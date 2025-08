Những trận mưa lớn lại sắp trút xuống miền Bắc?

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm 4/8 miền Bắc trời chuyển mưa rào mạnh.

Trước khi có mưa, nắng nóng vẫn bao trùm khu vực Bắc Bộ cường độ khá gay gắt. Phường Hòa Bình (Phú Thọ), phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), phường Hoa Lư (Ninh Bình) nhiệt độ có thể lên đến 38-39 độ. Các nơi khác mức nhiệt phổ biến 35-37 độ.

Đến chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ trời chuyển mưa dông khi rãnh áp thấp vắt ngang qua khu vực kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao có xu hướng hoạt động mạnh lên. Trên nền nhiệt cao mây dông sẽ phát triển rất mạnh, dễ gây ra sấm sét, gió giật mạnh, dông lốc nguy hiểm.

Dự báo lượng mưa cả đợt phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa cả đợt phổ biến từ 30-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (> 100mm/3h).

Dự báo đợt mưa này kéo dài khoảng 2 ngày, kết thúc vào ngày 6/8.

Tại Thủ đô Hà Nội cũng có mưa dông mạnh vào 2 ngày 5 và 6/8. Từ ngày 7/8, nắng nóng sẽ quay trở lại và kéo dài cho đến cuối tuần với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ.

Tại Trung Bộ, thời tiết nắng nóng duy trì cả tuần tới do hiệu ứng phơn hoạt động liên tục tại khu vực này. Sang tháng 8, gió Tây Nam khô nóng hoạt động mạnh hơn do đó khu vực từ Quảng Ngãi vào Đắk Lắk là tâm nóng. Nhiệt độ nhiều điểm lên tới 38-39 độ, mức nhiệt đặc biệt gay gắt. Các nơi khác nhiệt độ 35-37 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ dự báo thời tiết trời ít mưa, nắng nhiều. Khu vực Nam Bộ trời khá nóng vào buổi trưa và chiều, mức nhiệt từ 32-34 độ, có nơi nắng nóng 35 độ. Cao nguyên Trung Bộ trời dịu hơn, mức nhiệt không vượt quá 31 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại có mưa lớn sau đợt nắng gắt. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 4/8 đến ngày 5/8

- Bắc Bộ:

+ Từ chiều tối 4/8 đến 5/8: Có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung chiều tối và đêm).

- Khu vực Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Thanh Hóa-Nghệ An chiều tối 5/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối ngày 5/8 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng, Nam Bộ có nơi có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 5/8 đến ngày 13/8

- Bắc Bộ: Từ đêm 5/8 đến khoảng sáng 7/8 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều tối 10-13/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng thời kỳ từ 8-10/8 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An chiều tối và đêm 6/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.