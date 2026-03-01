Hộ kinh doanh bán hàng online kê khai, nộp thuế như nào từ năm 2026

Căn cứ khoản 4 Điều 13 Luật Quản lý thuế 2025, lộ trình thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hộ kinh doanh hoạt động trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số sẽ chính thức thay đổi từ ngày 1.1.2026. Cụ thể:

- Trường hợp có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán, chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác (trong nước hoặc nước ngoài) có trách nhiệm khấu trừ, khai thay và nộp thay số thuế đã khấu trừ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

- Trường hợp có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác không có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trực tiếp khai thuế, tính thuế và nộp thuế theo quy định.

Như vậy, điểm mới đáng chú ý nhất về việc kê khai, nộp thuế của hộ kinh doanh hiện nay là việc phân định trách nhiệm dựa trên tính năng của nền tảng kinh doanh. Đối với các nền tảng thương mại điện tử hoặc nền tảng số có chức năng đặt hàng và thanh toán trực tuyến, chủ quản nền tảng (bao gồm cả đơn vị trong nước và nước ngoài) có trách nhiệm khấu trừ, khai thay và nộp thay số thuế cho hộ kinh doanh.

Ngược lại, tại các nền tảng không có chức năng đặt hàng và thanh toán trực tuyến, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải trực tiếp thực hiện việc khai, tính và nộp thuế theo quy định hiện hành.

