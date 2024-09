Thông tin mới nhất về việc Hà Nội bắn pháo hoa 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Theo ghi nhận, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vừa có tờ trình gửi UBND TP Hà Nội về việc đề xuất tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024).

Tờ trình nhấn mạnh để tập trung khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra và chung tay góp sức ủng hộ đồng bào bị thiệt hại trong do bão lũ, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đề xuất TP Hà Nội cắt giảm 29 điểm bắn pháo hoa so với kế hoạch đưa ra.

Hà Nội chỉ tổ chức bắn pháo hoa tại một điểm, hai trận địa ở quận Hoàn Kiếm từ 21 giờ 30 đến 21 giờ 45 ngày 10/10. Với 29 quận, huyện, thị xã còn lại của Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô đề xuất không tổ chức bắn pháo hoa.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đề nghị cắt giảm 29 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô để tập trung khắc phục ảnh hưởng bão số 3, góp sức ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ… Ảnh minh họa: TL

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho hay lượng đạn pháo hoa và các nhiệm vụ triển khai vẫn thực hiện theo đúng Kế hoạch 201/2024 của TP. Lượng đạn pháo hoa (cả tầm cao và tầm thấp) cho trận địa trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới và trận địa trước Bưu điện Hà Nội vẫn giữ nguyên, mỗi nơi 600 quả.

Trước đó, theo kế hoạch, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024), TP Hà Nội dự kiến tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm bắn, 31 trận địa.

Trong đó có một trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật, tám trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và 22 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp.