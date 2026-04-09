Nhóm người này sẽ đón tin vui được 'tự động' tăng tiền hằng tháng từ 1/7/2026

Thứ năm, 07:08 09/04/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, từ 1/7/2026, cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc được điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ, Bộ này đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Theo dự thảo Thông tư, đối tượng áp dụng gồm: Cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường (sau đây gọi là cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc). (*)

Từ ngày 1/7/2026, Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo 2 phương án:

Phương án 1:

1. Tăng thêm 4,5% và 200.000 đồng/tháng trên mức trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2026 đối với các đối tượng nêu trên.

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2026 tính theo công thức sau:

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2026 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2026 x 1,045 + 200.000 đồng.

Trong đó, mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2026 là mức trợ cấp quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 5/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

2. Từ ngày 01/7/2026, sau khi điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc nêu trên mà có mức trợ cấp được hưởng thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau:

+ Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hằng tháng dưới 3.500.000 đồng/người/tháng;

+ Tăng lên bằng 3.800.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hằng tháng từ 3.500.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.800.000 đồng/người/tháng.

3. Căn cứ quy định tại (1), (2) nêu trên, cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc, gồm: Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã và các chức danh còn lại được hưởng mức trợ cấp hằng tháng là 3.857.500 đồng/tháng từ ngày 01/7/2026.

Nhóm người này sẽ đón tin vui được 'tự động' tăng tiền hằng tháng từ 1/7/2026 - Ảnh 1.

Từ ngày 1/7/2026, Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc. Ảnh minh họa: TL

Phương án 2:

1. Tăng thêm 8% trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2026 đối với các đối tượng quy định tại (*)

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2026 tính theo công thức sau:

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2026 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2026 x 1,08

Trong đó, mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2026 là mức trợ cấp quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 5/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

2. Từ ngày 01/7/2026, sau khi điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại (1) của phương án 2 mà có mức trợ cấp được hưởng thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau:

+ Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hằng tháng dưới 3.500.000 đồng/người/tháng;

+ Tăng lên bằng 3.800.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hằng tháng từ 3.500.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.800.000 đồng/người/tháng.

3. Căn cứ quy định tại (1), (2) của phương án 2, cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc quy định tại (*) nêu trên, gồm: Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã và các chức danh còn lại được hưởng mức trợ cấp hằng tháng là 3.800.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2026.

Theo Báo Chính phủ, Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ quy định tại Điều 67 của Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 và triển khai thực hiện Công văn số 38/TTg-QHĐP ngày 09 tháng 01 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng theo Kết luận số 206-KL/TW ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng (dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, trong đó có đề xuất 02 phương án thực hiện điều chỉnh).

Mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường đã giúp nâng cao mức trợ cấp hằng tháng hiện nay là 3.500.000 đồng/tháng (từ ngày 01 tháng 7 năm 2024).

Việc thực hiện điều chỉnh trợ cấp hằng tháng ở mức cao (15%) đã góp phần ổn định, nâng cao cuộc sống của người đang trợ cấp hằng tháng.

Tuy nhiên việc điều chỉnh trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 75/2024/NĐ-CP vẫn còn thấp, chưa theo kịp tốc độ tăng giá sinh hoạt, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát và chi phí y tế, sinh hoạt ngày càng cao, khiến đời sống người hưởng trợ cấp vẫn còn khó khăn.

Để hướng dẫn kịp thời việc thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc; đồng thời, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật thì việc xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc để thay thế Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ là cần thiết.

Từ 1/7/2025, người lao động từ 60 tuổi không có lương hưu mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi về trợ cấp hằng thángTừ 1/7/2025, người lao động từ 60 tuổi không có lương hưu mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi về trợ cấp hằng tháng

GĐXH - Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, từ 1/7/2025, đối tượng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ được hưởng chính sách trợ cấp hằng tháng theo quy định.

Điều kiện người không có lương hưu được nhận trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2025Điều kiện người không có lương hưu được nhận trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2025

GĐXH - Từ 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 bổ sung chế độ trợ cấp hằng tháng đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

