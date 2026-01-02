Những gương mặt giới trẻ có thành tích nổi bật năm 2025

"Nhà sử học nhỏ tuổi"

Năm qua, em Nguyễn Hoàng Tuyết Trân - đạt danh hiệu "Nhà sử học nhỏ tuổi" tỉnh Bình Dương, Liên đội trưởng Trường THCS Đông Hòa, thành phố Dĩ An vinh dự đại diện cho 500 đại biểu thiếu nhi xuất sắc tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ X đọc báo công dâng Bác.

Nguyễn Hoàng Tuyết Trân là một đội viên tiêu biểu của thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương với nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đội. Em đã 7 năm liền là học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm đạt danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ" cấp Liên đội (từ 2019 đến 2025) và luôn được ghi nhận là học sinh tích cực tham gia các hoạt động phong trào.

Trước đó, em từng được công nhận là “Nhà sử học nhỏ tuổi” cấp tỉnh Bình Dương. Không chỉ đơn thuần là cuộc thi kiến thức, danh hiệu “Nhà sử học nhỏ tuổi” là sự ghi nhận về tinh thần học hỏi, hiểu biết sâu sắc về văn hóa - lịch sử Việt Nam, về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Em Nguyễn Hoàng Tuyết Trân.

Nữ chuyên gia công nghệ người Việt đầu tiên của Google

Từ một cô bé say mê các cuộc thi Tin học không chuyên, đến một trưởng nhóm AI tại công ty công nghệ quốc tế, chị Nguyễn Khánh Linh (SN 1991) đã trở thành cô gái Việt đầu tiên được lựa chọn làm chuyên gia công nghệ - mạng lưới chuyên gia Google Developer Expert (GDE) của Google.

Chị Nguyễn Khánh Linh trở thành cô gái Việt đầu tiên được lựa chọn làm chuyên gia công nghệ - mạng lưới chuyên gia Google Developer Expert (GDE) của Google.

Từ nhỏ, chị đã luôn hứng thú với những bộ phim hay tin tức về khoa học viễn tưởng và công nghệ. Lúc đó, chị chỉ nghĩ máy tính là một cỗ máy thú vị để mình khám phá, nghịch ngợm và chơi điện tử, cho đến khi đọc được những câu chuyện về cách công nghệ có thể làm được nhiều điều vượt xa tưởng tượng của con người, hay những chương trình AI bắt đầu có thể tương tác một cách thông minh hơn.

Lần đầu tiên chị lập trình là vào năm lớp 8, tầm năm 2004 - 2005. Qua từng dòng mã, từng thử nghiệm nhỏ, chị dần thấy được sức mạnh của công nghệ trong việc giải quyết những bài toán thú vị, và quan trọng hơn, kích thích trí tò mò không ngừng.

Cho đến hiện tại, nếu không tính những lần tự mày mò từ nhỏ mà chỉ tính đến lần đầu tiên thực tập, chị đã có hơn 14 năm kinh nghiệm tổng thể với những năm đầu làm việc trong ngành lập trình, và sau đó rẽ sang hướng về học máy và trí tuệ nhân tạo.

Trở thành tiến sĩ từ đồi chè của mẹ

Sinh ra nơi miền biên giới, kinh tế chủ yếu từ việc bán chè, chị Đặng Thị Loan (SN 1994, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đã nỗ lực không ngừng nghỉ để đặt chân đến Nhật Bản và chinh phục bằng tiến sĩ Thú y tại Đại học Tokyo .

Trước đó, sống trong gia đình có 4 anh chị em tại xã biên giới giáp Lào, chị Đặng Thị Loan sớm quen với sự lam lũ, vất vả. Năm chị học lớp 9, biến cố xảy ra khi bố gặp tai nạn và mất khả năng sử dụng tay trái. Kinh tế gia đình từ đó phụ thuộc vào sức lao động của mẹ nhờ việc trồng chè.

Sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ của cô gái trẻ đã được công nhận khi đầu năm 2020, chị chính thức thi đậu và nhập học chương trình thạc sĩ tại Đại học Tokyo với hai học bổng cùng lúc. Yên tâm về mặt tài chính, chị Loan dồn tâm sức vào việc học, nghiên cứu, và làm trợ giảng cho các lớp học của trường. Hai năm sau, đúng hạn, chị tốt nghiệp thạc sĩ với bài luận văn được đánh giá cao.

Nhờ điểm luận văn tốt, chị Loan đăng ký học tiến sĩ và được chấp nhận chỉ sau buổi phỏng vấn dài 10 phút cùng với học bổng toàn phần của Bộ Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (2022 - 2025).

Tháng 3 vừa rồi, khi chính thức cầm tấm bằng tiến sĩ Thú y trên tay và nhìn lại hành trình dài cố gắng, chị thầm cảm ơn bản thân vì đã luôn kiên trì và không gục ngã trước những lần khó khăn.

Chị Đặng Thị Loan trong ngày tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Tokyo, Nhật Bản.

Hiện tại, chị Loan đang tiếp tục nghiên cứu với vai trò là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Phòng thí nghiệm Kiểm soát bệnh truyền nhiễm của Đại học Tokyo. Đồng thời, chị cũng đang tìm kiếm cơ hội trở về Việt Nam để cống hiến và làm việc.

Tiến sĩ guitar đưa âm nhạc Việt vươn ra thế giới

TS. Trần Tuấn An (SN 1992, TP Hà Nội) - người đã có gần 20 năm biểu diễn trên những sân khấu lớn của Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ và đang tổ chức trại hè cho các bạn trẻ yêu guitar tại Việt Nam.

Hiện tại, TS. Trần Tuấn An đang đảm nhận công việc giảng dạy ở 3 trường đại học ở Chicago, Mỹ, phụ trách lớp guitar chính cùng với một số môn phụ trợ như kỹ năng biểu diễn, lịch sử và văn hóa guitar, hay các lớp học nhóm.

Tại Northern Illinois University (NIU), ngoài việc giảng dạy, anh là Giám đốc Nghệ thuật của chuỗi hòa nhạc guitar quốc tế. Ở University of Illinois Chicago (UIC), đây là trường công lập lớn nằm ngay trong thành phố, nên sinh viên đến từ nhiều hoàn cảnh đa dạng. Anh chú trọng việc xây dựng nền tảng chắc chắn và hỗ trợ từng bạn phát triển theo khả năng riêng...

Đặc biệt hơn cả, khi anh biểu diễn những tác phẩm Việt Nam, sinh viên sẽ thấy được tầm quan trọng của việc theo đuổi điều mình yêu thích, và cách mỗi nghệ sĩ có thể khẳng định bản sắc riêng thay vì chỉ bắt chước những gì đã có sẵn trong giới guitar. Từ đó, anh muốn góp phần mở rộng “kho tàng guitar cổ điển” để nó không chỉ gói gọn trong âm nhạc châu Âu, mà còn phản ánh nhiều nền văn hóa khác nhau.

TS. Trần Tuấn An.

Nam sinh có điểm SAT top 1% thế giới

Bài luận viết về ông nội - một người lính thời kháng chiến chống Pháp đã giúp nam sinh Mai Xuân Khôi (ở TP HCM) ghi dấu ấn với hội đồng tuyển sinh của Đại học Johns Hopkins. Theo US News, đây là ngôi trường đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng đại học Mỹ của US với tỉ lệ chấp nhận nhiều năm qua chỉ ở mức 7 - 8% trong tổng số ứng viên.

Khôi cũng ghi điểm bởi hồ sơ nổi bật, đạt điểm A* (mức cao nhất) cả 7 môn thuộc chương trình IGCSE (chứng chỉ giáo dục phổ thông quốc tế), 1580/1600 SAT (thuộc top 1% thế giới) và IELTS 8.5. Ngoài ra, em cũng giành cú đúp huy chương Vàng môn Toán, huy chương Bạc môn Khoa học tại Olympic STEM quốc tế.

Mai Xuân Khôi hiện đang học tại Đại học Johns Hopkins.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia

Trần Bùi Bảo Khánh - học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Năm học lớp 10, Bảo Khánh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và Giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố môn Sinh học.

Năm lớp 11, nam sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; Giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố môn Sinh học; Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Khoa học tự nhiên 2025 (HSGS Olympiad). Năm học 2025-2026 (Lớp 12), Bảo Khánh giành giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố môn Sinh học.

Trần Bùi Bảo Khánh trở thành quán quân Olympia 2025, mang về chiếc vòng nguyệt quế thứ hai cho Trường THPT chuyên Hà Nội.

Nữ trinh sát có thành tích "khủng"

Bạn Đinh Vân Anh - học viên lớp B8D, chuyên ngành Trinh sát phòng, chống tội phạm về ma túy, Học viện Cảnh sát nhân dân tốt nghiệp với bảng thành tích xuất sắc như Bằng khen đạt Giải B cấp Bộ cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an nhân dân năm 2022; Bằng khen của Đoàn Thanh niên Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021-2022; Giải Nhất cấp học viện Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Phòng chống ma túy" năm 2021; Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Học viện Cảnh sát nhân dân năm học 2021 - 2022; Đạt Giải Nhì cuộc thi Nghiên cứu Khoa học cho sinh viên của Học viện cảnh sát nhân dân năm 2023...