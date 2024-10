Những cây phong thủy lá đỏ giúp bạn tràn đầy nhiệt huyết và mang lại giàu sang phú quý

Cây vạn lộc – cây kiểng lá đỏ

Cây Vạn Lộc, với tên khoa học là Aglaonema, còn được nhiều người biết đến với tên gọi cây thiên phú, tượng trưng cho sự may mắn, phát tài và vạn sự như ý.

Đây là dạng cây thân thảo, mang đặc điểm màu đỏ điểm xanh, có khả năng phát triển trong cả môi trường đất lẫn nước. Lá cây có hình dáng bầu dục rộng, sắc đỏ hồng kèm theo các chấm xanh tạo nên vẻ ngoài rất thu hút.

Khi còn non, lá cây có màu hồng nhạt và dần ngả sang đỏ khi trưởng thành. Cuống và bẹ lá có màu xanh, rất thích hợp để trồng trong chậu làm điểm nhấn trang trí cho không gian phòng.

Cây Thịnh Vượng

Tên gọi của loại cây cảnh này đã thể hiện rõ ý nghĩa mà nó mang lại. Tên khoa học của nó là Aglaonema hybrid legacy, và cây này đặc biệt thích bóng râm. Gân lá mang màu hồng nhạt, kết hợp với các chấm vàng nhạt trên nền lá xanh rất nổi bật.

Cây có thể được trồng trong chậu hoặc trực tiếp xuống đất, trong môi trường trong nhà hay ngoài trời. Loại cây này hợp với người có mạng Thổ và mạng Hỏa.

Ngoài tác dụng điều hòa không khí, cây còn thu hút may mắn và mang đến những điều tốt lành cho gia chủ. Đây là lý do tại sao cây được nhiều người lựa chọn để trồng và trang trí trong nhà hoặc làm quà tặng.

Cây lá phong đỏ

Cây lá phong đỏ hay còn gọi là cây thích, cây phong nước, phong mềm,… Cây phong đỏ thuộc loài cây lá rụng, có tên khoa học là Acer Rubrum, có nguồn gốc từ miền Đông Bắc Mỹ. Tuy nhiên, cây phong lá đỏ tạo nên sắc đỏ rực rỡ thơ mộng, sắc đỏ này cũng là thương hiệu của Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

Sắc đỏ của cây phong mang vẻ đẹp lãng mạn được nhiều người yêu thích và săn đón. Cây mang lại bóng mát với cây cao và tán lá rộng, dễ tạo nên điểm nhấn cho cảnh quan. Thường cây phong được trồng tại các sân vườn, trước thềm và lối ra vào,…

Trong phong thủy, cây phong lá đỏ được cho là bùa hộ mệnh đem lại nhiều may mắn, sức khỏe, tiền tài cho những ai sở hữu. Ngoài ra, lá phong đỏ tượng trưng cho mong muốn có được tình yêu, hạnh phúc, sự thủy chung son sắt.

Cây trầu bà đế vương đỏ

Trầu bà đế vương đỏ là lựa chọn quen thuộc để làm cây phong thủy đặt tại văn phòng, phòng khách nhà ở bởi vẻ ngoài đẹp mắt.

Trầu bà thuộc cây thân thảo, lá cây to xanh mướt, bẹ lá già và những búp non có màu đỏ tía đẹp mắt. Trong tự nhiên, cây có thể leo được, nhưng khi trồng trong chậu thì thân vươn thẳng.

Trầu bà đế vương đỏ thường được làm quà tặng trong những dịp khai trương, tân gia, khánh thành hay sinh nhật của đối tác.

Với vẻ đẹp và tên gọi sang trọng, trong phong thủy cây đế vương đỏ thể hiện tinh thần đế vương, quyền uy, mang đến tài lộc và may mắn cho người trồng, giúp chủ nhân tránh được những điều không may mắn, thị phi.

Cây trầu bà đế vương đỏ thuộc hành Hỏa, vì vậy cây rất hợp với những người mệnh Hỏa và Thổ. Ngoài ra, cây còn hợp với người tuổi Ngọ cầm tinh con ngựa.

Chính vì vậy, có thể khẳng định cây trầu bà đế vương đỏ là cây cảnh dành cho những người sinh năm Mậu Ngọ – 1978 (mệnh Hỏa) và năm Canh Ngọ – 1930, 1990 (mệnh Thổ).

Cây trạng nguyên

Cây trạng nguyên lá đỏ thuộc họ thầu dầu Euphorbiaceae, có nguồn gốc từ Châu Phi, Trung Mỹ và miền Nam Mexico.

Cây trạng nguyên có nhiều công dụng trong đời sống, thường được dùng làm cây trang trí trong các dịp lễ Tết, giáng sinh bởi màu sắc nổi bật. Ngoài ra, cây còn giúp đào thải độc tố có trong không khí giúp không gian sống trong lành hơn.

Trong phong thủy, màu sắc tươi tắn của cây trạng nguyên như đang báo hiệu tài lộc, may mắn, mang lại hỉ sự cho gia chủ.

Hơn nữa, cây trạng nguyên còn được ví là loài cây giúp học tập đỗ đạt thành tài. Cái tên "Trạng nguyên" được hình thành từ câu chuyện dân gian, từng có cậu học trò lên kinh ứng thí, đi ven đường nhặt được một loài hoa lạ, khi cậu trúng cử thì hoa chuyển sang màu đỏ như đang chúc mừng thi đỗ.

Chính vì vậy, màu đỏ thường được tượng trưng cho trạng nguyên với lời chúc thi cử đỗ đạt, thành tài.

Cây hồng môn

Cây hồng môn là cây cảnh được dùng để trang trí văn phòng, trong nhà, bàn làm việc giúp thanh lọc không khí, tạo không gian xanh mát. Hồng môn là loại cây sống lâu năm, mọc thành bụi và có sức sống mạnh mẽ.

Cây có phiến lá dày, hình trái tim màu xanh đậm. Sắc đỏ của hồng môn ở mo hoa gắn liền với hoa màu vàng.

Trong phong thủy, màu đỏ tượng trưng cho may mắn và "môn" tượng trưng cho gia môn. Ý nghĩa của cây hồng môn là "gia môn phú quý". Do đó nhiều gia đình lựa chọn hồng môn làm cây cảnh trang trí với hi vọng mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ và mọi thành viên.

Với những người kinh doanh, đặt một chậu hồng môn trên bàn làm việc, quầy lễ tân có tác dụng như mèo thần tài vẫy gọi tài lộc, thần tài hiệu quả.