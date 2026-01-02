Những gương mặt giới trẻ có thành tích nổi bật năm 2025
"Nhà sử học nhỏ tuổi”, nữ chuyên gia công nghệ Việt đầu tiên của Google, Quán quân Olympia, nam sinh đạt SAT top 1% thế giới... là những gương mặt có thành tích nổi bật trong năm qua.
"Nhà sử học nhỏ tuổi"
Năm qua, em Nguyễn Hoàng Tuyết Trân - đạt danh hiệu "Nhà sử học nhỏ tuổi" tỉnh Bình Dương, Liên đội trưởng Trường THCS Đông Hòa, thành phố Dĩ An vinh dự đại diện cho 500 đại biểu thiếu nhi xuất sắc tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ X đọc báo công dâng Bác.
Nguyễn Hoàng Tuyết Trân là một đội viên tiêu biểu của thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương với nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đội. Em đã 7 năm liền là học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm đạt danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ" cấp Liên đội (từ 2019 đến 2025) và luôn được ghi nhận là học sinh tích cực tham gia các hoạt động phong trào.
Trước đó, em từng được công nhận là “Nhà sử học nhỏ tuổi” cấp tỉnh Bình Dương. Không chỉ đơn thuần là cuộc thi kiến thức, danh hiệu “Nhà sử học nhỏ tuổi” là sự ghi nhận về tinh thần học hỏi, hiểu biết sâu sắc về văn hóa - lịch sử Việt Nam, về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh.
Nữ chuyên gia công nghệ người Việt đầu tiên của Google
Từ một cô bé say mê các cuộc thi Tin học không chuyên, đến một trưởng nhóm AI tại công ty công nghệ quốc tế, chị Nguyễn Khánh Linh (SN 1991) đã trở thành cô gái Việt đầu tiên được lựa chọn làm chuyên gia công nghệ - mạng lưới chuyên gia Google Developer Expert (GDE) của Google.
Từ nhỏ, chị đã luôn hứng thú với những bộ phim hay tin tức về khoa học viễn tưởng và công nghệ. Lúc đó, chị chỉ nghĩ máy tính là một cỗ máy thú vị để mình khám phá, nghịch ngợm và chơi điện tử, cho đến khi đọc được những câu chuyện về cách công nghệ có thể làm được nhiều điều vượt xa tưởng tượng của con người, hay những chương trình AI bắt đầu có thể tương tác một cách thông minh hơn.
Lần đầu tiên chị lập trình là vào năm lớp 8, tầm năm 2004 - 2005. Qua từng dòng mã, từng thử nghiệm nhỏ, chị dần thấy được sức mạnh của công nghệ trong việc giải quyết những bài toán thú vị, và quan trọng hơn, kích thích trí tò mò không ngừng.
Cho đến hiện tại, nếu không tính những lần tự mày mò từ nhỏ mà chỉ tính đến lần đầu tiên thực tập, chị đã có hơn 14 năm kinh nghiệm tổng thể với những năm đầu làm việc trong ngành lập trình, và sau đó rẽ sang hướng về học máy và trí tuệ nhân tạo.
Trở thành tiến sĩ từ đồi chè của mẹ
Sinh ra nơi miền biên giới, kinh tế chủ yếu từ việc bán chè, chị Đặng Thị Loan (SN 1994, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đã nỗ lực không ngừng nghỉ để đặt chân đến Nhật Bản và chinh phục bằng tiến sĩ Thú y tại Đại học Tokyo .
Trước đó, sống trong gia đình có 4 anh chị em tại xã biên giới giáp Lào, chị Đặng Thị Loan sớm quen với sự lam lũ, vất vả. Năm chị học lớp 9, biến cố xảy ra khi bố gặp tai nạn và mất khả năng sử dụng tay trái. Kinh tế gia đình từ đó phụ thuộc vào sức lao động của mẹ nhờ việc trồng chè.
Sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ của cô gái trẻ đã được công nhận khi đầu năm 2020, chị chính thức thi đậu và nhập học chương trình thạc sĩ tại Đại học Tokyo với hai học bổng cùng lúc. Yên tâm về mặt tài chính, chị Loan dồn tâm sức vào việc học, nghiên cứu, và làm trợ giảng cho các lớp học của trường. Hai năm sau, đúng hạn, chị tốt nghiệp thạc sĩ với bài luận văn được đánh giá cao.
Nhờ điểm luận văn tốt, chị Loan đăng ký học tiến sĩ và được chấp nhận chỉ sau buổi phỏng vấn dài 10 phút cùng với học bổng toàn phần của Bộ Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (2022 - 2025).
Tháng 3 vừa rồi, khi chính thức cầm tấm bằng tiến sĩ Thú y trên tay và nhìn lại hành trình dài cố gắng, chị thầm cảm ơn bản thân vì đã luôn kiên trì và không gục ngã trước những lần khó khăn.
Hiện tại, chị Loan đang tiếp tục nghiên cứu với vai trò là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Phòng thí nghiệm Kiểm soát bệnh truyền nhiễm của Đại học Tokyo. Đồng thời, chị cũng đang tìm kiếm cơ hội trở về Việt Nam để cống hiến và làm việc.
Tiến sĩ guitar đưa âm nhạc Việt vươn ra thế giới
TS. Trần Tuấn An (SN 1992, TP Hà Nội) - người đã có gần 20 năm biểu diễn trên những sân khấu lớn của Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ và đang tổ chức trại hè cho các bạn trẻ yêu guitar tại Việt Nam.
Hiện tại, TS. Trần Tuấn An đang đảm nhận công việc giảng dạy ở 3 trường đại học ở Chicago, Mỹ, phụ trách lớp guitar chính cùng với một số môn phụ trợ như kỹ năng biểu diễn, lịch sử và văn hóa guitar, hay các lớp học nhóm.
Tại Northern Illinois University (NIU), ngoài việc giảng dạy, anh là Giám đốc Nghệ thuật của chuỗi hòa nhạc guitar quốc tế. Ở University of Illinois Chicago (UIC), đây là trường công lập lớn nằm ngay trong thành phố, nên sinh viên đến từ nhiều hoàn cảnh đa dạng. Anh chú trọng việc xây dựng nền tảng chắc chắn và hỗ trợ từng bạn phát triển theo khả năng riêng...
Đặc biệt hơn cả, khi anh biểu diễn những tác phẩm Việt Nam, sinh viên sẽ thấy được tầm quan trọng của việc theo đuổi điều mình yêu thích, và cách mỗi nghệ sĩ có thể khẳng định bản sắc riêng thay vì chỉ bắt chước những gì đã có sẵn trong giới guitar. Từ đó, anh muốn góp phần mở rộng “kho tàng guitar cổ điển” để nó không chỉ gói gọn trong âm nhạc châu Âu, mà còn phản ánh nhiều nền văn hóa khác nhau.
Nam sinh có điểm SAT top 1% thế giới
Bài luận viết về ông nội - một người lính thời kháng chiến chống Pháp đã giúp nam sinh Mai Xuân Khôi (ở TP HCM) ghi dấu ấn với hội đồng tuyển sinh của Đại học Johns Hopkins. Theo US News, đây là ngôi trường đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng đại học Mỹ của US với tỉ lệ chấp nhận nhiều năm qua chỉ ở mức 7 - 8% trong tổng số ứng viên.
Khôi cũng ghi điểm bởi hồ sơ nổi bật, đạt điểm A* (mức cao nhất) cả 7 môn thuộc chương trình IGCSE (chứng chỉ giáo dục phổ thông quốc tế), 1580/1600 SAT (thuộc top 1% thế giới) và IELTS 8.5. Ngoài ra, em cũng giành cú đúp huy chương Vàng môn Toán, huy chương Bạc môn Khoa học tại Olympic STEM quốc tế.
Quán quân Đường lên đỉnh Olympia
Trần Bùi Bảo Khánh - học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.
Năm học lớp 10, Bảo Khánh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và Giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố môn Sinh học.
Năm lớp 11, nam sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; Giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố môn Sinh học; Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Khoa học tự nhiên 2025 (HSGS Olympiad). Năm học 2025-2026 (Lớp 12), Bảo Khánh giành giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố môn Sinh học.
Nữ trinh sát có thành tích "khủng"
Bạn Đinh Vân Anh - học viên lớp B8D, chuyên ngành Trinh sát phòng, chống tội phạm về ma túy, Học viện Cảnh sát nhân dân tốt nghiệp với bảng thành tích xuất sắc như Bằng khen đạt Giải B cấp Bộ cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an nhân dân năm 2022; Bằng khen của Đoàn Thanh niên Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021-2022; Giải Nhất cấp học viện Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Phòng chống ma túy" năm 2021; Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Học viện Cảnh sát nhân dân năm học 2021 - 2022; Đạt Giải Nhì cuộc thi Nghiên cứu Khoa học cho sinh viên của Học viện cảnh sát nhân dân năm 2023...
Miễn học phí công lập toàn quốc: Dấu mốc lịch sử của ngành giáo dục năm 2025Giáo dục - 7 giờ trước
Năm 2025 khép lại với dấu mốc mang tính lịch sử của ngành giáo dục Việt Nam: Học sinh từ mầm non đến phổ thông công lập cả nước được miễn học phí.
Nhiều trường top đầu Hà Nội công bố lịch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027Giáo dục - 10 giờ trước
Nhiều trường trung học cơ sở (THCS) ngoài công lập và trường chất lượng cao top đầu Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027. Chỉ tiêu hạn chế, tỷ lệ chọi cao, gây áp lực cho phụ huynh và học sinh.
Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lýGiáo dục - 11 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó quy định nhiều việc giáo viên sẽ không được làm. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Trường Đại học Việt Nhật thông báo phương án tuyển sinh đại học 2026Giáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Trường Đại học Việt Nhật thông báo xét tuyển đại học chính quy năm 2026. Việc xét tuyển được áp dụng với nhiều phương thức.
Hai kỷ lục Việt Nam và triết lý trường học hạnh phúc của thầy hiệu trưởngGiáo dục - 2 ngày trước
Hai lần lập kỷ lục Việt Nam, thầy hiệu trưởng Đào Chí Mạnh không nhận vinh quang cho mình mà chọn gieo vào học trò niềm tin và nghị lực về ngôi trường hạnh phúc.
Đề xuất học vượt cấp: Nếu không phát hiện sớm sẽ bỏ lỡ nhân tàiGiáo dục - 2 ngày trước
Trong bối cảnh Nghị quyết 71 nhấn mạnh phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, đề xuất thí điểm học vượt cấp của Thủ tướng Phạm Minh Chính đang thu hút sự quan tâm. Theo thầy Nguyễn Bá Tư - người nhiều năm trực tiếp huấn luyện đội tuyển Olympic quốc tế học vượt cấp cần triển khai có chọn lọc với cơ chế linh hoạt.
Email lúc 4 giờ sáng và hành trình từ một xã ở Đắk Lắk đến đại học hàng đầu PhápGiáo dục - 3 ngày trước
Thư trúng tuyển học bổng MixtAI của Đại học Paris-Saclay đến với Phước Quyền vào 4 giờ sáng, khi mà cậu gần như đã chuẩn bị tinh thần thêm một lần thất bại.
Học sinh Hà Nội nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngàyGiáo dục - 3 ngày trước
Học sinh tại Hà Nội được nghỉ Tết Dương lịch 2026 bốn ngày liên tiếp, thay vì một ngày theo thông báo trước đó.
Hiệu trưởng thông tin về hình thức kỷ luật nhóm học sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 8 ở Đà Nẵng phải nhập việnGiáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ nữ sinh lớp 8 Trường THCS Q.P ở Đà Nẵng bị đánh hội đồng phải nhập viện, Hiệu trưởng nhà trường cho biết các học sinh tham gia đánh bạn bị kỷ luật mức cao nhất.
Cậu bé 10 tuổi giành huy chương siêu trí nhớ thế giới, đọc nhanh 3.000 từ/phútGiáo dục - 4 ngày trước
Chỉ sau 1 tháng ôn luyện, tốc độ đọc của Nhật Nam đạt ngưỡng 3.000 từ/phút, giúp em giành huy chương đồng tại Giải vô địch Siêu trí nhớ Thế giới lần thứ 34.
Lại xảy ra việc nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập việnGiáo dục
GĐXH - Liên quan vụ nữ sinh lớp 8 ở Đà Nẵng bị đánh hội đồng phải nhập viện, lãnh đạo địa phương cho biết công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.