sách lương 2025; miền Bắc mưa rét, thấp nhất dưới 7°C

Tin tối 21/2: Miền Bắc trời chuyển rét đậm; Giải cứu cụ ông 78 tuổi bị mắc kẹt trong đám cháy ở Hà Nội GĐXH - Dự báo thời tiết 9 ngày tới, miền Bắc khả năng đón không khí lạnh cường độ mạnh, trời chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã kịp thời giải cứu một cụ ông bị mắc kẹt trong căn nhà đang bốc cháy tại số 2A, hẻm 129/2/19 Nguyễn Trãi.

Chuẩn bị đề xuất phương án tăng lương

Báo Tiền phong đưa tin Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) vừa có văn bản gửi các địa phương đề nghị rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, ngày 30/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, trong đó mức lương tối thiểu được chia theo vùng (gắn với địa bàn hành chính cấp huyện).

Thời gian vừa qua, nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sự điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện (đổi tên, thành lập mới, nhập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính) theo các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các địa phương cập nhật lại địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu, để chuẩn bị phương án đề xuất với Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu trong thời gian tới. Ảnh minh hoạ.

Do đó, để cập nhật địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu và chuẩn bị phương án đề xuất với Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu trong thời gian tới theo quy định tại Điều 91 Bộ luật Lao động, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan quản lý Nhà nước về lao động ở địa phương phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện rà soát lại địa bàn áp dụng.

Theo đó, các địa phương rà soát, cập nhật lại tên các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu, nhất là các đơn vị hành chính cấp huyện đã thực hiện sắp xếp lại, như đổi tên, thành lập mới, nhập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính theo các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ 1/7/2024 đến nay.

Các địa phương đánh giá, đề xuất việc điều chỉnh phân vùng hiện hành. Trường hợp có đề xuất điều chỉnh phân vùng, thì cơ quan quản lý Nhà nước về lao động ở địa phương phối hợp với Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp trao đổi bằng văn bản với Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, Chi nhánh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cấp tỉnh và khu vực, các Hiệp hội nghề nghiệp, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, báo cáo để UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ý kiến gửi về Bộ LĐ-TB&XH trước ngày 1/4.

Bộ GD-ĐT lập đoàn kiểm tra việc dạy thêm, học thêm

VietNamNet đưa tin Bộ GD-ĐT vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 29 quy định về dạy thêm, học thêm.

Theo đó, đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT quy định về dạy thêm, học thêm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thời hạn kiểm tra từ ngày 20/2 đến ngày 20/3.

Ảnh minh họa

Bộ GD-ĐT cũng cho biết, sau khi ban hành Thông tư 29, Bộ đã tham mưu Thủ tướng ban hành Công điện tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh THCS, THPT và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm. Theo đó, công điện yêu cầu Bộ GD-ĐT, UBND các tỉnh, thành phố triển khai nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động dạy thêm, học thêm.

Bộ GD-ĐT cũng đã ban hành công văn về việc tăng cường chỉ đạo đối với giáo dục phổ thông, trong đó đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở GD-ĐT thực hiện đúng quy định về quản lý dạy thêm, học thêm.

Về trách nhiệm triển khai Thông tư 29, Bộ GD-ĐT cho hay, Bộ sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình từ các địa phương để có các văn bản đôn đốc, chỉ đạo tiếp theo, qua đó, giúp các Sở GD-ĐT có căn cứ tham mưu và chỉ đạo thực hiện tại địa phương.

Bộ GD-ĐT cho hay, trách nhiệm của các Sở GD-ĐT là kịp thời nắm bắt tình hình từ các nhà trường, giáo viên để hướng dẫn hoặc phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện có hướng dẫn phù hợp với đặc thù địa phương.

Bên cạnh đó, phụ huynh và xã hội cần đồng hành với nhà trường để thực hiện việc giáo dục, đảm bảo kết hợp hài hòa cả ba yếu tố trong giáo dục; tham gia giám sát việc thực hiện Thông tư 29.

Không khí lạnh mạnh tràn về ngày cuối tuần, miền Bắc mưa rét, thấp nhất dưới 7°C

VTCnews đưa tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, gần sáng 23/2, một đợt không khí lạnh tăng cường tràn về và ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Hà Nội và các tỉnh, thành ở Bắc Bộ chuyển rét đậm từ đêm 23/2, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C, Bắc Trung Bộ 13-17°C, Trung Trung Bộ 17-20°C.

Ảnh minh họa

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông kết hợp với dòng xiết trong đới gió tây trên cao, trong ngày 23-24/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ.

Từ 23/2, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3,5m. Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, từ gần sáng 24/2 mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Từ đêm 23/2, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, trong đó, Bình Định đến Khánh Hòa 2-3,5m.

Em gái mượn tên để đăng ký kết hôn, người chị bỗng có '2 chồng'

Ngày 21/2, trao đổi với PV VietNamNet, bà Trần Thị Tuyết Mai, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Hà (huyện Đắk Song - Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện vụ việc một phụ nữ "mượn" tên của chị gái để đăng ký kết hôn không đúng quy định.

Thông tin ban đầu, vào tháng 4/2013, chị N. (17 tuổi) và anh T. đến UBND xã Thuận Hà đăng ký kết hôn. Do không đủ tuổi để đăng ký kết hôn nên chị N. đã lấy thông tin của chị gái mình tên là H. để đăng ký.

UBND xã Thuận Hà sau đó đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn với thông tin anh T. và chị H.

Một thời gian sau, chị H. kết hôn với một người đàn ông và vẫn được UBND xã Thuận Hà cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

UBND xã Thuận Hà, nơi phát hiện vụ việc.

Đến tháng 9/2024, vợ chồng chị N. đến UBND xã Thuận Hà làm giấy khai sinh cho người con thứ 3.

Lúc này, chị N. muốn để tên của mình ở phần tên người mẹ trong giấy khai sinh cho con, thay vì tên của chị gái như trong giấy đăng ký kết hôn, nên cán bộ tư pháp của xã Thuận Hà mới phát hiện sự việc chị N. "mượn" tên chị gái để đăng ký kết hôn cách đây 11 năm.

Sau khi phát hiện sự việc, cán bộ xã Thuận Hà đã hướng dẫn vợ chồng chị N. làm đơn gửi tòa án để hủy việc đăng ký kết hôn trái pháp luật giữa anh T. và chị H.

Liên quan đến giấy khai sinh được cấp cho 2 người con của chị N. trước đó, bà Trần Thị Tuyết Mai cho biết, gia đình chị N. phải làm thủ tục giám định ADN để xác định mẹ cho người con. Sau khi có kết quả giám định thì cơ quan chức năng mới có căn cứ để cấp lại giấy khai sinh, cải chính tên của người mẹ.

"Vụ việc chưa có tranh chấp vì là chị em trong nhà, hiện những người này đang thực hiện các bước để khắc phục việc khai sai tên trong giấy đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, đây cũng là bài học cho người dân trong quá trình làm thủ tục giấy tờ", bà Mai nói.

Diễn biến mới vụ chồng giết vợ rồi phi tang xác xuống biển

VTC news đưa tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án, bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Bảo Uyên (63 tuổi, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là chị Trương Thị Tuyết Tr. (41 tuổi, vợ của Uyên).

Theo hồ sơ vụ việc, hôm 10/2, tại bờ biển thuộc thôn An Hải Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, người dân địa phương phát hiện một phần thi thể người đang trong quá trình phân hủy nên trình báo cơ quan chức năng.

Trần Bảo Uyên tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Thiếu tá Trần Xuân Thành, Đội trưởng, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh cho biết kết quả khám nghiệm ban đầu xác định tử thi là nữ giới, chỉ còn phần thân trên và hai tay. Tử thi không có giấy tờ tùy thân; trên cổ tay trái đeo 4 vòng kim loại màu trắng; ngón áp út bàn tay trái đeo nhẫn kim loại màu trắng; thời gian tử vong khoảng từ 3 đến 5 ngày.

Kết quả tra cứu vân tay thu được từ tử thi trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ xác định nạn nhân là chị Trương Thị Tuyết Tr. (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).

Sau khi đánh giá thông tin, tài liệu thu thập được, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội phạm "Giết người", ngày 12/2, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khởi tố vụ án hình sự, xác lập chuyên án điều tra, truy xét.

Với quyết tâm làm rõ vụ án, đưa hung thủ ra trước ánh sáng pháp luật, đồng thời trấn an dư luận, các lực lượng điều tra trong Ban chuyên án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra từ những manh mối nhỏ nhất.

Lực lượng công an đã xác định nạn nhân sống cùng chồng là Trần Bảo Uyên. Tiến hành kiểm tra, khám xét nơi ở của nạn nhân, công an phát hiện 2 điện thoại di động được xác định là của nạn nhân; tại nhà bếp có nhiều vết máu, dấu vân tay dính máu tại một số đồ vật, khu vực nhà bếp và dấu vết nghi là máu trên xe máy của Uyên.

Tại cơ quan điều tra, Uyên bật khóc và liên tục nói vợ tha thứ cho mình.

Trần Bảo Uyên khai nhận do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa 2 vợ chồng, khoảng 9h ngày 6/2, Uyên dùng hung khí đánh chị Tr. tử vong tại nơi ở (số 03 đường Ngô Thì Trí, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) rồi dùng dao cắt thi thể của nạn nhân, sau đó bỏ các phần thi thể và hung khí vào mền, bọc nệm, bao ni lông mang ra khu vực cuối đường Lê Văn Duyệt, quận Sơn Trà, cất giấu.

Đến khoảng 13h cùng ngày, Uyên quay lại chỗ giấu xác, đưa thi thể và hung khí gây án lên ghe (ghe của Uyên sử dụng để cào nghêu đang neo đậu tại bờ biển cạnh khu vực giấu xác) rồi di chuyển ra khu vực biển gần cảng Tiên Sa, quận Sơn Trà, vứt xác vợ xuống biển phi tang.

TP.HCM siết chặt bảo vệ bí mật Nhà nước khi tinh gọn bộ máy

Báo Lao động đưa tin, UBND TPHCM vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức tăng cường bảo vệ bí mật Nhà nước trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Theo UBND TPHCM, năm 2025, các cơ quan Trung ương và địa phương sẽ tập trung thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, đây cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cán bộ TPHCM giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Hai nhiệm vụ trên không chỉ thể hiện quyết tâm đổi mới của Đảng, mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố hệ thống chính trị, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch liên tục tìm cách thu thập, xuyên tạc thông tin nhằm phá hoại quá trình tinh gọn bộ máy cũng như công tác chuẩn bị Đại hội Đảng.

Trước thực tế đó, UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức triển khai hàng loạt biện pháp nhằm đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình sắp xếp bộ máy và tổ chức Đại hội Đảng.

Các đơn vị phải thực hiện đầy đủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, đặc biệt là trong việc xác định, vận chuyển, giao nhận, chuyển giao và truyền đưa thông tin mật. Cán bộ, đảng viên khi thôi việc, chuyển công tác hoặc nghỉ hưu phải bàn giao toàn bộ tài liệu mật và cam kết không tiết lộ thông tin.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội Đảng khi truyền nhận qua mạng viễn thông, Internet phải được mã hóa nội dung và bảo mật đường truyền theo quy định. Đặc biệt, cần tăng cường bảo vệ thông tin liên quan đến công tác thẩm tra, xác minh nhân sự thuộc danh mục bí mật nhà nước.

USB, thẻ nhớ, ổ cứng ngoài và các thiết bị có khả năng lưu giữ thông tin mật phải được kiểm soát chặt chẽ. Các cơ quan cũng cần thận trọng khi tiếp nhận thiết bị, phương tiện do tổ chức, cá nhân nước ngoài tặng để tránh nguy cơ bị lợi dụng thu thập thông tin.

Không được đăng tải, phát tán các nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước lên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng máy tính hay Internet.

Trong quá trình triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, các đơn vị phải có biện pháp bảo vệ tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước. Khi tiêu hủy hồ sơ không cần lưu giữ, phải tuân thủ đúng quy trình, đảm bảo không để lộ lọt thông tin.

Các cơ quan, tổ chức cần thường xuyên tự kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, đặc biệt tại các đơn vị trọng yếu. Đồng thời, phải đảm bảo an toàn trụ sở làm việc, nơi lưu trữ tài liệu mật.

UBND TPHCM yêu cầu khi phát hiện dấu hiệu lộ, mất bí mật nhà nước liên quan đến công tác sắp xếp bộ máy và tổ chức Đại hội Đảng, thủ trưởng các đơn vị phải khẩn trương báo cáo Công an TPHCM – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Luật Bảo vệ bí mật nhà nước TPHCM để phối hợp xử lý, ngăn chặn hậu quả.

