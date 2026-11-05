Hà Nội: Phát hiện 1 người tử vong trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên

Chiều 5/11, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 12 giờ 18 phút ngày 05/11/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại khu vực Trường THCS Kim Liên (mới), địa chỉ Số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên.

Khu vực Trường THCS Kim Liên (mới), địa chỉ Số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên.

Chỉ 4 phút sau khi nhận tin, lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường. Hơn 60 cán bộ, chiến sĩ cùng 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy thuộc các Đội CC&CNCH khu vực số 7, 9, 10 và Đội trên sông được tung vào cuộc. Đặc biệt, công tác chữa cháy còn có sự phối hợp chi viện của lực lượng Đội Phòng hóa thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND Thành phố và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCN tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: CAHN

Qua công tác trinh sát, xác định khu vực xảy ra cháy tại khu nhà 1 tầng và có người mắc kẹt bên trong đám cháy. Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện chuyên dụng, tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn; đồng thời triển khai chữa cháy, tập trung khống chế ngọn lửa, ngăn không để cháy lan sang các công trình lân cận.

Cùng với công tác chữa cháy, lực lượng chức năng cũng khẩn trương tổ chức sơ tán học sinh đang học tập tại các khối nhà học đến khu vực an toàn; đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 13 giờ 00 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Ảnh: CAHN

Đến 12 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế; đến 13 giờ 00 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện, Giám đốc CATP Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định của pháp luật.