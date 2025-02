Người lao động ngoại tỉnh mong mỏi từng ngày thực hiện hóa giấc mơ mua nhà Hà Nội

Theo báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội năm 2024, triển vọng năm 2025 của Savills Việt Nam, giá chào bán sơ cấp chung cư năm 2024 đạt 75 triệu đồng/m2 – một con số chưa từng có, tăng 9% theo quý và 29% theo năm.

Thậm chí, theo Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount, giá bán sơ cấp chung cư mở mới trong quý IV/2024 tại Hà Nội còn ở mức 76,7 triệu đồng/m2, tăng 54% so với cùng kỳ 2023.

Khảo sát thực tế, hàng loạt dự án nội đô Hà Nội phổ biến mức giá trên 100 triệu đồng/m2.

Những khu vực như Đông Anh, Gia Lâm cũng ghi nhận mức giá tăng mạnh, có dự án trên dưới 100 triệu đồng/m2, không còn là "vùng trũng giá rẻ" như trước.

Theo bà Dương Thùy Dung - Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, năm 2025 giá nhà sẽ không giảm nhưng tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại, chỉ khoảng 5 – 8% so với năm 2024.