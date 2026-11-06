Ninh Bình: Camera AI trích xuất danh sách 449 trường hợp bị phạt nguội từ ngày 11 - 31/10/2026

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GĐXH - Phòng CSGT Công an Ninh Bình công bố danh sách 449 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 11 - 31/10/2026.

Danh sách phương tiện vi phạm bị phạt nguội từ ngày 11 - 31/10/2026

Theo Page Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình, từ ngày 11 - 31/10/2026, đã có 449 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống giám sát và thiết bị nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình.

Danh sách phương tiện vi phạm được đăng tải tại đây.

Hình ảnh các phương tiện bị phạt nguội:

Ninh Bình: Camera AI trích xuất danh sách 449 trường hợp bị phạt nguội từ ngày 11-31/10/2026 - Ảnh 1.
Ninh Bình: Camera AI trích xuất danh sách 449 trường hợp bị phạt nguội từ ngày 11-31/10/2026 - Ảnh 2.
Ninh Bình: Camera AI trích xuất danh sách 449 trường hợp bị phạt nguội từ ngày 11-31/10/2026 - Ảnh 3.
Ninh Bình: Camera AI trích xuất danh sách 449 trường hợp bị phạt nguội từ ngày 11-31/10/2026 - Ảnh 4.
Ninh Bình: Camera AI trích xuất danh sách 449 trường hợp bị phạt nguội từ ngày 11-31/10/2026 - Ảnh 5.
Ninh Bình: Camera AI trích xuất danh sách 449 trường hợp bị phạt nguội từ ngày 11-31/10/2026 - Ảnh 6.
Ninh Bình: Camera AI trích xuất danh sách 449 trường hợp bị phạt nguội từ ngày 11-31/10/2026 - Ảnh 7.
Ninh Bình: Camera AI trích xuất danh sách 449 trường hợp bị phạt nguội từ ngày 11-31/10/2026 - Ảnh 8.
Ninh Bình: Camera AI trích xuất danh sách 449 trường hợp bị phạt nguội từ ngày 11-31/10/2026 - Ảnh 9.

Hướng dẫn tra cứu phạt nguội trên VNeTraffic mới nhất

Ninh Bình: Camera AI trích xuất danh sách 449 trường hợp bị phạt nguội từ ngày 11-31/10/2026 - Ảnh 10.

- Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng vnetraffic.org.

Chọn loại phương tiện tra cứu online.

- Bước 2: Nhập biển số xe cần tra cứu.

Xác minh bảo mật (Nhập mã bên phải).

- Bước 3: Ấn tra cứu ngay.

Hệ thống hiện ra kết quả tra cứu.

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