Về già mới thấm: Đừng bao giờ nói 6 điều này trước mặt người quen, ai lỡ nói cũng dễ phải hối hận

Có một câu nói rất đáng suy ngẫm: "Gặp người chỉ nên nói 3 phần, đừng vội trao hết lòng mình". Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ rằng đã là người thân, bạn bè hay hàng xóm quen biết nhiều năm thì chẳng cần phải giữ ý khi trò chuyện. Nhưng về già, càng va chạm nhiều, mới nhận ra điều khiến mình tổn thương nhất đôi khi không phải người xa lạ, mà chính là những người ở rất gần.

Bởi vậy, sống ở đời, điều quan trọng không chỉ là biết làm việc, biết đối nhân xử thế mà còn phải biết giữ miệng. Có những lời giữ lại là bình yên, nói ra lại thành phiền phức.

Đặc biệt, 6 điều dưới đây càng không nên nói trước mặt người quen.





Về già mới hiểu: Có 6 điều đừng nói trước mặt người quen

1. Đừng khoe mình có tiền

Cuộc sống khấm khá hơn, kinh tế ổn định hơn là điều ai cũng vui, nhưng niềm vui ấy không nhất thiết phải mang đi kể với mọi người.

Con người vốn có một nghịch lý rất khó tránh: sợ người khác nghèo nhưng cũng không muốn thấy người khác giàu hơn mình.

Nếu âm thầm sống tốt, chẳng mấy ai để ý. Nhưng khi liên tục khoe tài sản, nhà cửa hay tiền bạc, rất có thể bạn sẽ gặp đủ chuyện không mong muốn: người tìm đến vay tiền, người âm thầm ghen tỵ, thậm chí có người còn dị nghị sau lưng.

Đến lúc tiền đã cho vay mà khó đòi lại, còn bản thân lại mang tiếng là "giàu mà keo kiệt", thì cái giá phải trả chẳng đáng chút nào.

Giữ sự khiêm tốn đôi khi chính là cách bảo vệ cuộc sống bình yên của mình.

Về già hãy nhớ: Có những lời giữ lại là bình yên, nói ra lại thành phiền phức. Ảnh IStock

2. Đừng mang chuyện con cái ra kể với người ngoài

Đối với cha mẹ, con cái dù thế nào cũng vẫn là điều quan trọng nhất.

Nhưng những chuyện riêng trong gia đình chỉ nên giải quyết sau cánh cửa nhà mình.

Nhiều người nghĩ rằng kể chuyện con cái chỉ để than thở cho nhẹ lòng. Thế nhưng người nghe chưa chắc đã nghĩ như vậy. Có người coi đó là câu chuyện để bàn tán, có người lại vô tình thêm bớt rồi truyền từ người này sang người khác.

Đôi khi chỉ một lời kể vô tư cũng có thể trở thành nguyên nhân khiến mâu thuẫn gia đình bị đẩy lên cao hơn, làm cha mẹ và con cái hiểu lầm nhau.

Người xưa dặn "xấu chàng hổ ai", càng lớn tuổi càng nên ghi nhớ điều ấy.

3. Đừng than phiền về người bạn đời

Vợ chồng sống với nhau vài chục năm, chuyện bất đồng hay cãi vã là điều khó tránh.

Thế nhưng, những lúc nóng giận lại càng không nên mang chuyện của người bạn đời đi kể với người khác.

Bạn có thể chỉ muốn xả bớt bực bội, nhưng trong mắt người ngoài, đó lại là đề tài để bàn tán hoặc cười cợt.

Đến khi những lời ấy truyền ngược trở về, vết rạn trong tình cảm sẽ càng khó hàn gắn.

Sau cùng, người cùng mình đi hết quãng đời còn lại vẫn là người bạn đời, chứ không phải những người nghe chuyện hôm nay.

Vì vậy, có những điều nên giải quyết giữa hai người, thay vì đem ra ngoài để rồi cả hai cùng tổn thương.

4. Đừng quá phô bày những điều khiến mình tự hào

Được tăng lương, được thăng chức, cháu đỗ đại học hay con cái thành đạt đều là những niềm vui rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, không phải ai nghe cũng có cùng cảm xúc.

Đối với những người đang gặp khó khăn, lời khoe vô tình của bạn có thể trở thành điều khiến họ chạnh lòng.

Ở đời, cây càng cao càng đón gió, người càng phô trương càng dễ trở thành mục tiêu của sự đố kỵ.

Giữ niềm vui trong lòng, chia sẻ đúng người, đúng lúc sẽ giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

5. Đừng tùy tiện tiết lộ chuyện riêng của bản thân