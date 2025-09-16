Cố ý lái xe bồn kéo lê nữ sinh đến tử vong tài xế đối mặt mức án nào?

Liên quan câu hỏi "tài xế Đinh Văn Long cố ý lái xe bồn kéo lê nữ sinh đến tử vong đối diện với hình phạt nào?", luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh - Hà Nội) đã có những nhận định về hành vi tàn nhẫn, vô cảm, khó chấp nhận của tài xế này.

Chia sẻ trên VietnamNet, luật sư Nguyễn Anh Thơm phân tích, hành vi này có dấu hiệu phạm tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. Với tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, mức hình phạt cao nhất Long có thể đối diện là tử hình.

"Đây không còn là một vụ vi phạm giao thông thông thường, mà là hành vi cố ý tước đoạt mạng sống người khác. Đối tượng đã chọn cách đẩy nạn nhân vào cái chết thay vì đối diện trách nhiệm pháp lý và dân sự. Cần xử lý thật nghiêm minh để răn đe và bảo vệ công lý", luật sư Thơm nhấn mạnh.

Tài xế Đinh Văn Long. Ảnh: TTO

Theo luật sư Thơm, Long đã 'sai chồng sai', từ một va chạm giao thông, thay vì cứu giúp, tài xế Long cố tình đẩy sự việc đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không thể dung thứ. Không chỉ xử lý cá nhân Long, nếu thiếu biện pháp nghiêm khắc, sẽ tạo tiền lệ xấu, khiến một bộ phận tài xế coi thường pháp luật và sinh mạng con người.

Luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng văn phòng luật sư Ánh sáng công lý) cũng đồng quan điểm, trường hợp người phạm tội với hành vi cố tình cán chết người sau khi gây tai nạn giao thông bị truy cứu đối với tội giết người thì hình phạt cao nhất được quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt từ 12-20 năm tù, chung thân và cao nhất là tử hình.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VNN

‎‎Trước đó, vào khoảng 9h20 ngày 13/9 xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô bồn chở bê tông và xe máy điện tại gầm cầu chui Vạn Điểm thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên. Hậu quả: nữ sinh (SN 2010) điều khiển xe máy điện bị thương, được đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai sau đó tử vong. Sau khi xảy ra sự việc lái xe ô tô là Đinh Văn Long đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến khoảng 19h cùng ngày, đối tượng Đinh Văn Long (SN 1974; thường trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) đã đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú. Tại đây, Long đã thừa nhận hành vi cố ý tiếp tục điều khiển xe ô tô kéo lê nạn nhân trên đường (sau khi va chạm) dẫn đến thương tích nặng rồi tử vong. Mục đích là để cho nạn nhân chết luôn và Long đi tù sẽ không phải lo đền bù tiền cho nạn nhân. Kết quả xét nghiệm đối với Long, không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma tuý.

‎‎Hành vi vi phạm của Long hết sức tàn nhẫn, vô nhân đạo với động cơ đê hèn. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Văn Long để điều tra về hành vi giết người.