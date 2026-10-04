Nhờ bạn thân 'giăng bẫy' chồng thành đạt, tôi mất cả chồng lẫn bạn thân

7 năm hôn nhân tưởng như không có gì phải lo

Lan và Hưng kết hôn được 7 năm, có hai con đủ nếp đủ tẻ. Những ngày đầu, họ sống cùng bố mẹ chồng để ông bà phụ chăm con trai.

Ba năm sau, công việc của Hưng ngày càng thuận lợi, con cũng đã cứng cáp, Lan bàn với chồng chuyển ra ngoài sống riêng. Chẳng bao lâu sau, cô sinh thêm một bé gái.

Lan từng tin con gái chính là "quý nhân" của bố. Từ ngày con chào đời, sự nghiệp của Hưng liên tục đi lên. Anh cùng một người bạn thân mở thêm công ty, công việc làm ăn phát đạt, thu nhập ngày càng tốt.

Gia đình có nhà riêng, hai con ngoan, vợ chồng hòa thuận, Lan từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn, cho đến khi Hưng có thư ký riêng.

Lan vốn không thích chồng tuyển những cô gái trẻ đẹp làm trợ lý. Thế nhưng, công việc này khó tránh khỏi những người vừa trẻ vừa xinh ứng tuyển, trong khi bản thân Lan sau hai lần sinh nở đã không còn vóc dáng như trước.

Hưng vẫn thường trấn an vợ rằng anh chỉ quan tâm đến công việc, nhưng càng về sau, anh càng hay đi sớm về muộn. Có những tối Hưng trở về nhà khi các con đã ngủ, điện thoại cũng bắt đầu được anh giữ bên người nhiều hơn.

Lan bắt đầu hoài nghi.

Lan mất 7 năm hôn nhân chỉ vì một lần muốn biết mình có thể tin chồng đến đâu. Ảnh minh họa

Bạn thân bày cách thử lòng chồng

Một hôm, Lan đem chuyện kể với người bạn thân. Không ngờ cô bạn lập tức nói: "Cậu phải cẩn thận. Theo tớ, chồng cậu có người khác rồi."

Câu nói ấy khiến Lan mất ngủ nhiều đêm, càng nghĩ cô càng cảm thấy bất an, nhất là khi những thay đổi của Hưng ngày một rõ ràng.

Cuối cùng, Lan nghĩ ra một cách để thử lòng chồng. Cô nhờ bạn thân giả vờ làm quen, chủ động nhắn tin tán tỉnh Hưng để xem anh phản ứng thế nào. Hai tháng trôi qua, người bạn nói Hưng vẫn giữ khoảng cách, không có biểu hiện muốn tiến xa, nhưng Lan vẫn chưa thực sự yên tâm.

Cô tiếp tục nhờ bạn thân chủ động hẹn gặp Hưng. Tối hôm ấy, Lan hỏi chồng đi đâu thì Hưng thản nhiên đáp rằng anh có cuộc gặp với đối tác.

Càng thử, hôn nhân càng xuất hiện những vết nứt

Sau buổi gặp, người bạn thân nói Hưng không có gì đáng ngờ. Thế nhưng chẳng hiểu sao, Lan càng ngày càng cảm thấy chồng đang thay đổi.

Một lần, nhân lúc Hưng để điện thoại trên bàn, Lan lén kiểm tra và chết lặng khi phát hiện những tin nhắn giữa chồng và bạn thân không hề ít như cô tưởng.

Họ không chỉ nói chuyện qua điện thoại mà còn thường xuyên trò chuyện trên Zalo. Lan hỏi, Hưng giải thích đó chỉ là chuyện công việc, còn cô bạn thân cũng khẳng định giữa hai người không có gì. Nhưng lần đầu tiên, Lan nhận ra mình không còn biết nên tin ai.

Ngày hôm sau, Lan quyết định tự mình tìm câu trả lời. Cô đợi Hưng rời nhà rồi âm thầm đi theo. Trước đó, Lan nhắn tin rủ bạn thân đi ăn nhưng cô bạn từ chối, nói đang có cuộc hẹn với khách hàng. Lan không ngờ vài tiếng sau, cô lại nhìn thấy "khách hàng" ấy.

Cái ôm trước cửa phòng VIP khiến Lan chết lặng

Hưng bước vào một nhà hàng sang trọng. Lan đứng chết lặng khi thấy bạn thân xuất hiện ngay sau đó. Hai người nhìn nhau, rồi nhanh chóng ôm lấy nhau và cùng bước vào phòng VIP. Khoảnh khắc ấy, Lan hiểu mọi thứ đã vượt khỏi trò thử lòng mà cô từng nghĩ ra.

Cô gọi cho bạn thân. Lần này, đầu dây bên kia không còn lời giải thích. Bạn cô bật khóc và thú nhận rằng mình đã yêu Hưng. Điều đau đớn hơn là Hưng cũng nói anh có tình cảm với cô ấy.

Lan gần như không thể tin nổi. Người cô nhờ giúp mình kiểm tra lòng chung thủy của chồng lại trở thành người cướp chồng của chính cô. Cô từng tin người bạn ấy sẽ giúp mình giữ gìn gia đình, nhưng cuối cùng lại chính tay cô đưa người phụ nữ đó bước vào cuộc hôn nhân của mình.

Cái giá của một lần thử lòng

Những tháng sau đó, căn nhà từng đầy tiếng cười trở thành nơi liên tục xảy ra tranh cãi. Lan cố cứu vãn cuộc hôn nhân vì hai đứa con, cô muốn Hưng nghĩ lại và muốn người bạn thân kia rời khỏi cuộc sống của họ. Nhưng mọi chuyện đã đi quá xa, tình cảm giữa Hưng và người phụ nữ kia dường như không còn là một phút yếu lòng.

Cuối cùng, Hưng chọn người phụ nữ ấy.

Lan cầm lá đơn ly hôn mà tay run lên. Cô không tranh giành tài sản, cũng không cố níu kéo một người đã muốn rời đi. Cô chỉ cay đắng nhận ra rằng chính mình đã vô tình tạo ra cơ hội để chồng và bạn thân quen biết, trò chuyện rồi nảy sinh tình cảm.

Ngày ký vào đơn ly hôn, Lan nhìn Hưng rất lâu. Cô từng nhờ bạn thân thử lòng chồng vì sợ mất anh, nhưng cuối cùng chính phép thử ấy lại khiến cô mất chồng.

Lan không còn trách bạn thân như trước. Cô hiểu người phản bội mình phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của họ, nhưng bản thân cô cũng phải nhận phần sai lầm của mình. Giá như ngày ấy cô chọn cách nói chuyện thẳng thắn với chồng thay vì dựng lên một phép thử, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Có những lúc, điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là một người thứ ba xuất hiện, mà là sự nghi ngờ khiến người trong cuộc tự tay mở cánh cửa cho người thứ ba bước vào. Lan mất 7 năm hôn nhân chỉ vì một lần muốn biết mình có thể tin chồng đến đâu. Đến khi biết được câu trả lời, cô mới nhận ra cái giá phải trả đã quá đắt.