Tạm giữ hình sự tài xế ô tô Lexus phanh đột ngột, gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Theo đó, vào khoảng 13h31 ngày 15/9, tại Km201+000 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (hướng Hà Nội đi Ninh Bình), thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Phú Xuyên (Hà Nội), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô gồm 1 xe khách và 2 xe con.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, trời mưa và đường trơn, xe khách mang biển số 35H-126.XX đã đâm từ phía sau vào 2 xe con đang dừng ở phía trước.

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Qua quá trình xác minh nhanh tại hiện trường từ dữ liệu camera hành trình trên xe con biển số 29E-303.XX, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6 (Cục CSGT) đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Trước khi xảy ra tai nạn, ô tô nhãn hiệu Lexus biển số 30L-268.XX đã có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên đường cao tốc.

Vị trí dừng xe nằm tại làn đường sát dải phân cách giữa đường, trực tiếp cản trở xe con biển số 29E-303.XX.

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật và phương tiện liên quan cho Công an xã Phú Xuyên thụ lý theo đúng thẩm quyền.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chính thức ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Điện – người điều khiển ô tô Lexus thực hiện hành vi lạng lách, chèn ép và dừng xe đột ngột trên cao tốc.

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