Vô tình tiết lộ lương hưu 38 triệu ở buổi họp lớp: Tôi bị bạn thân âm thầm chặn ngay sau đó

Câu chuyện họp lớp không vui vẻ của một tác giả đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc) gây chú ý, theo Đời sống pháp luật.

Họp lớp sau nhiều năm xa cách

Sau khi tốt nghiệp đại học, những người bạn trong lớp mỗi người đi một hướng. Người lập gia đình, người bận rộn với công việc, người chuyển đến thành phố khác. Vì thế, những lần gặp gỡ cũng ngày càng ít.

Mãi đến khi lớp trưởng đứng ra vận động, chúng tôi mới có một buổi họp lớp đông đủ. Tại buổi gặp mặt, tôi rất vui khi được gặp lại Hướng Diệp, người từng là bạn cùng phòng và thân thiết nhất với tôi thời đại học.

Ngày ấy, Hướng Diệp có công việc tốt nhất lớp, vào làm tại một doanh nghiệp lớn. Gia đình cô cũng có điều kiện nên cuộc sống khá thuận lợi.

Trong khi đó, tôi lại được phân công về một vùng nông thôn. Những ngày đầu, tôi sống trong căn phòng ký túc xá cũ kỹ. Hướng Diệp từng đến thăm và xúc động đến rơi nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh của tôi.

Sau khi ra trường, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc. Nhưng theo thời gian, Hướng Diệp ngày càng thăng tiến, còn mỗi người đều có gia đình và công việc riêng. Khoảng cách giữa hai người cũng dần lớn hơn.

Khi chuyển về thành phố, sự nghiệp của tôi khởi sắc, thu nhập và phúc lợi được cải thiện. Tôi chủ động liên lạc lại với Hướng Diệp vì nghĩ rằng khoảng cách giữa chúng tôi đã không còn. Thế nhưng cô ấy lại trở nên lạnh nhạt và dần không muốn trò chuyện với tôi.

Sau buổi họp lớp ấy, tôi hiểu rằng khi về già, điều đáng quý nhất không phải là mình có lương hưu bao nhiêu, nhà cửa hay tài sản nhiều thế nào, mà là có thể bình thản nhìn người khác sống tốt hơn mình. Ảnh minh họa

Một câu hỏi về lương hưu trong buổi họp lớp

Nhiều năm trôi qua, chúng tôi lần lượt nghỉ hưu. Vì thế, khi gặp lại trong buổi họp lớp, tôi nghĩ những khác biệt ngày trước đã không còn đáng kể. Không khí hôm ấy rất vui vẻ. Mọi người cùng ăn uống, nhắc chuyện thời sinh viên và chia sẻ về cuộc sống hiện tại.

Hướng Diệp kể rằng con trai cô vừa kết hôn và cô sắp lên chức bà nội. Tôi vui vẻ chúc mừng. Đúng lúc ấy, cô bất ngờ hỏi: "Bây giờ lương hưu của bà bao nhiêu?"

Tôi vốn thẳng tính nên trả lời rằng mình nhận chưa đến 10.000 NDT/tháng, tương đương khoảng 38 triệu đồng. Hướng Diệp tưởng tôi nói đùa nên yêu cầu nói thật. Tôi cười giải thích rằng mức chính xác là 9.998 NDT, chỉ thiếu 2 NDT nữa là tròn 10.000 NDT.

Tôi nhận thấy sắc mặt cô ấy thay đổi rõ rệt rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Một người bạn ngồi cạnh còn nói đùa rằng tôi đúng là "khổ trước sướng sau", giờ có mức lương hưu cao nhất nhóm.

Lúc đó, tôi vẫn không nghĩ câu chuyện này có thể trở thành nguyên nhân khiến tình bạn của chúng tôi chấm dứt.

Định mừng con bạn 7 triệu, tôi phát hiện mình bị chặn

Sau buổi họp lớp, tôi nhớ chuyện con trai Hướng Diệp vừa kết hôn nên nghĩ mình nên gửi chút tiền chúc mừng. Dù nhiều năm ít liên lạc, tôi vẫn trân trọng tình bạn thời đại học, tôi gọi điện hỏi chồng nên mừng bao nhiêu.

Chồng tôi bảo gửi 2.000 NDT, tương đương khoảng 7 triệu đồng, vì bạn cũ lâu năm có chuyện vui thì nên chúc mừng cho đàng hoàng.

Tôi chuẩn bị gửi tiền nhưng bất ngờ phát hiện mình đã bị Hướng Diệp chặn liên lạc. Tôi vừa ngỡ ngàng vừa khó hiểu không biết mình đã làm gì khiến cô ấy tức giận.

Sau đó, tôi mới nghe các bạn kể rằng Hướng Diệp đã về nhà. Một thông tin khác cũng khiến tôi bất ngờ là lương hưu của cô hiện chỉ khoảng 4.400 NDT/tháng, tương đương khoảng 17 triệu đồng, chưa bằng một nửa của tôi.

Không chỉ tôi, một vài người bạn có lương hưu cao cũng bị Hướng Diệp chặn liên lạc.

Tôi cuối cùng cũng hiểu người bạn năm xưa

Đến lúc ấy, tôi mới nhớ lại thái độ của Hướng Diệp trong những năm sau khi tốt nghiệp.

Có lẽ cô ấy không thực sự khó chịu vì một câu nói về lương hưu, mà đã luôn có sự so sánh trong lòng. Khi còn trẻ, cô từng có cuộc sống thuận lợi hơn tôi. Nhưng nhiều năm sau, tình thế đã thay đổi.

Tôi từng nghĩ tình bạn lâu năm có thể vượt qua tiền bạc, địa vị và những khác biệt về hoàn cảnh. Nhưng thực tế cho thấy điều đó không phải lúc nào cũng đúng.

Tôi buồn vì một người bạn từng rất thân thiết lại chọn cách chặn liên lạc thay vì nói thẳng với tôi. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn níu kéo một mối quan hệ khiến cả hai đều không thoải mái.

Sau buổi họp lớp ấy, tôi hiểu rằng khi về già, điều đáng quý nhất không phải là mình có lương hưu bao nhiêu, nhà cửa hay tài sản nhiều thế nào, mà là có thể bình thản nhìn người khác sống tốt hơn mình.

Tình bạn nếu phải dựa vào chuyện hơn thua thì có lẽ ngay từ đầu đã không đủ vững vàng. Tôi chọn giữ lại những kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ và để mọi chuyện khép lại một cách nhẹ nhàng.

Khi chúng ta tiết lộ lương hưu, con số quá thấp sẽ khiến người ngoài dễ đánh giá thấp mình. Ngược lại, con số quá cao thường làm người ngoài ghen tỵ với chúng ta. Ảnh minh họa

Người già không nên khoe lương hưu

Không chỉ khi nghỉ hưu mà ở tuổi trung niên, chúng ta nên bắt đầu giữ thái độ khiêm tốn và thận trọng khi đề cập đến vấn đề tài chính.

Nhiều người có tính thật thà, gặp ai cũng khoe mình có lương hưu cao hoặc nhiều tiền tiết kiệm. Họ không biết điều này chẳng những không mang lại lợi ích mà còn khiến cuộc sống của bản thân bị xáo trộn, theo Phụ nữ mới.

Khi chúng ta tiết lộ lương hưu, con số quá thấp sẽ khiến người ngoài dễ đánh giá thấp mình. Ngược lại, con số quá cao thường làm người ngoài ghen tỵ với chúng ta. Vì vậy, khi bị người khác hỏi về lương hưu, tốt nhất chúng ta không nên đưa ra 1 con số cụ thể.

Thay vào đó, bạn nên đề cập tới 1 vấn đề khác, ví dụ như: "Tôi chỉ có 1 khoản đủ trang trải cuộc sống thôi", "Tôi không đề cao vấn đề lương hưu. Thay vào đó, tôi chỉ cần luôn khỏe mạnh, sống bình an, êm ấm là được rồi", "Tôi cũng chẳng để tâm lắm, nó có thể thay đổi theo thời gian". Khi trả lời kiểu này, hoàn cảnh thực tế của bạn sẽ không bị người khác nhìn thấu, cũng không bị đánh giá là kém duyên.