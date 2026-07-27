Con trai nói: 'Bạn nào trong lớp cũng giàu', câu trả lời của mẹ gây tranh cãi dữ dội

| Nuôi dạy con
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
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GĐXH - Khi con trai tâm sự "bạn nào trong lớp cũng giàu", người mẹ đã đưa ra câu trả lời được nhiều người tán dương. Thế nhưng, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất trong cuộc trò chuyện lại chưa được người mẹ chạm tới.

Con nói "Bạn nào trong lớp cũng giàu" và câu trả lời của người mẹ

Một đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con tại Giang Tô (Trung Quốc) đã thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Cậu bé học cấp hai tâm sự với mẹ rằng mình cảm thấy gia đình là "bình thường nhất lớp" khi hầu hết bạn bè đều có điều kiện kinh tế tốt hơn.

Người mẹ nhẹ nhàng đáp rằng điều quan trọng không phải bố mẹ làm nghề gì hay giàu đến đâu, mà là mọi người đến trường để học tập. Bà khuyên con không nên so sánh với người khác vì tiền bạc chỉ là điều kiện vật chất, trong khi sức khỏe, tình yêu thương gia đình và sự nỗ lực của bản thân mới quyết định tương lai.

Bà cũng động viên con chăm chỉ học tập để có cuộc sống như mong muốn, dù xuất phát điểm không bằng nhiều bạn khác.

Con trai nói: 'Bạn nào trong lớp cũng giàu', câu trả lời của mẹ gây tranh cãi dữ dội - Ảnh 1.

Cậu bé học cấp hai tâm sự với mẹ rằng mình cảm thấy gia đình là "bình thường nhất lớp" khi hầu hết bạn bè đều có điều kiện.

Lời khuyên được khen ngợi nhưng cũng gây nhiều tranh cãi

Đoạn hội thoại nhanh chóng nhận được nhiều lời khen vì truyền tải thông điệp tích cực, giúp trẻ không mặc cảm về hoàn cảnh gia đình.

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng cách trả lời này vẫn còn điểm chưa thuyết phục. Một số người nhận xét người mẹ khuyên con không so sánh về điều kiện kinh tế nhưng lại khuyến khích con so sánh thành tích học tập với bạn bè.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng việc nói "tiền không quan trọng" có thể khiến trẻ hình thành nhận thức chưa đầy đủ về giá trị của tài chính. Theo quan điểm này, cha mẹ nên giúp con hiểu rằng tiền không phải tất cả, nhưng là một nguồn lực quan trọng để tạo ra nhiều cơ hội và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Điều đứa trẻ thực sự muốn nói không chỉ là chuyện tiền bạc

Theo các chuyên gia tâm lý, khi bước vào tuổi thiếu niên, trẻ bắt đầu quan sát nhiều hơn về sự khác biệt giữa bản thân và bạn bè, từ điều kiện gia đình, thành tích học tập đến khả năng ngoại ngữ hay các kỹ năng khác.

Trong đoạn video, sau khi nói về sự giàu có của bạn bè, cậu bé còn chia sẻ rằng các bạn nói tiếng Anh rất tốt, đến mức em không theo kịp cuộc trò chuyện. Điều này cho thấy cảm xúc của em không đơn thuần là ghen tỵ vì tiền bạc mà còn là sự ngạc nhiên, tự ti và mong muốn hiểu vì sao mình khác các bạn.

Các chuyên gia cho rằng, phía sau mỗi nhận xét của trẻ thường là một cảm xúc cần được lắng nghe. Khi trẻ nói "bạn nào cũng giàu", điều cha mẹ nên quan tâm đầu tiên không phải là đúng hay sai, mà là con đang cảm thấy thế nào.

Cha mẹ nên lắng nghe trước khi đưa ra lời khuyên

Nếu chỉ vội vàng giải thích đạo lý, trẻ có thể im lặng nhưng vẫn chưa giải tỏa được những băn khoăn trong lòng.

Các chuyên gia khuyến nghị cha mẹ có thể bắt đầu bằng những câu hỏi như: "Con cảm thấy thế nào khi thấy điều đó?", "Điều gì khiến con ấn tượng nhất?", hay "Con đang lo lắng điều gì?".

Sau khi hiểu cảm xúc của con, cha mẹ có thể giải thích một cách trung thực rằng khoảng cách về điều kiện kinh tế giữa các gia đình là điều bình thường. Sự khác biệt này có thể đến từ nghề nghiệp, cơ hội, nỗ lực hoặc hoàn cảnh của mỗi người.

Đồng thời, cha mẹ cũng nên thẳng thắn chia sẻ rằng gia đình mình đang cố gắng hết sức để mang đến cho con cuộc sống tốt nhất có thể.

Con trai nói: 'Bạn nào trong lớp cũng giàu', câu trả lời của mẹ gây tranh cãi dữ dội - Ảnh 2.

Các chuyên gia cho rằng, phía sau mỗi nhận xét của trẻ thường là một cảm xúc cần được lắng nghe. Ảnh minh họa

Dạy con nhìn đúng về sự giàu có

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng trẻ cần được hiểu cả hai mặt của vấn đề. Tiền bạc có vai trò quan trọng trong cuộc sống, nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định hạnh phúc hay giá trị của một con người.

Điều cha mẹ có thể truyền cho con là niềm tin rằng xuất phát điểm không quyết định đích đến. Nếu có mục tiêu và không ngừng học hỏi, trẻ hoàn toàn có thể tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

Quan trọng hơn cả, cha mẹ cần giúp con hiểu rằng sự giàu có không chỉ nằm ở tài sản, mà còn ở kiến thức, năng lực, sức khỏe, các mối quan hệ và khả năng tạo ra giá trị cho chính mình. Khi trẻ được lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc, những cuộc trò chuyện về tiền bạc sẽ trở thành cơ hội để hình thành tư duy tài chính lành mạnh thay vì mặc cảm hay tự ti.

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