Ngày sinh Âm lịch của người vượng phúc, càng về trung niên càng phát đạt

Trong đời sống truyền thống, lịch Âm không chỉ được dùng để tính thời vụ, lễ tết hay cưới hỏi mà còn gắn với nhiều quan niệm về vận mệnh. Người xưa cho rằng sự vận hành của mặt trăng, sự thay đổi của âm dương và ý nghĩa của từng con số có thể tượng trưng cho những dạng "phúc khí" khác nhau. Dĩ nhiên, ngày sinh Âm lịch không quyết định cả cuộc đời. Hạnh phúc, thành công hay giàu có vẫn phụ thuộc vào sự nỗ lực, lựa chọn và cách sống của mỗi người, theo Phụ nữ mới.

Tuy vậy, người xưa vẫn tin rằng, người sinh vào ngày 8, 10, 21 Âm lịch thường mang trong mình vận khí tốt lành, hưởng phúc từ nhỏ, tương lai giàu sang hiển đạt

Người sinh ngày mùng 8 Âm lịch: Thông minh, bản lĩnh, càng trung niên càng phát

Vận trình của người sinh ngày mùng 8 Âm lịch được cho là có xu hướng khởi sắc rõ rệt khi bước vào tuổi trung niên. Ảnh minh họa



Người sinh ngày mùng 8 Âm lịch thường được đánh giá cao bởi sự nhanh nhạy, thông minh và khả năng tư duy sáng tạo. Họ không dễ bị bó buộc trong những lối suy nghĩ cũ mà luôn tìm kiếm cách tiếp cận mới để giải quyết vấn đề.

Trong công việc, những người này có khả năng phân tích tình huống tốt, nhạy bén trước các cơ hội và khá quyết đoán khi đứng trước những lựa chọn quan trọng. Một khi đã xác định mục tiêu, họ thường kiên trì theo đuổi đến cùng, không dễ dàng nản lòng trước khó khăn.

Theo quan niệm dân gian, số 8 tượng trưng cho sự phát triển và tài lộc. Bởi vậy, người sinh vào ngày này thường được gắn với hình ảnh có phúc khí, dễ gặp quý nhân và nhận được sự hỗ trợ đúng lúc.

Đặc biệt, vận trình của họ được cho là có xu hướng khởi sắc rõ rệt khi bước vào tuổi trung niên. Những kinh nghiệm tích lũy từ thời trẻ giúp họ có nền tảng vững chắc hơn trong sự nghiệp, đồng thời biết cách quản lý tài chính và nắm bắt cơ hội làm ăn.

Người sinh ngày mùng 10 Âm lịch: Nhạy bén với tiền bạc, có tố chất làm giàu

Người sinh ngày mùng 10 Âm lịch thường có lộc làm ăn. Họ không chỉ giỏi giữ tiền mà còn biết mở rộng đường tài chính, tạo nguồn thu nhập vững chắc. Ảnh minh họa



Người sinh ngày mùng 10 Âm lịch thường được nhận xét là thẳng thắn, trung thực và sống có nguyên tắc. Họ không thích những mối quan hệ thiếu rõ ràng, cũng không muốn dựa dẫm vào người khác để đạt được mục đích của mình.

Họ thường quyết đoán, có chính kiến và đặc biệt không dễ bị lung lay trước khó khăn. Dù là nam hay nữ, đều có ý chí sắt đá, kiên trì theo đuổi mục tiêu, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Đây là mẫu người có tố chất làm "trụ cột" trong công việc. Họ thường giữ vị trí quan trọng, được đồng nghiệp tin cậy, cấp trên trọng dụng. Sự nghiệp phát triển bền vững, càng về hậu vận càng thịnh.

Người sinh ngày mùng 10 Âm lịch thường có lộc làm ăn. Họ không chỉ giỏi giữ tiền mà còn biết mở rộng đường tài chính, tạo nguồn thu nhập vững chắc.

Càng trưởng thành, họ càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm và có khả năng phát triển sự nghiệp bằng chính năng lực của mình.

Người sinh ngày 21 Âm lịch: Tự lập, ham học hỏi, hậu vận nhiều phúc lộc

Theo tử vi, người sinh ngày 21 Âm lịch thường có phúc khí về hậu vận. Ảnh minh họa

Những người sinh ngày 21 Âm lịch thường có cá tính mạnh, tinh thần tự chủ cao và không thích phụ thuộc vào người khác. Họ tin rằng thành quả bền vững phải được tạo nên từ sự cố gắng của chính mình.

Trong cuộc sống, người sinh ngày này thường đặt ra những mục tiêu rõ ràng và kiên trì thực hiện. Dù con đường phía trước có nhiều thử thách, họ vẫn cố gắng tìm cách vượt qua thay vì dễ dàng từ bỏ. Tuy nhiên, đôi khi sự cứng rắn khiến họ khó tiếp nhận lời khuyên hoặc sự hỗ trợ từ những người xung quanh.

Một ưu điểm khác của họ là tinh thần ham học hỏi. Họ luôn muốn khám phá những điều mới mẻ, không ngừng trau dồi kiến thức và hoàn thiện bản thân. Chính sự cầu tiến này giúp họ có thêm nhiều cơ hội phát triển trong công việc.

Theo tử vi, người sinh ngày 21 Âm lịch thường có phúc khí về hậu vận. Sau tuổi trung niên, khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm và xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp, công việc của họ có thể dần ổn định, tài chính cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Nếu biết phát huy thế mạnh, kiên trì với mục tiêu và linh hoạt trước những thay đổi, họ có thể tạo dựng cuộc sống sung túc, an yên khi về già.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.