Ninh Bình: Camera AI trích xuất danh sách 449 trường hợp bị phạt nguội từ ngày 11 - 31/10/2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Danh sách phương tiện vi phạm bị phạt nguội từ ngày 11 - 31/10/2026

Theo Page Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình, từ ngày 11 - 31/10/2026, đã có 449 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống giám sát và thiết bị nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình.

Danh sách phương tiện vi phạm được đăng tải tại đây.

Hình ảnh các phương tiện bị phạt nguội:

Hướng dẫn tra cứu phạt nguội trên VNeTraffic mới nhất

- Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng vnetraffic.org.

Chọn loại phương tiện tra cứu online.

- Bước 2: Nhập biển số xe cần tra cứu.

Xác minh bảo mật (Nhập mã bên phải).

- Bước 3: Ấn tra cứu ngay.

Hệ thống hiện ra kết quả tra cứu.

572 chủ xe máy, ô tô trong danh sách dưới đây khẩn trương liên hệ Công an Bắc Ninh để nộp phạt nguội GĐXH - Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh công bố danh sách 572 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 19 - 25/10/2026.