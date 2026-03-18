Người hưởng bảo hiểm xã hội đón tin vui khi sắp được tăng lương hưu và trợ cấp xã hội
GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 1/7 tới.
Đề xuất 2 phương án tăng lương hưu, trợ cấp từ 1/7
TTO đưa tin, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng cùng với thời điểm dự kiến điều chỉnh tăng lương cơ sở 8% từ 2,34 triệu lên 2,53 triệu đồng/tháng.
Dự thảo đề xuất 2 phương án tăng lương hưu, trợ cấp từ 1/7 tới. Cụ thể:
Phương án 1: Từ 1/7, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng thêm 4,5% và 200.000 đồng/tháng trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với các nhóm.
Bao gồm cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo quyết định 41/2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.
Cán bộ xã, phường, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Người hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
Cán bộ xã, phường đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng mà dưới 20 năm công tác đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.
Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương. Người làm công tác cơ yếu đang hưởng trợ cấp.
Mức tăng 8% áp dụng với ba nhóm là người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước 1/1/1995; người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu cũng chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mà đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
Phương án hai: Điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng với tất cả nhóm hiện hưởng. Người hưởng trước năm 1995 cũng được điều chỉnh đạt 3,8 triệu đồng mỗi tháng.
Sau khi thực hiện điều chỉnh theo phương án một hoặc phương án hai, đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng.
Quy định tuổi nghỉ hưu hưởng lương hưu
Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, từ năm 2026, tuổi nghỉ hưu tiếp tục tăng theo lộ trình, lao động nam nghỉ hưu ở tuổi 61 tuổi 6 tháng, lao động nữ ở tuổi 57.
Theo kế hoạch, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng dần mỗi năm 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ kể từ năm 2021, đến khi nam đủ 62 tuổi vào năm 2028 và nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035.
Thời điểm hưởng lương hưu được tính từ ngày đầu tiên của tháng liền kề sau khi người lao động nghỉ việc.
Người lao động phải đáp ứng đủ hai điều kiện có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mới được hưởng lương hưu. Mốc tối thiểu 15 năm đóng bảo hiểm xã hội là điểm mới, giảm 5 năm so với trước đây.
Từ năm 1995 đến hết năm 2024, Nhà nước đã thực hiện 24 lần điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
