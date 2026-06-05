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3 nguyên tắc vàng giúp nữ ca sĩ 'ăn gian' chiều cao như 1,7m mà không cần đeo 'cà kheo' như Hoà Minzy

Thứ sáu, 10:43 05/06/2026 | Thời trang
Minh Nhật
Minh Nhật
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GĐXH - Nói đến nữ ca sĩ này, công chúng luôn coi cô là ví dụ điển hình trong việc lựa chọn thời trang như một công cụ hiệu quả để cải thiện tỉ lệ cơ thể mà không cần lạm dụng các đôi giày đế cao.

Ca sĩ Chi Pu sở hữu chiều cao khoảng 1m62, không thấp nhưng để trở thành một fashionista hoặc chinh phục được nhiều phong cách khác nhau thì cần chiều cao trên 1,7m. 

Tuy nhiên, nhiều năm qua, gu thời trang của Chi Pu luôn được đánh giá cao nhờ phối đồ thông minh, lựa chọn thiết kế phù hợp với vóc dáng, kết hợp thêm thần thái xinh đẹp, nổi bật vốn có đã khiến mỗi lần xuất hiện của giọng ca "Anh ơi ở lại" luôn ấn tượng và đáng nhớ. 

Chi Pu - Ảnh 1.

Chi Pu lọt thỏm giữa dàn mỹ nhân có chiều cao trên 1,7m trong một sự kiện thời trang của Gucci. Cô hài hước về chiều cao của mình: "Quên mang cái ghế theo".

Nói đến Chi Pu, công chúng luôn coi cô là ví dụ điển hình trong việc lựa chọn thời trang như một công cụ hiệu quả để cải thiện tỉ lệ cơ thể. Bằng cách lựa chọn trang phục, Chi Pu hầu như không cần lạm dụng các đôi giày đế cao. 

3 nguyên tắc "vàng" được Chi Pu thường xuyên áp dụng để kéo dài cơ thể

Ưu tiên trang phục dáng ngắn (Mini skirt/crop top)

Trong các bộ trang phục, Chi Pu thường chọn chân váy ngắn kết hợp cùng áo ôm sát hoặc crop top. Việc để lộ phần nhiều chân và tạo điểm nhấn ở vòng eo giúp phân chia tỉ lệ cơ thể rõ rệt, khiến đôi chân trông dài hơn đáng kể.

Sử dụng trang phục đồng bộ hoặc đơn sắc (Monochrome): 

Cách diện đồ "tông xuyệt tông" (ví dụ set váy áo cùng họa tiết/màu sắc) giúp tạo ra một đường thẳng liền mạch cho cơ thể, không bị ngắt quãng, từ đó tạo cảm giác thanh mảnh và cao ráo hơn. 

Trang phục ôm sát (Bodycon) và cắt xẻ 

Các thiết kế với chi tiết xẻ tà cao hoặc váy body ôm sát giúp tôn lên đường cong và tạo hiệu ứng thị giác kéo dài cơ thể, đặc biệt là khi kết hợp cùng giày cao gót.

Chi Pu - Ảnh 2.

Chi Pu - Ảnh 3.

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Chi Pu - Ảnh 5.

Chi Pu - Ảnh 6.

Chi Pu - Ảnh 7.

Chi Pu - Ảnh 8.

Chi Pu - Ảnh 9.

Chi Pu - Ảnh 10.

Phong cách giúp Chi Pu kéo dài chân

Bên cạnh việc ưu tiên những chân váy ngắn để có cảm giác chân dài hơn, Chi Pu còn chuộng những mẫu quần dài trùm gót giày và váy dáng dài, nhờ thế giúp cô "ăn gian" thêm vài centimet chiều cao nhưng vẫn thật trendy mà không quá phô, cũng không cần phụ thuộc quá nhiều vào các đôi giày cao "khủng" như một số người đẹp khác. 

Ngoài công dụng hack dáng, những mẫu quần dài ống loe, ống suông dài và váy dáng dài còn dễ kết hợp với đủ mọi loại áo, từ blazer, áo len, sơmi, croptop... nên chị em phụ nữ có chiều cao khiêm tốn cũng có thể tham khảo để thử mix.

Chi Pu - Ảnh 11.

Chi Pu - Ảnh 12.

Chi Pu - Ảnh 13.

Chi Pu - Ảnh 14.

Với chiếc đầm có dáng đuôi cá này ai cũng nghĩ Chi Pu có chiều cao cỡ 1,75m trở lên.


Nhờ việc hiểu ưu và nhược điểm của cơ thể, cùng khả năng lựa chọn trang phục khéo léo, phong cách thời trang ổn định, nhất quán, Chi Pu ngày càng xuất hiện nhiều trong các show thời trang lớn như Bvlgari, Gucci,... trở thành gương mặt trang bìa của các tạp chí thời trang trong nước và quốc tế.

Gợi ý phối đồ giúp chị em "hack" chiều cao

Từ những "bí kíp" của Chi Pu, chị em có chiều cao khiêm tốn có thể ứng dụng các cách sau đây:

Quy tắc 1/3 - 2/3: Ưu tiên áo dáng ngắn (crop top) hoặc sơ vin áo vào quần/chân váy cạp cao. Giúp phần thân dưới trông dài hơn, làm thay đổi hoàn toàn tỉ lệ cơ thể.

Trang phục đơn sắc: Mặc nguyên set đồ cùng màu hoặc cùng tông màu từ trên xuống dưới. Loại bỏ các "điểm ngắt" trên cơ thể, giúp tạo hiệu ứng cao và gầy hơn.

Giày mũi nhọn/hở mũi: Chọn giày cùng tông màu với da chân hoặc màu của quần/váy. Đôi chân sẽ như được nối dài, xóa nhòa ranh giới giữa giày và chân.

Phụ kiện tinh tế: Phụ kiện quá to sẽ lấn át cơ thể, khiến dáng người trông nhỏ bé hơn.

Tuy nhiên, chị em cũng cần phải lưu ý rằng sự tự tin và hiểu rõ tỉ lệ cơ thể mới là chìa khóa quan trọng nhất. Nếu không sẽ trở thành phiên bản sao chép một cách máy móc, thiếu ăn nhập với vóc dáng của bản thân. 

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Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
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Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
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