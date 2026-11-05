Hà Nội: Cháy lớn dãy phòng học tạm của Trường THCS Kim Liên, cột khói bốc cao hàng chục mét

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GĐXH - Trưa ngày 5/11, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại khu vực phòng học tạm của Trường THCS Kim Liên (Hà Nội). Lực lượng chức năng đã điều động 7 xe cứu hỏa đến hiện trường khống chế ngọn lửa.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h trưa ngày 5/11, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại dãy phòng học nằm ở số 1 Hoàng Tích Trí (thuộc địa bàn phường Kim Liên, TP Hà Nội). Tại hiện trường, ngọn lửa bùng lên nhanh khiến cột khói trắng bốc cao nghi ngút hàng chục mét, bao trùm khu vực.

Hỏa hoạn lớn tại trường THCS Kim Liên Hà Nội , khói bốc cao hàng chục mét - Ảnh 1.

Vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại dãy phòng học nằm ở số 1 Hoàng Tích Trí (thuộc địa bàn phường Kim Liên).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) đã khẩn trương điều động 7 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Các lực lượng nhanh chóng triển khai đội hình phun nước dập lửa và ngăn chặn cháy lan.

Thông tin từ UBND phường Kim Liên cho biết, địa điểm xảy ra hỏa hoạn là nơi Trường THCS Kim Liên mượn tạm để bố trí một vài lớp học cho học sinh trong thời gian ngôi trường chính đang được thi công xây dựng.

Hỏa hoạn lớn tại trường THCS Kim Liên Hà Nội , khói bốc cao hàng chục mét - Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương điều động 7 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Thời điểm ngọn lửa bùng phát, các em học sinh vừa kết thúc buổi học và đã rời khỏi khu vực này. Đến khoảng 13h30 phút, vụ cháy đã cơ bản được khống chế. 

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân gây ra hỏa hoạn có thể là do sự cố chập điện bên trong phòng học. 

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục phong tỏa hiện trường để thống kê thiệt hại, điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.

Hỏa hoạn lớn tại trường THCS Kim Liên Hà Nội , khói bốc cao hàng chục mét - Ảnh 3.Hà Nội: Kịp thời giải cứu 2 người nước ngoài khỏi đám cháy nhà dân trên phố Tràng Tiền

GĐXH - Chiều ngày 29/10, một vụ hỏa hoạn đã bất ngờ bùng phát tại căn nhà 4 tầng trên phố Tràng Tiền. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khống chế nhanh đám cháy, đồng thời sơ tán và đưa 2 người nước ngoài ở tòa nhà kề bên thoát ra ngoài an toàn.


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