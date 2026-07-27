Tuổi già không ở với con cháu, ông lão chọn sống trong khách sạn và chưa từng hối hận

Quyết định tưởng chừng kỳ lạ này lại mang đến cho ông Mã Đông (ở Trung Quốc) cuộc sống tuổi già thoải mái, tự do và giúp mối quan hệ với các con trở nên gắn bó hơn.

Tuổi già sống cùng con cháu nhưng luôn cảm thấy mình là người thừa

Ở tuổi 70, sau nhiều năm làm việc tại một nhà máy và dành dụm được khoản tiền đủ để nghỉ hưu, ông Mã Đông mong muốn có một cuộc sống bình yên sau khi người vợ qua đời.

Con trai ông đón cha lên Bắc Kinh sinh sống để tiện chăm sóc. Ban đầu, ông tin rằng đây sẽ là lựa chọn lý tưởng cho quãng đời còn lại. Tuy nhiên, cuộc sống chung nhanh chóng bộc lộ nhiều khác biệt.

Khẩu vị của ông không giống các con nên nhiều bữa phải lặng lẽ ăn mì gói. Thói quen ngáy ngủ cũng khiến con dâu khó chịu vì ảnh hưởng đến giấc nghỉ sau những ngày làm việc căng thẳng. Trong nhịp sống hối hả nơi thành phố lớn, ông ngày càng cảm thấy lạc lõng và cô đơn ngay trong chính gia đình mình.

Sau vài tháng, ông chủ động xin trở về quê. Tuy nhiên, lo cha tuổi cao sức yếu không có người chăm sóc, các con khuyên ông chuyển vào viện dưỡng lão.

Sau hơn một năm sống ở khách sạn, ông cho biết đây là lựa chọn đúng đắn nhất của mình. Ảnh minh họa



Viện dưỡng lão đầy đủ nhưng không mang lại niềm vui

Ban đầu, môi trường mới khiến ông khá hài lòng. Ông được ở phòng sáu người, mỗi ngày cùng những người cao tuổi khác tập thể dục, trò chuyện và sinh hoạt theo lịch trình.

Thế nhưng, chỉ sau một thời gian, ông nhận ra cuộc sống nơi đây quá đơn điệu. Những câu chuyện mỗi ngày chỉ xoay quanh bệnh tật, sức khỏe và con cháu. Không khí thiếu sức sống khiến ông cảm thấy tinh thần ngày càng nặng nề.

Có lần thấy người không khỏe, ông muốn nhờ nhân viên đo huyết áp nhưng phải chờ khá lâu vì y tá còn bận chăm sóc nhiều người khác. Trải nghiệm đó khiến ông hiểu rằng viện dưỡng lão cũng chưa phải nơi phù hợp với mình.

Ý tưởng nghỉ hưu trong khách sạn khiến ai cũng bất ngờ

Muốn thay đổi tâm trạng, ông tham gia một chuyến du lịch. Chính tại đây, ông quen một người bạn mới và được nghe về mô hình nghỉ hưu khá đặc biệt.

Người bạn chia sẻ rằng có người đã sống lâu dài trong khách sạn nhiều năm vì nơi đây vừa có dịch vụ dọn phòng, ăn uống, giặt là, vừa có nhân viên hỗ trợ khi cần, trong khi môi trường lại năng động và thoải mái hơn viện dưỡng lão.

Ý tưởng tưởng như khó tin này khiến ông quyết định tìm hiểu nghiêm túc.

Sau nhiều ngày khảo sát, ông chọn được một khách sạn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt lâu dài. Khi nghe mong muốn thuê phòng dài hạn, quản lý khách sạn cũng rất bất ngờ vì chưa từng gặp trường hợp tương tự.

Chi phí lưu trú khoảng 4.500 NDT mỗi tháng (khoảng 17,4 triệu đồng), bao gồm không gian ở tiện nghi cùng nhiều dịch vụ đi kèm.

Hơn một năm sống ở khách sạn, tuổi già của ông thay đổi ngoài mong đợi

Ngay từ ngày đầu chuyển đến, ông đã yêu thích căn phòng sáng sủa, sạch sẽ với đầy đủ khu vực nghỉ ngơi, tiếp khách và phòng tắm riêng.

Sau hơn một năm, ông cho biết đây là lựa chọn đúng đắn nhất của mình.

Mỗi buổi sáng, ông thong thả ăn sáng rồi ngồi ngoài ban công đọc báo. Buổi chiều, ông chơi cờ, trò chuyện với những vị khách khác. Buổi tối, ông pha một tách trà, tận hưởng không gian yên tĩnh và khoảng thời gian riêng mà mình yêu thích.

Không còn cảm giác gò bó như khi sống cùng con hay sự đơn điệu của viện dưỡng lão, ông cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng hơn.

Điều khiến ông hạnh phúc nhất là mối quan hệ với các con cũng thay đổi theo hướng tích cực. Thỉnh thoảng, các con đến thăm và yên tâm khi thấy cha khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ. Không còn những va chạm trong sinh hoạt hằng ngày, mỗi cuộc gặp gỡ đều trở nên ấm áp và đáng trân trọng hơn.

Với ông Mã Đông, khách sạn không chỉ là nơi để ở mà còn trở thành "ngôi nhà hưu trí" đặc biệt, giúp ông tận hưởng tuổi già theo cách tự do, thoải mái và giữ được khoảng cách vừa đủ để tình thân thêm gắn kết.