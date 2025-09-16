Ninh Bình: Khai thác cát trái phép, một cá nhân bị phạt 175 triệu đồng
GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.
Theo Công an tỉnh Ninh Bình, ngày 16/9/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Đình Thắng (SN 1987, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền".
Trong đó, hình phạt chính là phạt tiền 175 triệu đồng. Hình phạt bổ sung là tịch thu 610m3 cát và 4,604 tỉ đồng bằng giá trị của phương tiện thủy (tàu hút cát) theo quy định.
Cơ quan công an cho biết, quá trình điều tra, xác minh vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã có đủ tài liệu, căn cứ xác định, ngày 12/7/2025, trên sông Đào thuộc địa phận phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình, Trần Đình Thắng đã chỉ đạo Nguyễn Thái Hiệp (SN 1983, trú tại phường Nam Định), Nguyễn Văn Tám (SN 1992) và Trần Văn Thể (SN 1991) cùng trú tại xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình sử dụng tàu hút cát có số đăng ký là NĐ-3089 do Thắng mượn của Công ty TNHH dịch vụ thương mại Quỳnh Hương, có địa chỉ tại xóm 1, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tổng khối lượng cát đã khai thác trái phép là 610m3.
Quá trình làm việc, Trần Đình Thắng thừa nhận hành vi sai phạm của bản thân. Hành vi của Trần Đình Thắng đã vi phạm quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 48, Nghị định 36/2020/NĐ-CP, ngày 24/03/2020 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 23, Điều 2, Nghị định số 04/2022/NĐ-CP, ngày 6/01/2022 của Chính phủ.
Theo quy định của pháp luật, khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là hành vi bị nghiêm cấm.
Hiện Trần Đình Thắng đã chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan có thẩm quyền đã ban hành.
