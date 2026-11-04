Tháng sinh Âm lịch của người có tài thu phục lòng người, dễ gây dựng cơ nghiệp lớn

Người sinh tháng 9 Âm lịch: Khéo léo, được lòng tập thể

Người sinh tháng 9 Âm lịch có tính cách cởi mở, hào phóng và dễ gần. Ảnh minh họa

Hoa thường nở vào tháng 9. Vì vậy, những người sinh vào tháng 9 Âm lịch sẽ dồi dào tài lộc, may mắn. Họ có tư duy mạch lạc và tính cách ổn định, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Người sinh tháng 9 Âm lịch có tính cách cởi mở, hào phóng và dễ gần. Họ không tự cho mình là người hoàn hảo, nhưng luôn biết cách ứng xử tinh tế, hạn chế để những thiếu sót cá nhân ảnh hưởng đến các mối quan hệ xung quanh.

Điểm mạnh của họ là khả năng thấu hiểu và tôn trọng cảm xúc của người khác. Trong công việc, họ không thích áp đặt mà biết lắng nghe, chia sẻ và tạo sự đồng thuận.

Chính cách cư xử này giúp người sinh tháng 9 Âm lịch xây dựng được uy tín trong mắt đồng nghiệp, đối tác. Khi gặp khó khăn, họ cũng dễ nhận được sự hỗ trợ từ những người từng gắn bó.

Theo tử vi, càng trưởng thành, nhóm người này càng có nhiều cơ hội khẳng định năng lực, được giao trọng trách và cải thiện thu nhập. Khả năng lãnh đạo của họ không đến từ sự áp đặt mà được xây dựng bằng niềm tin và sự tôn trọng.

Người sinh tháng 4 Âm lịch: Điềm tĩnh, tư duy sắc bén

Người sinh tháng 4 Âm lịch được đánh giá có tố chất lãnh đạo. Họ biết quan sát, phân tích vấn đề và tìm ra hướng giải quyết hiệu quả ngay cả trong những tình huống phức tạp. Ảnh minh họa

Không quá phô trương hay thích thể hiện bản thân, người sinh tháng 4 Âm lịch thường tạo ấn tượng bởi sự điềm đạm, kín đáo. Họ ít nói nhưng suy nghĩ sâu sắc, làm việc có nguyên tắc và hiếm khi để cảm xúc nhất thời chi phối quyết định.

Đây cũng là nhóm người được đánh giá có tố chất lãnh đạo. Họ biết quan sát, phân tích vấn đề và tìm ra hướng giải quyết hiệu quả ngay cả trong những tình huống phức tạp.

Một ưu điểm khác của người sinh tháng 4 Âm lịch là khả năng phát hiện cơ hội mà nhiều người dễ bỏ qua. Họ không ngại đổi mới, luôn tìm cách cải thiện hiệu suất công việc và chủ động chuẩn bị cho những bước tiến dài hạn.

Nhờ sự ổn định và năng lực chuyên môn, họ dễ tạo dựng lòng tin với cấp trên, đồng nghiệp. Nếu biết tận dụng cơ hội và kiên trì theo đuổi mục tiêu, con đường sự nghiệp của họ được kỳ vọng ngày càng rộng mở, tài chính cũng có cơ hội khởi sắc.

Người sinh tháng 7 Âm lịch: Bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm

Người sinh tháng 7 Âm lịch không quá khắt khe với những sai sót nhỏ của người xung quanh. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người sinh vào tháng 7 Âm lịch luôn rất vững vàng, tư duy tốt, đồng thời cũng là người không bao giờ ngại gian khổ, mệt mỏi, theo Tri thức & cuộc sống.

Một khi đã xác định mục tiêu, họ sẵn sàng nỗ lực đến cùng thay vì dễ dàng bỏ cuộc trước thử thách. Họ cũng có xu hướng chủ động nhận trách nhiệm, không đùn đẩy công việc cho người khác.

Trong tập thể, những người này thường là người tiên phong tìm hướng giải quyết khi xuất hiện vấn đề.

Đặc biệt, người sinh tháng 7 Âm lịch không quá khắt khe với những sai sót nhỏ của người xung quanh. Họ hiểu rằng mỗi người đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng nên thường tạo được môi trường làm việc thoải mái, tích cực.

Nhờ vậy, họ dễ nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của đồng nghiệp. Càng tích lũy nhiều kinh nghiệm, năng lực tổ chức và dẫn dắt tập thể của họ càng được bộc lộ rõ nét.

Theo tử vi, người sinh tháng 7 Âm lịch có triển vọng phát triển sự nghiệp, cải thiện thu nhập và từng bước xây dựng cuộc sống sung túc.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.