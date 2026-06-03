Chân váy lụa đang trở lại "gây sốt" hè 2026

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Áo thun trắng và chân váy lụa: Công thức đơn giản nhưng chưa bao giờ lỗi mốt

Nếu không biết mặc gì với chân váy lụa, áo thun trắng luôn là lựa chọn an toàn nhất.

Sự đối lập giữa chất liệu mềm mại của váy lụa và vẻ khỏe khoắn của áo thun tạo nên tổng thể rất hài hòa. Đây cũng là kiểu phối được nhiều fashionista yêu thích vì vừa trẻ trung vừa không quá điệu đà.

Một chiếc áo thun trắng form rộng sơ vin nhẹ cùng chân váy lụa màu kem hoặc màu pastel đã đủ tạo nên outfit vừa thanh lịch vừa thoải mái cho ngày hè.

Áo sơ mi rộng giúp outfit nhìn sang hơn

Những chiếc sơ mi oversized đang là "người bạn đồng hành" hoàn hảo của chân váy lụa trong năm nay.

Xu hướng hè 2026 ưu tiên các chất liệu nhẹ như linen hoặc cotton mỏng với những gam màu dịu mắt như trắng, xanh nhạt, vàng bơ hoặc hồng phấn.

Nhiều cô gái chọn cách:

• Buông tự nhiên một bên vạt áo

• Sơ vin nửa thân trước

• Mặc mở vài cúc tạo cảm giác thoải mái

Kiểu phối này mang lại vẻ đẹp rất hiện đại, vừa phù hợp đi làm vừa có thể mặc đi cà phê hay du lịch.

Tank top và chân váy lụa là bộ đôi của mùa hè

Mỗi khi thời tiết nóng bức, tank top lại trở thành món đồ được nhắc đến nhiều nhất.

Khi kết hợp cùng chân váy lụa, phần thân trên gọn gàng giúp tổng thể cân đối và thanh thoát hơn. Đây cũng là công thức thường xuất hiện trên các tài khoản thời trang Hàn Quốc và Pháp thời gian gần đây.

Các màu tank top dễ mặc nhất gồm:

• Trắng

• Đen

• Nâu mocha

• Xám nhạt

Chỉ cần thêm một đôi sandal quai mảnh hoặc giày bệt là outfit đã đủ nổi bật.

Chân váy lụa không còn chỉ dành cho những dịp đặc biệt

Trước đây nhiều người cho rằng chân váy lụa khá "khó mặc" hoặc chỉ phù hợp với những dịp cần ăn diện. Tuy nhiên, xu hướng hè 2026 lại cho thấy điều ngược lại.

Khi được phối cùng những món đồ đơn giản như áo thun, sơ mi hay tank top, chân váy lụa trở nên gần gũi và dễ ứng dụng hơn rất nhiều.

Có lẽ vì thế mà mùa hè năm nay, đây đang là một trong những món đồ được nhiều cô gái lựa chọn nhất. Vừa đủ nữ tính, vừa đủ thanh lịch, lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng đúng tinh thần của những ngày nắng đẹp.