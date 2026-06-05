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Sắc vóc ngoài đời của nữ NSƯT 39 tuổi vừa được đề cử vào danh sách người đẹp nhất thế giới

Thứ sáu, 08:47 05/06/2026 | Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - NSƯT Kim Tuyến vừa gây chú ý khi được đề cử vào danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới.

Sắc vóc ngoài đời của nữ NSƯT 39 tuổi vừa được đề cử vào danh sách người đẹp nhất thế giới - Ảnh 1.Nữ nghệ sĩ 39 tuổi vừa lọt đề cử đẹp nhất thế giới là ai?

GĐXH - NSƯT Kim Tuyến tuổi 39 góp mặt trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Sắc vóc đời thực nữ NSƯT 39 tuổi vừa lọt đề cử đẹp nhất thế giới - Ảnh 1.

NSƯT Kim Tuyến mới đây đã có mặt trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Sắc vóc đời thực nữ NSƯT 39 tuổi vừa lọt đề cử đẹp nhất thế giới - Ảnh 2.

Kim Tuyến sinh năm 1987 tại TP HCM. Năm ngoái, cô tốt nghiệp lớp Đạo diễn của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM và tham gia khóa học diễn xuất trong khuôn khổ chương trình điện ảnh "Gặp gỡ mùa thu".

Sắc vóc đời thực nữ NSƯT 39 tuổi vừa lọt đề cử đẹp nhất thế giới - Ảnh 3.

Cách đây 2 năm, Kim Tuyến được phong tặng danh hiệu NSƯT ở tuổi 37. Cô là một trong những diễn viên trẻ nhất được phong tặng danh hiệu này trong đợt phong tặng lần thứ 10. Cô có gần 20 năm tham gia nghệ thuật với các dự án phim ghi dấu như: Chuyện tình đảo ngọc, Tuổi thanh xuân…

Sắc vóc đời thực nữ NSƯT 39 tuổi vừa lọt đề cử đẹp nhất thế giới - Ảnh 4.

Kim Tuyến đoạt nhiều giải phim ảnh như: Nữ diễn viên chính xuất sắc giải Cánh Diều Vàng năm 2009, Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc giải Ngôi Sao Xanh năm 2014, Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình giải Cánh Diều Vàng 2016...

Sắc vóc đời thực nữ NSƯT 39 tuổi vừa lọt đề cử đẹp nhất thế giới - Ảnh 5.

Ở tuổi 39, Kim Tuyến vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh săn chắc. Để có được body chuẩn đẹp, cô phải ăn lowcarb để siết cân.

Sắc vóc đời thực nữ NSƯT 39 tuổi vừa lọt đề cử đẹp nhất thế giới - Ảnh 6.

Ngoài ra, một trong những yếu tố giúp Kim Tuyến ngày càng trẻ đẹp đó chính là chăm chỉ tập luyện.

Sắc vóc đời thực nữ NSƯT 39 tuổi vừa lọt đề cử đẹp nhất thế giới - Ảnh 7.

Nữ diễn viên tiết lộ, có những lúc cô hăng say tập suốt 7 ngày trong tuần, nhờ vậy mà sở hữu được thân hình khỏe khoắn, săn chắc, 3 vòng quyến rũ. Cô cũng không bỏ qua việc chăm chút cho làn da để làm chậm lão hóa.

Sắc vóc đời thực nữ NSƯT 39 tuổi vừa lọt đề cử đẹp nhất thế giới - Ảnh 8.

Nhờ vậy mà ngay trong những khoảnh khắc kiệm phấn son, Kim Tuyến vẫn làm nhiều người trầm trồ với làn da căng mướt.

Sắc vóc đời thực nữ NSƯT 39 tuổi vừa lọt đề cử đẹp nhất thế giới - Ảnh 9.

Bên cạnh đó việc mix đồ phù hợp cũng giúp cô trẻ trung và bắt mắt với khán giả hơn.

Sắc vóc đời thực nữ NSƯT 39 tuổi vừa lọt đề cử đẹp nhất thế giới - Ảnh 10.

Khi ăn kiêng và tập luyện chăm chỉ đều đặn, Kim Tuyến sở hữu được vóc dáng đẹp, nữ diễn viên tự tin diện bikini "đốt mắt" khán giả.

NSƯT Kim Tuyến (tên đầy đủ: Trần Thị Kim Tuyến) là một nữ diễn viên nổi tiếng của Việt Nam, được biết đến qua nhiều phim truyền hình và điện ảnh. Cô sinh ngày 21/3/1987 tại TP. Hồ Chí Minh. Khán giả bắt đầu chú ý đến Kim Tuyến sau khi cô giành giải Nhì cuộc thi Phụ nữ Thế kỷ 21 năm 2006.

NSƯT Kim Tuyến hoạt động nghệ thuật từ giữa những năm 2000. Cô ghi dấu ấn với hơn 50 bộ phim truyền hình và nhiều vai diễn có chiều sâu tâm lý. Một số tác phẩm nổi bật gồm: Chuyện tình đảo ngọc, Tuổi thanh xuân, Mộng phù hoa, Nữ luật sư...

Sắc vóc ngoài đời của nữ NSƯT 39 tuổi vừa được đề cử vào danh sách người đẹp nhất thế giới - Ảnh 12.NSƯT Kim Tuyến nhan sắc ngày càng thăng hạng tuổi U40

GĐXH - Ở tuổi U40, Kim Tuyến ngày càng cho thấy vẻ đẹp mặn mà và phong thái tự tin của người phụ nữ độc lập.

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