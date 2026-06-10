Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

'Nữ hoàng Wushu' đóng phim của Johnny Trí Nguyễn ở đời thực có gu thời trang 'hack tuổi'

Thứ tư, 08:47 10/06/2026 | Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thúy Hiền đã ở trung niên nhưng vẫn có gu thời trang trẻ trung, khiến khán giả quên tuổi thật của cô.

'Nữ hoàng Wushu' đóng phim của Johnny Trí Nguyễn ở đời thực có gu thời trang 'hack tuổi' - Ảnh 1.'Nữ hoàng Wushu' Thúy Hiền và những góc khuất sau ánh hào quang

"Nữ hoàng Wushu" Thúy Hiền kể lại quãng thời gian trầm cảm nặng nề và góc khuất sau ánh hào quang.

'Nữ hoàng Wushu' đóng phim của Johnny Trí Nguyễn ở đời thực có gu thời trang 'hack tuổi' - Ảnh 1.

Thúy Hiền mới đây đã tham gia một dự án phim cổ trang với đầu tư hoành tráng mang tên "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh". Ở trên phim, "nữ hoàng Wushu" một thời vận dụng hết nội công võ thuật của mình, còn ở ngoài đời, cô lại rất thanh thoát và có gu thời trang trẻ đẹp.

'Nữ hoàng Wushu' đóng phim của Johnny Trí Nguyễn ở đời thực có gu thời trang 'hack tuổi' - Ảnh 2.

Thúy Hiền là một nữ tuyển thủ wushu xinh đẹp, tung hoành trên sàn đấu trong thập niên 1990 - 2000. Với nhan sắc và tài năng của mình, cô được giới truyền thông mệnh danh "Nữ hoàng Wushu" hay "Hoa khôi Wushu".

'Nữ hoàng Wushu' đóng phim của Johnny Trí Nguyễn ở đời thực có gu thời trang 'hack tuổi' - Ảnh 3.

Dù có sự nghiệp rực rỡ, song cuộc sống riêng của Thúy Hiền lại gập ghềnh. Sau những thăng trầm, hiện tại, ở tuổi ngoài 40, cô sống kín tiếng về đời tư.

'Nữ hoàng Wushu' đóng phim của Johnny Trí Nguyễn ở đời thực có gu thời trang 'hack tuổi' - Ảnh 4.

Thời gian gần đây, "nữ hoàng Wushu" đã xuất hiện trước công chúng nhiều hơn với các chương trình gameshow giải trí. Tại các sự kiện này, Thúy Hiền có hình ảnh đẹp và gây được thiện cảm với khán giả.

'Nữ hoàng Wushu' đóng phim của Johnny Trí Nguyễn ở đời thực có gu thời trang 'hack tuổi' - Ảnh 5.

Gu thời trang của Thúy Hiền ngày càng thăng hạng và khoe được vóc dáng đẹp. Trong ảnh, "nữ hoàng Wushu" diện đồ đen với áo cut cup sát nách gợi cảm và cá tính.

'Nữ hoàng Wushu' đóng phim của Johnny Trí Nguyễn ở đời thực có gu thời trang 'hack tuổi' - Ảnh 6.

Có vẻ, Thúy Hiền rất thích trang phục tối màu.

'Nữ hoàng Wushu' đóng phim của Johnny Trí Nguyễn ở đời thực có gu thời trang 'hack tuổi' - Ảnh 7.

Trong không gian khác, "nữ hoàng Wushu" trang nhã với bộ đồ tông màu trắng.

'Nữ hoàng Wushu' đóng phim của Johnny Trí Nguyễn ở đời thực có gu thời trang 'hack tuổi' - Ảnh 8.

Khi đi sự kiện, cô diện đầm trễ vai khoe khéo được vóc dáng thanh mảnh, gọn gàng.

'Nữ hoàng Wushu' đóng phim của Johnny Trí Nguyễn ở đời thực có gu thời trang 'hack tuổi' - Ảnh 9.

Với thiết kế đầm sát nách màu beige, Thúy Hiền tôn được vóc dáng hình chữ S gợi cảm.

'Nữ hoàng Wushu' đóng phim của Johnny Trí Nguyễn ở đời thực có gu thời trang 'hack tuổi' - Ảnh 10.

Có lúc, cựu vận động viên "hack tuổi" với trang phục cá tính với áo croptop khoe khéo vòng eo con kiến sexy.

Thúy Hiền là một trong những vận động viên xuất sắc nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam. Năm 1993, khi mới 14 tuổi, cô đã trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng tại Giải vô địch Wushu thế giới. Trong sự nghiệp thi đấu kéo dài hơn một thập kỷ, Nguyễn Thúy Hiền giành được: 7 huy chương vàng Giải vô địch Wushu thế giới; 15 huy chương tại các kỳ vô địch thế giới; 8 huy chương vàng SEA Games; Nhiều huy chương tại các giải vô địch châu Á và Á vận hội (ASIAD).

Với bảng thành tích nổi bật, bà được người hâm mộ ưu ái gọi là "Nữ hoàng Wushu" và được bình chọn là Vận động viên nữ xuất sắc nhất Việt Nam thế kỷ XX.

'Nữ hoàng Wushu' đóng phim của Johnny Trí Nguyễn ở đời thực có gu thời trang 'hack tuổi' - Ảnh 12.Kiểu tóc tém và loạt đầm nữ tính đặc trưng của 'nữ hoàng Wushu' Thúy Hiền

GĐXH - Trở lại làng giải trí sau nhiều năm vắng bóng, 'Nữ hoàng wushu' Thúy Hiền được nhiều người khen nhan sắc thăng hạng, vẫn trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi 45.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Những kiểu váy kéo dài chân cho nàng 1m5 học từ Hòa Minzy

Những kiểu váy kéo dài chân cho nàng 1m5 học từ Hòa Minzy

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Hiểu chiều cao hạn chế của mình, ngoài đời Hòa Minzy luôn lựa chọn những thiết kế không chỉ phù hợp vóc dáng mà còn giúp kéo dài chân. Những cô nàng 1m5 hoàn toàn có thể tự tin để khắc phục chiều cao khiêm tốn mà không cần "vay mượn" từ những đôi giày đế cao.

Nữ ca sĩ tuổi 37 vướng tin đồn hẹn hò 'trai đẹp' Trần Ngọc Vàng ngoài đời sở hữu sắc vóc ra sao?

Nữ ca sĩ tuổi 37 vướng tin đồn hẹn hò 'trai đẹp' Trần Ngọc Vàng ngoài đời sở hữu sắc vóc ra sao?

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi ly hôn Hoàng Touliver, Tóc Tiên tận hưởng cuộc sống độc thân với nhiều niềm vui, đồng thời gặt hái thêm thành công trong sự nghiệp. Mới đây, cô tiếp tục gây chú ý khi vướng tin đồn hẹn hò với nam diễn viên điển trai Trần Ngọc Vàng.

Những gợi ý phối đồ phong cách "cool girl", vừa dễ mặc lại có điểm nhấn

Những gợi ý phối đồ phong cách "cool girl", vừa dễ mặc lại có điểm nhấn

Thời trang - 3 ngày trước

Xu hướng ăn mặc của các tín đồ thời trang những ngày gần đây chính là dấu hiệu mở màn một mùa Hè tuyệt vời. Dù là đi biển cùng hội bạn, đi picnic hay chỉ nằm nhà săn sale online, ai cũng muốn mình trông xinh xẻo một chút.

3 nguyên tắc vàng giúp nữ ca sĩ 'ăn gian' chiều cao như 1,7m mà không cần đeo 'cà kheo' như Hoà Minzy

3 nguyên tắc vàng giúp nữ ca sĩ 'ăn gian' chiều cao như 1,7m mà không cần đeo 'cà kheo' như Hoà Minzy

Thời trang - 4 ngày trước

GĐXH - Nói đến nữ ca sĩ này, công chúng luôn coi cô là ví dụ điển hình trong việc lựa chọn thời trang như một công cụ hiệu quả để cải thiện tỉ lệ cơ thể mà không cần lạm dụng các đôi giày đế cao.

Sắc vóc ngoài đời của nữ NSƯT 39 tuổi vừa được đề cử vào danh sách người đẹp nhất thế giới

Sắc vóc ngoài đời của nữ NSƯT 39 tuổi vừa được đề cử vào danh sách người đẹp nhất thế giới

Thời trang - 5 ngày trước

GĐXH - NSƯT Kim Tuyến vừa gây chú ý khi được đề cử vào danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới.

Chân váy lụa đang trở lại "gây sốt" hè 2026

Chân váy lụa đang trở lại "gây sốt" hè 2026

Thời trang - 1 tuần trước

Có những món đồ cứ đến mùa hè lại được yêu thích trở lại, và chân váy lụa là một trong số đó.

'Bạn gái màn ảnh' của Trấn Thành vừa quyết định thi Miss Grand Việt Nam có nhan sắc ra sao?

'Bạn gái màn ảnh' của Trấn Thành vừa quyết định thi Miss Grand Việt Nam có nhan sắc ra sao?

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Rapper Pháo, cô gái vào vai người yêu của Trấn Thành trong phim ngắn ca nhạc "Thỏ ơi", mới đây gây chú ý khi quyết định đăng ký tham gia Miss Grand Vietnam. Bên cạnh tài năng âm nhạc đã được khẳng định, nữ rapper quê Tuyên Quang còn sở hữu nhan sắc và vóc dáng nổi bật. Ngoài đời, sắc vóc của Pháo hiện ra sao?

Quần short màu sắc “khuấy đảo” tủ đồ mùa hè của các cô nàng

Quần short màu sắc “khuấy đảo” tủ đồ mùa hè của các cô nàng

Thời trang - 1 tuần trước

Mùa hè luôn là thời điểm lý tưởng để các cô gái làm mới phong cách bằng những món đồ mang tinh thần trẻ trung, thoải mái và đầy năng lượng. Không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu khi mặc, những chiếc quần short màu sắc còn giúp tổng thể trang phục trở nên nổi bật và giàu sức sống hơn.

Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' có nhan sắc bền bỉ theo thời gian dù đã bước vào tuổi trung niên

Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' có nhan sắc bền bỉ theo thời gian dù đã bước vào tuổi trung niên

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Thủy Tiên - nữ diễn viên nổi tiếng qua phim "Vị đắng tình yêu", từng gây tiếng vang ở thập niên 90 nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, đậm chất phụ nữ Hà thành xưa. Ở tuổi trung niên, chị vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và cuốn hút.

Hè 2026: Chỉ cần thêm vài món đồ này, outfit đã trẻ lại xinh hơn hẳn

Hè 2026: Chỉ cần thêm vài món đồ này, outfit đã trẻ lại xinh hơn hẳn

Thời trang - 1 tuần trước

Có một điểm khá thú vị trong thời trang hè năm nay: nhiều cô gái không còn cố mặc thật nổi bật mà ưu tiên những món đồ đơn giản nhưng giúp tổng thể nhìn tươi và có sức sống hơn.

Xem nhiều

Những kiểu váy kéo dài chân cho nàng 1m5 học từ Hòa Minzy

Những kiểu váy kéo dài chân cho nàng 1m5 học từ Hòa Minzy

Thời trang

GĐXH - Hiểu chiều cao hạn chế của mình, ngoài đời Hòa Minzy luôn lựa chọn những thiết kế không chỉ phù hợp vóc dáng mà còn giúp kéo dài chân. Những cô nàng 1m5 hoàn toàn có thể tự tin để khắc phục chiều cao khiêm tốn mà không cần "vay mượn" từ những đôi giày đế cao.

Nhan sắc tuổi 30 của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Nhan sắc tuổi 30 của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Thời trang
Hậu ly hôn chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh ngày càng nóng bỏng

Hậu ly hôn chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh ngày càng nóng bỏng

Thời trang
Ngô Thanh Vân diện cả 'cây' đồ hiệu đắt giá gây chú ý ở Hàn Quốc

Ngô Thanh Vân diện cả 'cây' đồ hiệu đắt giá gây chú ý ở Hàn Quốc

Đẹp
Sắc vóc ngoài đời của nữ NSƯT 39 tuổi vừa được đề cử vào danh sách người đẹp nhất thế giới

Sắc vóc ngoài đời của nữ NSƯT 39 tuổi vừa được đề cử vào danh sách người đẹp nhất thế giới

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top