Sắc vóc ngoài đời của nữ NSƯT 39 tuổi vừa được đề cử vào danh sách người đẹp nhất thế giới

NSƯT Kim Tuyến (tên đầy đủ: Trần Thị Kim Tuyến) là một nữ diễn viên nổi tiếng của Việt Nam, được biết đến qua nhiều phim truyền hình và điện ảnh. Cô sinh ngày 21/3/1987 tại TP. Hồ Chí Minh. Khán giả bắt đầu chú ý đến Kim Tuyến sau khi cô giành giải Nhì cuộc thi Phụ nữ Thế kỷ 21 năm 2006.

NSƯT Kim Tuyến hoạt động nghệ thuật từ giữa những năm 2000. Cô ghi dấu ấn với hơn 50 bộ phim truyền hình và nhiều vai diễn có chiều sâu tâm lý. Một số tác phẩm nổi bật gồm: Chuyện tình đảo ngọc, Tuổi thanh xuân, Mộng phù hoa, Nữ luật sư...