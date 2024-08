Ninh Bình: Trốn truy nã sau đó lập tài khoản mạng xã hội để bán hàng thì bị phát hiện

Sáng 27/8/2024, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh phát hiện tài khoản mạng xã hội của Lê Văn Lợi (SN 1992 trú tại xóm 9A, xã Lai Thành, huyện Kim Sơn) có nhiều đặc điểm giống với đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP phố Pleiku, tỉnh Gia Lai truy nã.

Đối tượng Lê Văn Lợi.

Tiến hành các biện pháp truy xét, xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ xác định đây chính là đối tượng Lê Văn Lợi nơi đăng ký thường trú tại làng Blưng, xã Trang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. Đây là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai ra lệnh truy nã về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, năm 2021, sau khi gây rối trật tự công cộng tại thôn 1, xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Lê Văn Lợi đã bỏ trốn và bị cơ quan công an ra quyết định truy nã.

Sau đó, Lợi trốn về huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình sống bằng nghề phụ hồ rồi lập tài khoản mạng xã hội để bán quả bơ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Xem thêm video đang được quan tâm: