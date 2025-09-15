Ghen tuông mù quáng, con rể mang dao đến nhà mẹ vợ truy sát

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát đi thông tin về vụ án con rể dùng dao chém mẹ vợ , xảy ra trên địa bàn phường Đông Triều vào ngày 11/9 gây rúng động dư luận. Đáng chú ý, nguồn cơn của sự việc được xác định do mâu thuẫn giữa vợ chồng con rể.

Theo đó, vào khoảng 12h ngày 11/9, tại phường Đông Triều (Quảng Ninh), do mâu thuẫn vợ chồng, Phùng Văn Giang (SN 1999, trú tại tổ 9, khu Gia Mô, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) đã manh động, cầm dao tấn công liên tiếp bà N.T.L (SN 1982 – là mẹ vợ của Giang, trú tại Yên Lâm 2, phường Đông Triều). Sau khi gây án, Giang bỏ trốn khỏi hiện trường, còn mẹ vợ được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định, giữa Giang và vợ là chị Nguyễn Thị Thu H (SN 2003) thường xuyên xảy ra cãi nhau dẫn đến chị H. hay bỏ nhà đi. Mâu thuẫn tiếp tục kéo dài khiến Giang nhiều lần bức xúc, thậm chí từng đe dọa vợ, sẽ tìm cái chết để níu kéo tình cảm.

Đối tượng Phùng Văn Giang bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Cơ quan công an.

Đến ngày 10/9, sau khi hai vợ chồng tiếp tục xảy ra tranh cãi, chị H. bỏ đi cắt đứt liên lạc khiến Giang hoài nghi, ghen tuông mù quáng. Trong lúc bực tức, Giang cầm dao đi đến nhà bà L (mẹ vợ), với suy nghĩ bà L có thể biết được tung tích vợ mình.

Tuy nhiên, khi đến nhà mẹ vợ không tìm được vợ, Giang càng nảy sinh ý nghĩ ghen tuông, tiêu cực rồi bất ngờ vung dao chém liên tiếp vào đầu, mặt mẹ vợ khiến bà L. bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an phường Mạo Khê, Công an phường Đông Triều triển khai huy động tối đa lực lượng, tổ chức truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau chưa đầy 12 giờ gây án, lực lượng chức năng đã bắt giữ Phùng Văn Giang, tiếp tục điều tra hành vi "Giết người" và xử lý theo quy định pháp luật.