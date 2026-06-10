'Nữ hoàng Wushu' đóng phim của Johnny Trí Nguyễn ở đời thực có gu thời trang 'hack tuổi'
GĐXH - Thúy Hiền đã ở trung niên nhưng vẫn có gu thời trang trẻ trung, khiến khán giả quên tuổi thật của cô.
Thúy Hiền là một trong những vận động viên xuất sắc nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam. Năm 1993, khi mới 14 tuổi, cô đã trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng tại Giải vô địch Wushu thế giới. Trong sự nghiệp thi đấu kéo dài hơn một thập kỷ, Nguyễn Thúy Hiền giành được: 7 huy chương vàng Giải vô địch Wushu thế giới; 15 huy chương tại các kỳ vô địch thế giới; 8 huy chương vàng SEA Games; Nhiều huy chương tại các giải vô địch châu Á và Á vận hội (ASIAD).
Với bảng thành tích nổi bật, bà được người hâm mộ ưu ái gọi là "Nữ hoàng Wushu" và được bình chọn là Vận động viên nữ xuất sắc nhất Việt Nam thế kỷ XX.
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