Chân váy lụa đang trở lại "gây sốt" hè 2026
Có những món đồ cứ đến mùa hè lại được yêu thích trở lại, và chân váy lụa là một trong số đó.
Áo thun trắng và chân váy lụa: Công thức đơn giản nhưng chưa bao giờ lỗi mốt
Nếu không biết mặc gì với chân váy lụa, áo thun trắng luôn là lựa chọn an toàn nhất.
Sự đối lập giữa chất liệu mềm mại của váy lụa và vẻ khỏe khoắn của áo thun tạo nên tổng thể rất hài hòa. Đây cũng là kiểu phối được nhiều fashionista yêu thích vì vừa trẻ trung vừa không quá điệu đà.
Một chiếc áo thun trắng form rộng sơ vin nhẹ cùng chân váy lụa màu kem hoặc màu pastel đã đủ tạo nên outfit vừa thanh lịch vừa thoải mái cho ngày hè.
Áo sơ mi rộng giúp outfit nhìn sang hơn
Những chiếc sơ mi oversized đang là "người bạn đồng hành" hoàn hảo của chân váy lụa trong năm nay.
Xu hướng hè 2026 ưu tiên các chất liệu nhẹ như linen hoặc cotton mỏng với những gam màu dịu mắt như trắng, xanh nhạt, vàng bơ hoặc hồng phấn.
Nhiều cô gái chọn cách:
• Buông tự nhiên một bên vạt áo
• Sơ vin nửa thân trước
• Mặc mở vài cúc tạo cảm giác thoải mái
Kiểu phối này mang lại vẻ đẹp rất hiện đại, vừa phù hợp đi làm vừa có thể mặc đi cà phê hay du lịch.
Tank top và chân váy lụa là bộ đôi của mùa hè
Mỗi khi thời tiết nóng bức, tank top lại trở thành món đồ được nhắc đến nhiều nhất.
Khi kết hợp cùng chân váy lụa, phần thân trên gọn gàng giúp tổng thể cân đối và thanh thoát hơn. Đây cũng là công thức thường xuất hiện trên các tài khoản thời trang Hàn Quốc và Pháp thời gian gần đây.
Các màu tank top dễ mặc nhất gồm:
• Trắng
• Đen
• Nâu mocha
• Xám nhạt
Chỉ cần thêm một đôi sandal quai mảnh hoặc giày bệt là outfit đã đủ nổi bật.
Chân váy lụa không còn chỉ dành cho những dịp đặc biệt
Trước đây nhiều người cho rằng chân váy lụa khá "khó mặc" hoặc chỉ phù hợp với những dịp cần ăn diện. Tuy nhiên, xu hướng hè 2026 lại cho thấy điều ngược lại.
Khi được phối cùng những món đồ đơn giản như áo thun, sơ mi hay tank top, chân váy lụa trở nên gần gũi và dễ ứng dụng hơn rất nhiều.
Có lẽ vì thế mà mùa hè năm nay, đây đang là một trong những món đồ được nhiều cô gái lựa chọn nhất. Vừa đủ nữ tính, vừa đủ thanh lịch, lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng đúng tinh thần của những ngày nắng đẹp.
'Bạn gái màn ảnh' của Trấn Thành vừa quyết định thi Miss Grand Việt Nam có nhan sắc ra sao?Thời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Rapper Pháo, cô gái vào vai người yêu của Trấn Thành trong phim ngắn ca nhạc "Thỏ ơi", mới đây gây chú ý khi quyết định đăng ký tham gia Miss Grand Vietnam. Bên cạnh tài năng âm nhạc đã được khẳng định, nữ rapper quê Tuyên Quang còn sở hữu nhan sắc và vóc dáng nổi bật. Ngoài đời, sắc vóc của Pháo hiện ra sao?
Quần short màu sắc “khuấy đảo” tủ đồ mùa hè của các cô nàngThời trang - 3 ngày trước
Mùa hè luôn là thời điểm lý tưởng để các cô gái làm mới phong cách bằng những món đồ mang tinh thần trẻ trung, thoải mái và đầy năng lượng. Không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu khi mặc, những chiếc quần short màu sắc còn giúp tổng thể trang phục trở nên nổi bật và giàu sức sống hơn.
Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' có nhan sắc bền bỉ theo thời gian dù đã bước vào tuổi trung niênThời trang - 3 ngày trước
GĐXH - Thủy Tiên - nữ diễn viên nổi tiếng qua phim "Vị đắng tình yêu", từng gây tiếng vang ở thập niên 90 nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, đậm chất phụ nữ Hà thành xưa. Ở tuổi trung niên, chị vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và cuốn hút.
Hè 2026: Chỉ cần thêm vài món đồ này, outfit đã trẻ lại xinh hơn hẳnThời trang - 4 ngày trước
Có một điểm khá thú vị trong thời trang hè năm nay: nhiều cô gái không còn cố mặc thật nổi bật mà ưu tiên những món đồ đơn giản nhưng giúp tổng thể nhìn tươi và có sức sống hơn.
Nhan sắc tuổi 30 của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh NguyễnThời trang - 4 ngày trước
GĐXH - Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, ở tuổi 30 sở hữu nhan sắc gợi cảm cùng phong cách thời trang sành điệu, sang trọng.
Sau 16 năm đăng quang HHVN, người đẹp Hà thành này vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung nhờ giảm cân đúng cáchThời trang - 5 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Việt Nam 2010 - Ngọc Hân sau khi sinh nở đã giảm được 5kg, bí quyết của cô là gì?
Ngô Thanh Vân diện cả 'cây' đồ hiệu đắt giá gây chú ý ở Hàn QuốcĐẹp - 6 ngày trước
GĐXH - Ngô Thanh Vân xuất hiện lộng lẫy với bộ trang phục Chanel đắt giá tại show Métiers d’Art 2026 ở Seoul.
Chán màu nail trung tính nhưng ngại sặc sỡ vì quá nổi bật, hãy thử màu vàng bơThời trang - 1 tuần trước
Nail màu vàng bơ sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời để các nàng thử nghiệm thay đổi phong cách. Màu vàng bơ mang đến cảm giác mềm mại và bông xốp như lớp kem trứng trên ly café. Và nó trông tuyệt đẹp trên móng tay, khi bạn sáng tạo thêm những chi tiết 3D nhỏ nhắn, dễ thương.
Hậu ly hôn chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh ngày càng nóng bỏngThời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Diệp Lâm Anh sau hơn 4 năm chia tay chồng cũ là thiếu gia Phạm Nghiêm Đức không chỉ có sự nghiệp ngày càng thăng hoa mà còn sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhờ chăm chỉ siết cân và giữ dáng.
Quần ống rộng mặc với áo gì để nhìn cao và sang hơn?Thời trang - 1 tuần trước
Quần ống rộng vẫn là món đồ được mặc nhiều nhất mỗi khi hè đến vì vừa thoải mái vừa dễ che khuyết điểm.
Nhan sắc tuổi 30 của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh NguyễnThời trang
GĐXH - Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, ở tuổi 30 sở hữu nhan sắc gợi cảm cùng phong cách thời trang sành điệu, sang trọng.