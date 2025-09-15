Làm rõ trách nhiệm của lái xe bồn tưới cây trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Chiều 15/9, liên quan tới vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) đã có báo cáo về vụ việc.

Theo đó, vào lúc 9h16 cùng ngày, tại km222+800 đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô limousine BKS 29E-127.xx đâm vào phía sau xe bồn biển số 51C-367.xx đang di chuyển tại làn 1 (hướng Hà Nội - Ninh Bình) để tưới cây.

Vụ tai nạn liên hoàn được camera hành trình của các phương tiện ghi lại.

Va chạm mạnh khiến ô tô limousine lật ngang, va chạm với ô tô khách biển số 29K-043.xx từ phía sau đi tới khiến xe này mất lái, lao qua lan can đường cao tốc, phi xuống lề đường. Tiếp theo, ô tô bán tải biển số 98C-270.xx cũng đã đâm va vào ô tô limousine.

Hậu quả, vụ tai nạn làm 8 người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, sơ bộ nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ việc các lái xe không quan sát, không đảm bảo tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước.

Xe bồn tưới cây tại làn số 1 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trước khi va chạm. Ảnh cắt từ video

Cục CSGT sẽ kiến nghị các đơn vị chức năng xem xét việc xe bồn tưới cây ở làn số 1 trên cao tốc có thực hiện việc cảnh báo an toàn theo đúng quy định của pháp luật và quy trình công tác trên đường cao tốc hay không?

Ngoài ra, đối với việc trồng cây xanh ở dải phân cách giữa của đường cao tốc, Cục CSGT sẽ có kiến nghị về việc không nên trồng cây, chỉ có lưới chắn sáng tại đây...

Vụ tai nạn hiện đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thụ lý, giải quyết.