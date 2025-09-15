Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Làm rõ trách nhiệm của lái xe bồn tưới cây trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Thứ hai, 19:10 15/09/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 8 người bị thương, Cục CSGT đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tài xế xe tưới cây, đơn vị quản lý...

Chiều 15/9, liên quan tới vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) đã có báo cáo về vụ việc.

Theo đó, vào lúc 9h16 cùng ngày, tại km222+800 đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô limousine BKS 29E-127.xx đâm vào phía sau xe bồn biển số 51C-367.xx đang di chuyển tại làn 1 (hướng Hà Nội - Ninh Bình) để tưới cây.

Vụ tai nạn liên hoàn được camera hành trình của các phương tiện ghi lại.

Va chạm mạnh khiến ô tô limousine lật ngang, va chạm với ô tô khách biển số 29K-043.xx từ phía sau đi tới khiến xe này mất lái, lao qua lan can đường cao tốc, phi xuống lề đường. Tiếp theo, ô tô bán tải biển số 98C-270.xx cũng đã đâm va vào ô tô limousine.

Hậu quả, vụ tai nạn làm 8 người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, sơ bộ nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ việc các lái xe không quan sát, không đảm bảo tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước.

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ và Trách nhiệm của xe bồn - Ảnh 1.

Xe bồn tưới cây tại làn số 1 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trước khi va chạm. Ảnh cắt từ video

Cục CSGT sẽ kiến nghị các đơn vị chức năng xem xét việc xe bồn tưới cây ở làn số 1 trên cao tốc có thực hiện việc cảnh báo an toàn theo đúng quy định của pháp luật và quy trình công tác trên đường cao tốc hay không?

Ngoài ra, đối với việc trồng cây xanh ở dải phân cách giữa của đường cao tốc, Cục CSGT sẽ có kiến nghị về việc không nên trồng cây, chỉ có lưới chắn sáng tại đây...

Vụ tai nạn hiện đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thụ lý, giải quyết.

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ và Trách nhiệm của xe bồn - Ảnh 2.Khoảnh khắc vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến nhiều người bị thương

GĐXH - Sáng 15/9, xe ô tô khách 16 chỗ trong lúc di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe bồn chở nước tưới cây. Cú đâm mạnh khiến xe khách lật nghiêng, tiếp tục va chạm với 2 xe ô tô khác chạy cùng chiều...

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Khoảnh khắc vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến nhiều người bị thương

Khoảnh khắc vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến nhiều người bị thương

Cảnh sát đập kính, cứu hành khách mắc kẹt sau va chạm liên hoàn

Cảnh sát đập kính, cứu hành khách mắc kẹt sau va chạm liên hoàn

Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn

Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn

Tai nạn giao thông liên hoàn khiến 3 người thương vong ở Ninh Bình

Tai nạn giao thông liên hoàn khiến 3 người thương vong ở Ninh Bình

Ô tô gây tai nạn liên hoàn chỉ dừng lại khi tông gãy trụ điện, tài xế nghi bị đột quỵ

Ô tô gây tai nạn liên hoàn chỉ dừng lại khi tông gãy trụ điện, tài xế nghi bị đột quỵ

Cùng chuyên mục

Ghen tuông mù quáng, con rể mang dao đến nhà mẹ vợ truy sát

Ghen tuông mù quáng, con rể mang dao đến nhà mẹ vợ truy sát

Xã hội - 10 giờ trước

Sau khi cãi nhau, chị H bỏ nhà đi và cắt liên lạc với chồng khiến anh Giang hoài nghi, ghen tuông mù quáng. Đến nhà mẹ vợ, không thấy chị H ở đây, Giang liền vung dao sát hại bà L rồi bỏ trốn.

Hơn 300 chiến sĩ được huy động để đột kích các tụ điểm 'bay lắc' ở Gia Lai

Hơn 300 chiến sĩ được huy động để đột kích các tụ điểm 'bay lắc' ở Gia Lai

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã trực tiếp chỉ đạo đồng loạt đột kích, khám xét nhiều tụ điểm “bay lắc” trên địa bàn phường Diên Hồng.

Cao Bằng: Khởi tố 39 bị can lừa đảo đa quốc gia chiếm đoạt tài sản

Cao Bằng: Khởi tố 39 bị can lừa đảo đa quốc gia chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/9, Công an Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công tổ chức tội phạm xuyên quốc gia sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.

Bắt được nghi phạm gây ra vụ trộm khoảng 30 cây vàng của một võ sĩ tại TP.HCM

Bắt được nghi phạm gây ra vụ trộm khoảng 30 cây vàng của một võ sĩ tại TP.HCM

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an TPHCM đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ trộm khoảng 30 cây vàng của một võ sĩ khi ngủ qua đêm trên ô tô. Cảnh sát đang lấy lời khai người này để điều tra vụ việc.

Bắt đối tượng lừa bán mô hình Gundam, Dragon Ball, One Piece nhưng giao gạch cho khách

Bắt đối tượng lừa bán mô hình Gundam, Dragon Ball, One Piece nhưng giao gạch cho khách

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Một đối tượng dùng chiêu trò đăng bán mô hình nhân vật hoạt hình trên mạng xã hội, sau đó gửi gạch thay vì hàng thật để chiếm đoạt tài sản, vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ.

Phú Thọ: Xóa ổ mại dâm ngay tại quán Karaoke 88 ở Tam Đảo

Phú Thọ: Xóa ổ mại dâm ngay tại quán Karaoke 88 ở Tam Đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa triệt phá tụ điểm mại dâm, thu giữ ma túy tại quán Karaoke 88, xã Tam Đảo.

Lập nhóm trên mạng rồi rủ nhau cầm kiếm đi đánh nhau

Lập nhóm trên mạng rồi rủ nhau cầm kiếm đi đánh nhau

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Nhóm thanh niên từ 15 đến 17 tuổi mang hung khí, gây rối trật tự công cộng tại tại Khu đô thị Handico Vinh Tân (Nghệ An). Sau ít giờ gây án, nhóm thanh niên bị bắt và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí, giao dịch hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí, giao dịch hàng chục tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Cục Cảnh sát hình sự phối hợp công an các địa phương phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng trái phép, giao dịch hàng chục tỷ đồng với hàng nghìn đơn hàng.

Hà Nội: Cố ý cán tử vong nạn nhân sau tai nạn giao thông, lái xe bồn bị tạm giữ hình sự

Hà Nội: Cố ý cán tử vong nạn nhân sau tai nạn giao thông, lái xe bồn bị tạm giữ hình sự

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tối 14/9, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long - tài xế xe bồn trong vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 10 tử vong, để điều tra về hành vi giết người.

Dùng tiền lương mua điện thoại rồi bán lấy tiền tiêu xài, nam thanh niên dựng màn kịch bị cướp

Dùng tiền lương mua điện thoại rồi bán lấy tiền tiêu xài, nam thanh niên dựng màn kịch bị cướp

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một nam thanh niên ở Nghệ An tự dựng màn kịch bị cướp, trình báo công an sau khi dùng hết tiền lương đi làm thêm để mua rồi bán điện thoại lấy tiền tiêu xài.

Xem nhiều

Hà Nội: Cố ý cán tử vong nạn nhân sau tai nạn giao thông, lái xe bồn bị tạm giữ hình sự

Hà Nội: Cố ý cán tử vong nạn nhân sau tai nạn giao thông, lái xe bồn bị tạm giữ hình sự

Pháp luật

GĐXH - Tối 14/9, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long - tài xế xe bồn trong vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 10 tử vong, để điều tra về hành vi giết người.

Bắt đối tượng lừa bán mô hình Gundam, Dragon Ball, One Piece nhưng giao gạch cho khách

Bắt đối tượng lừa bán mô hình Gundam, Dragon Ball, One Piece nhưng giao gạch cho khách

Pháp luật
Vụ thảm sát ở Đắk Lắk: Nghi phạm bị bắt vẫn xin dùng ma tuý cho ‘đỡ vã’

Vụ thảm sát ở Đắk Lắk: Nghi phạm bị bắt vẫn xin dùng ma tuý cho ‘đỡ vã’

Pháp luật
Giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy của người phụ nữ trước kẻ sát nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk

Giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy của người phụ nữ trước kẻ sát nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk

Pháp luật
Phú Thọ: Xóa ổ mại dâm ngay tại quán Karaoke 88 ở Tam Đảo

Phú Thọ: Xóa ổ mại dâm ngay tại quán Karaoke 88 ở Tam Đảo

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top