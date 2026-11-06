Hà Nội: Công an xác minh clip tài xế xe ôm nghi sàm sỡ phụ nữ lớn tuổi trên đường Giải Phóng

Ngày 6/11, trên nhiều hội nhóm và diễn đàn mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn video clip ghi lại hình ảnh phản cảm, nghi vấn sàm sỡ phụ nữ xảy ra tại khu vực đường Giải Phóng (phường Kim Liên, TP Hà Nội) thu hút sự chú ý và phẫn nộ lớn từ dư luận.

Theo thông tin từ người đăng tải clip, sự việc xảy ra vào chiều ngày 5/11 tại điểm dừng chờ xe buýt nằm sát cổng số 1 Bệnh viện Bạch Mai (mặt đường Giải Phóng). Hình ảnh từ đoạn video cho thấy, một người đàn ông (được cho là tài xế xe ôm hoạt động quanh khu vực này) đã có những hành vi đụng chạm, nghi vấn sàm sỡ, quấy rối một người phụ nữ lớn tuổi.

Người đàn ông nghi là tài xế xe ôm có hành vi quấy rối, sàm sỡ một phụ nữ lớn tuổi trên đường Giải Phóng. Ảnh cắt từ video

Đáng bức xúc hơn, vào thời điểm xảy ra sự việc, xung quanh có một số tài xế xe ôm khác đang đứng chờ khách nhưng tuyệt nhiên không một ai lên tiếng hay có động thái can ngăn hành vi này.

Về phía người quay clip, người này chia sẻ do đi một mình, lo ngại các đối tượng xe ôm manh động gây nguy hiểm đến sự an toàn của bản thân nên không dám trực tiếp ra mặt can thiệp. Thay vào đó, người này đã quay lại video và đăng tải lên mạng xã hội với hy vọng cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý.

Khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai vốn là nơi tập trung rất đông bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người cao tuổi qua lại mỗi ngày. Do đó, hành vi nghi vấn quấy rối công khai tại đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an ninh trật tự công cộng, gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Liên quan đến vụ việc trên, thông tin từ Công an phường Kim Liên xác nhận đơn vị đã nắm bắt được thông tin phản ánh từ mạng xã hội. Hiện tại, lực lượng Công an phường đang tiến hành rà soát, xác minh để làm rõ vụ việc.