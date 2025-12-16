Thủ dâm ở tuổi mãn kinh có lợi gì cho sức khỏe của chị em?

Thủ dâm là một hành vi tình dục bình thường và lành mạnh, giúp thỏa mãn nhu cầu sinh lý cá nhân. Đối với phụ nữ ở giai đoạn mãn kinh , việc này càng trở nên có ý nghĩa hơn do những thay đổi về nội tiết tố và sức khỏe.

1. Lợi ích của thủ dâm khi mãn kinh

Thủ dâm là một phương pháp hữu ích để đối phó với các triệu chứng mãn kinh.

Thủ dâm là một cách tuyệt vời để duy trì và cải thiện chất lượng cuộc sống tình dục, đặc biệt khi các vấn đề liên quan đến mãn kinh xuất hiện.

Cải thiện sức khỏe vùng kín

Sự suy giảm estrogen sau mãn kinh dẫn đến tình trạng khô và mỏng âm đạo (teo âm đạo), gây đau rát khi quan hệ. Thủ dâm, đặc biệt khi đạt cực khoái, giúp tăng lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục. Sự tăng cường lưu thông máu này giúp duy trì độ đàn hồi và thúc đẩy sự bôi trơn tự nhiên của âm đạo, giảm bớt sự khó chịu. Hoạt động tình dục, bao gồm cả thủ dâm, giúp giữ cho các mô âm đạo khỏe mạnh và ít bị co hẹp, làm giảm đau khi giao hợp.

Lợi ích về sức khỏe tinh thần và thể chất

Khi đạt cực khoái, cơ thể giải phóng các hormone "hạnh phúc" như endorphin và oxytocin. Các hormone này có tác dụng giảm đau, thư giãn, cải thiện tâm trạng, giảm lo lắng và trầm cảm - những vấn đề thường gặp trong thời kỳ mãn kinh. Cảm giác thư giãn sâu sau khi cực khoái giúp phụ nữ dễ đi vào giấc ngủ và có giấc ngủ sâu hơn.

Mãn kinh thường đi kèm với giảm ham muốn tình dục. Thủ dâm là cách để duy trì sự kích thích, tăng cường phản ứng tình dục và giúp phụ nữ khám phá/hiểu rõ cơ thể mình hơn, từ đó cải thiện ham muốn và sự tự tin trong đời sống tình dục với bạn đời. Tương tự như tập thể dục nhẹ, thủ dâm làm tăng nhịp tim và lưu thông máu, có lợi cho hệ tuần hoàn.

2. Những rủi ro tiềm ẩn nếu lạm dụng và thủ dâm sai cách

Theo ThS.BS Phùng Anh Tuấn, giảng viên trường Đại học Phenikaa, thủ dâm cũng giúp sản sinh chất dẫn truyền thần kinh dopamine là một chất giúp tăng cường hạnh phúc, cảm giác thỏa mãn. Tuy nhiên, lạm dụng thủ dâm quá mức lại gây tác động xấu đến não bộ. Nếu thực hiện quá mức hoặc sai cách, phụ nữ mãn kinh có thể gặp phải một số vấn đề:

Tổn thương vùng kín: Sử dụng động tác thô bạo hoặc dụng cụ không vệ sinh, không an toàn có thể gây trầy xước niêm mạc âm đạo (do âm đạo mỏng manh hơn sau mãn kinh) và tăng nguy cơ nhiễm trùng phụ khoa. Lưu ý: Luôn sử dụng chất bôi trơn gốc nước hoặc silicone để giảm ma sát, đặc biệt khi âm đạo bị khô .

Ảnh hưởng tâm lý: Thủ dâm quá đà có thể dẫn đến mệt mỏi thể chất, suy nhược tinh thần, và trong một số trường hợp hiếm hoi, có thể gây mất hứng thú với quan hệ tình dục thực tế hoặc cô lập bản thân nếu trở thành một sự nghiện cưỡng chế.

3. Lời khuyên

Để thủ dâm mang lại lợi ích tối đa khi mãn kinh, bạn nên:

Sử dụng chất bôi trơn: Đây là điều quan trọng nhất do tình trạng khô âm đạo phổ biến. Chọn loại chất bôi trơn gốc nước hoặc silicone an toàn.

Vệ sinh sạch sẽ : Rửa tay sạch trước và sau khi thủ dâm. Nếu sử dụng đồ chơi tình dục (sex toy), cần đảm bảo chúng được vệ sinh cẩn thận trước và sau mỗi lần dùng.

Nhẹ nhàng: Thực hiện các động tác vuốt ve nhẹ nhàng, tránh dùng lực quá mạnh hoặc thô bạo để không làm tổn thương niêm mạc.

Điều độ: Duy trì tần suất hợp lý, không để việc này ảnh hưởng đến công việc, các mối quan hệ xã hội hay gây mệt mỏi về thể chất.

Tóm lại, thủ dâm là một hoạt động tình dục lành mạnh, mang tính cá nhân và có lợi ích thiết thực trong việc duy trì sức khỏe sinh lý và tinh thần ở phụ nữ mãn kinh. Điều quan trọng là thực hiện một cách an toàn, vệ sinh và có chừng mực.

